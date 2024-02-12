https://crimea.ria.ru/20240212/v-sevastopole-v-ponedelnik-otklyuchat-svet-spisok-adresov-1134878005.html

В Севастополе в понедельник отключат свет: список адресов

В Севастополе в понедельник отключат свет: список адресов - РИА Новости Крым, 12.02.2024

В Севастополе в понедельник отключат свет: список адресов

Отключение света пройдет в Севастополе по ряду адресов. Об этом сообщает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 12.02.2024

2024-02-12T07:49

2024-02-12T07:49

2024-02-12T06:51

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Отключение света пройдет в Севастополе по ряду адресов. Об этом сообщает "Севастопольэнерго"."Подача электроэнергии будет прекращена для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании", - объясняют причину на предприятии.Отключение электроэнергии с 09.00 до 12.00 пройдет на улицах Репина, 1-Б и Восточная, 4.С 09.00 до 17.00 на час-полтора будут отключать свет будут в ТСН "Рассвет-2" и СТ "Горняк-2", 76, 91.В селе Тыловое без электроэнергии будут улицы Лесная, 10-З, 22, 278, кад.271, кад.270, 35, 53, 59, 277, Стахановская, 162-164, 168-174, 178-182, 161, 167-181. В селе Передовое отключат свет на уулицах Фронтовая, 2-А, 2-10, 1-17, Хромченко, 56-А, 6-54, 3-11, 35, Табаководов, 2-10, 1-45.Также подачу электричества приостановят в понедельник в СТ "Движенец": улицы Краснодонцев, 2-28, 1-27, 30-48, 50-70, 33-А, 75-А, 29-75, Зои Космодемьянской, 26/2, 28-44, 45-63, Лизы Чайкиной, 2-24, 1-31, 26-28, 50-72, 35-91, Меньшикова, 2-36, 38-46, 48-80, Сладкова, 12/2, 4, 18, 1-33, переулок Сладкова, 18/1, 2-16, 1-23.Не будет света и по следующим адресам: улица Мореходная, 166, 150, 164-А, 158, 160, 164, 378, 136, 161-А, 163, 157, 163-А, 141-А, 159-А, 159, 147, 135, 141, 133-А, 143, 139, 133, 377, 145-Б, Каштановая, 23, 1-ая Комендорская, 6-А, 6-10, 14-18, кад. 1182, кад. 1188, кад. 1181, кад. 1187, 2-я Комендорская, 24-А, 2, 8, 12, 16-18, 24, кад.1156, кад. 1256, 3, 7-13, кад. 1157, 3-я Комендорская, 10-А, 2, 14-20, кад. 1238, кад. 1254, 21-А, кад.829, 7, 15-21, кад.1237, кад.1255, 4-я Комендорская, 16-А, 2-6, 10, 16, 9-А, 1, 5-11, 15, 5-я Комендорская, 826-к, 6, 10, 3-А, 5-7, кад.1194, кад.1196, кад.1193, кад.1198, 6-я Комендорская, 1-3, 13, 19.Без электроэнергии в понедельник будут СНТ "Гидрограф", 40, ОК ЖСТИЗ "Солнечный", 4-6, 20, 32, 48, 1, 13-15, 21, 33, 51, Сапун-гора, уч. 1433, уч. 1437-1439, уч. 1525, улицы Владимира Папидзе, 12, 20, 27, Павла Елисова, 764, 15-А, 21, 31, Танкиста Ревкова, 28, 31, СТ "Сапун-Гора", уч. 622, уч. 646, уч. 615, уч. 627, уч. 651, кад. 1469, улица Григория Ивашкевича, 30, 29-А, 19, 29-31.На Балке Бермана отключат свет в домах 1, 2, 15, 30, 32, 34, 40-42, 52-54, 62, 82, 5, 9, 27-29, 41, 47, 55-57, 513.Без электричества будут абоненты в СТ "Перископ": улицах Казачья, 6-А, 51/18-Б, кад. 3906, 51/13, 51/17, 51/12, 51/3-А, 51/22,Челнокова, 20/4, 20/7, 20/6, 22-6, 20/1-Б, 14/, 14/15, кад. 11155, кад. 16499.Обесточат адреса в бухте Омега, кад.10053: улица Коралловая, 131, 135, Академическая, 9-11, 12-18, 3, 7, 11-13, 17, 21, 27-31, 39, 41, Учительская, 14-18, 17-19, Университетская, 58, 78, Ректорская, 28, 27, Студенческая, 12, пер.1-й Академический, 2-4, 8-10, 5, 9, пер.2-й Академический, 1, 8-10, 7-9.С 12 по 14 февраля с 08:00 до 17:00 свет отключат в поселке ГРЭС на улица Зеленогорская, 2-А, 2-26, кад.800, 59-Б, 31-59.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийВ Симферопольском районе установят еще 110 трансформаторных подстанций

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