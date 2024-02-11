https://crimea.ria.ru/20240211/okna-naraspashku-v-krymu-do-17-1134688306.html

Окна нараспашку: в Крыму до +17

Окна нараспашку: в Крыму до +17 - РИА Новости Крым, 10.02.2024

Окна нараспашку: в Крыму до +17

В воскресенье в Крыму сохранится по-весеннему теплая погода, без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 10.02.2024

2024-02-11T00:01

2024-02-11T00:01

2024-02-10T19:04

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

алушта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1e/1122806176_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e7aa2a98c4aedbe5f3941b1f0e7b780a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится по-весеннему теплая погода, без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +13...+15.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +13…+15 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +9...+11, днем +15...+17 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240209/vesna-prognoz-dlya-kryma-na-vykhodnye-ot-fobos-1134836080.html

симферополь

севастополь

ялта

евпатория

судак

феодосия

алушта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр, алушта