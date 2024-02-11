https://crimea.ria.ru/20240211/okna-naraspashku-v-krymu-do-17-1134688306.html
Окна нараспашку: в Крыму до +17
Окна нараспашку: в Крыму до +17 - РИА Новости Крым, 10.02.2024
Окна нараспашку: в Крыму до +17
В воскресенье в Крыму сохранится по-весеннему теплая погода, без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 10.02.2024
2024-02-11T00:01
2024-02-11T00:01
2024-02-10T19:04
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится по-весеннему теплая погода, без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +13...+15.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +13…+15 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +9...+11, днем +15...+17 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240209/vesna-prognoz-dlya-kryma-na-vykhodnye-ot-fobos-1134836080.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр, алушта
Окна нараспашку: в Крыму до +17
В Крыму в воскресенье до 17 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится по-весеннему теплая погода, без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11, днем +13…+17 градусов, в горах +7…+12", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +13...+15.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +13…+15 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +9...+11, днем +15...+17 градусов.