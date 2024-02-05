Рейтинг@Mail.ru
Главные новости Крыма: 5 февраля - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240205/glavnye-novosti-kryma-5-fevralya-1134711078.html
Главные новости Крыма: 5 февраля
Главные новости Крыма: 5 февраля - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Главные новости Крыма: 5 февраля
Покушение на одного из руководителей Республики Крым предотвратила ФСБ. Ученый расскал, какие разрушения в Крыму вызовет землетрясение, аналогичное ялтинскому в РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-05T23:59
2024-02-06T00:30
главное за день
новости крыма
крым
общество
политика
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/10/1134234885_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_9758a215433a78fcdedb55a2316d7caa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Покушение на одного из руководителей Республики Крым предотвратила ФСБ. Ученый расскал, какие разрушения в Крыму вызовет землетрясение, аналогичное ялтинскому в 1927 года. В Алуште запустят фонтан в годовщину Крымской весны. В Бахчисарае продолжается реставрация Ханского дворца. Певицу Софию Ротару хотят лишить звания и виллы в Ялте.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Покушение на руководство КрымаФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей Республики Крым.Помимо двух самодельных взрывных устройств, у задержанных было обнаружено и изъято радиопередающее устройство и другое оборудование для совершения теракта, уточнили в ФСБ России."У подозреваемых обнаружены и изъяты: радиоуправляемое самодельное взрывное устройство кумулятивного действия, изготовленное из доработанной противотанковой противобортовой мины DM22 производства Германии с зарядом бризантного (приводящего к детонации – ред.) вещества на основе гексогена массой 1,9 кг, а также радиопередающее устройство, треножный станок для размещения пускового устройства мины в направлении цели, перьевой стабилизатор мины", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.Ученый предсказал Крыму мощное землетрясениеЗемлетрясение в Крыму интенсивностью 8 баллов, подобное тому, которое было почти 100 лет назад в Ялте, может повториться. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник научного отдела "Крымского регионального центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства" Андрей Бессмертный. Также сейсмолог рассказал, почему оно не будет таким разрушительным, как в Турции в 2023 году.В Алуште запустят фонтанВ десятую годовщину Крымской весны на центральной площади Алушты запустят отремонтированный фонтан. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала глава администрации города Галина Огнева."Сейчас мы не запустили на площади фонтан, хотя он готов. Хотим пуск сделать на десятилетие Крымской весны. Это будет сюрприз алуштинцам. В этот день, независимо от того, какая будет погода, заработает фонтан", - пообещала глава администрации.Реставрация Ханского дворцаРеставрация десяти объектов из шестнадцати на территории Ханского дворца в Бахчисарае завершена. Как продвигаются работы на объекте, чем заняты строители прямо сейчас и когда отроют главный корпус родовой резиденции династии Гиреев - об этом РИА Новости Крым сообщили в министерстве культуры Крыма.Ротару хотят лишить звания и виллы в ЯлтеРусская община Крыма обратилась к администрации Ялты с просьбой лишить певицу Софию Ротару звания "Почетный гражданин Ялты". Текст обращения был принят на заседании президиума Русской общины Крыма, сообщил РИА Новости Крым председатель Сергей Цеков."Мы считаем, что ее собственность в Ялте надо сто процентов национализировать и передать ее в муниципальную собственность города Ялта. Мне нравится идея сделать в стенах виллы "София" Дом бракосочетания", - добавил он.
https://crimea.ria.ru/20240205/na-razbituyu-shtormom-naberezhnuyu-poselka-pod-alushtoy-vydelili-29-mln-1134693750.html
https://crimea.ria.ru/20240205/zhiteli-kryma-poluchat-5-kvartir-po-lgotam-v-novom-kurorte-v-evpatorii-1134703213.html
https://crimea.ria.ru/20240205/i-dlya-boytsov-svo-v-kfu-otkryt-tsentr-fizicheskoy-reabilitatsii-1134703550.html
https://crimea.ria.ru/20240205/skolko-mnogoetazhek-otremontiruyut-v-yalte-do-kontsa-goda-1134700697.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/10/1134234885_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_bde445f6551ac0e14d0cd29041c71761.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости крыма, крым, общество, политика, происшествия
Главные новости Крыма: 5 февраля

Главные новости Крыма за 5 февраля

23:59 05.02.2024 (обновлено: 00:30 06.02.2024)
 
© РИА Новости КрымГлавное
Главное - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Покушение на одного из руководителей Республики Крым предотвратила ФСБ. Ученый расскал, какие разрушения в Крыму вызовет землетрясение, аналогичное ялтинскому в 1927 года. В Алуште запустят фонтан в годовщину Крымской весны. В Бахчисарае продолжается реставрация Ханского дворца. Певицу Софию Ротару хотят лишить звания и виллы в Ялте.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Покушение на руководство Крыма

ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей Республики Крым.
"Задержана группа из трех россиян, которые по заданию СБУ в Симферополе готовили подрыв автомобиля. Они уже дали признательные показания", - говорится в сообщении ФСБ.
Помимо двух самодельных взрывных устройств, у задержанных было обнаружено и изъято радиопередающее устройство и другое оборудование для совершения теракта, уточнили в ФСБ России.
"У подозреваемых обнаружены и изъяты: радиоуправляемое самодельное взрывное устройство кумулятивного действия, изготовленное из доработанной противотанковой противобортовой мины DM22 производства Германии с зарядом бризантного (приводящего к детонации – ред.) вещества на основе гексогена массой 1,9 кг, а также радиопередающее устройство, треножный станок для размещения пускового устройства мины в направлении цели, перьевой стабилизатор мины", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Ученый предсказал Крыму мощное землетрясение

Землетрясение в Крыму интенсивностью 8 баллов, подобное тому, которое было почти 100 лет назад в Ялте, может повториться. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник научного отдела "Крымского регионального центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства" Андрей Бессмертный. Также сейсмолог рассказал, почему оно не будет таким разрушительным, как в Турции в 2023 году.
Разрушенная штормом набережная поселка Рыбачье в Алуште
Вчера, 10:47Эксклюзивы РИА Новости Крым
На разбитую штормом набережную поселка под Алуштой выделили 29 млн

В Алуште запустят фонтан

В десятую годовщину Крымской весны на центральной площади Алушты запустят отремонтированный фонтан. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала глава администрации города Галина Огнева.
"Сейчас мы не запустили на площади фонтан, хотя он готов. Хотим пуск сделать на десятилетие Крымской весны. Это будет сюрприз алуштинцам. В этот день, независимо от того, какая будет погода, заработает фонтан", - пообещала глава администрации.
Проект нового курортно-рекреационного комплекса в Евпатории
Вчера, 16:10
Жители Крыма получат 5% квартир по льготам в новом курорте в Евпатории

Реставрация Ханского дворца

Реставрация десяти объектов из шестнадцати на территории Ханского дворца в Бахчисарае завершена. Как продвигаются работы на объекте, чем заняты строители прямо сейчас и когда отроют главный корпус родовой резиденции династии Гиреев - об этом РИА Новости Крым сообщили в министерстве культуры Крыма.
Физиотерапия и реабилитация – одно из самых востребованных направлений подготовки в курортном Крыму - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Вчера, 16:37
И для бойцов СВО: в КФУ открыт центр физической реабилитации

Ротару хотят лишить звания и виллы в Ялте

Русская община Крыма обратилась к администрации Ялты с просьбой лишить певицу Софию Ротару звания "Почетный гражданин Ялты". Текст обращения был принят на заседании президиума Русской общины Крыма, сообщил РИА Новости Крым председатель Сергей Цеков.

"Это решение принималось на президиуме Русской общины Крыма. София Ротару однозначно недостойна этого звания, потому что на протяжении всех лет после воссоединения Крыма с Россией высказывала абсолютно враждебную позицию. А после начала специальной военной операции она поддерживала представителей украинских вооруженных сил, о чем неоднократно заявляла", - пояснил Сергей Цеков.

"Мы считаем, что ее собственность в Ялте надо сто процентов национализировать и передать ее в муниципальную собственность города Ялта. Мне нравится идея сделать в стенах виллы "София" Дом бракосочетания", - добавил он.
Ремонт крыши - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Вчера, 18:57
Сколько многоэтажек отремонтируют в Ялте до конца года
 
Главное за деньНовости КрымаКрымОбществоПолитикаПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Ветер и дождь: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 6 февраля
23:59Главные новости Крыма: 5 февраля
23:53Москалькова обратилась к международному сообществу из-за атак ВСУ
22:41Обнаружено тело одного из погибших при крушении Ми-8 в Карелии
22:21Главное за день: 5 февраля
21:54Ученым Крыма нужен Центр продвижения достижений
21:31У короля Великобритании Карла III выявили рак - Букингемский дворец
21:12Почему Международный суд ООН отказался поддержать претензии Украины к РФ
20:48Как отличить качественную мраморную говядину и правильно готовить стейки
20:41Покушение на руководство Крыма: в ФСБ раскрыли подробности
20:35Встреча Путина и Эрдогана: о чем могут договориться президенты
20:028-балльное землетрясение в Крыму может повториться – сейсмолог
19:57Поезд Симферополь – Адлер отправился из Туапсе: движение восстановлено
19:39СБУ готовила подрыв автомобиля одного из руководителей Республики Крым
19:37К годовщине Крымской весны жителей Алушты ждет сюрприз
19:14Сочи под ударом стихи - последствия непогоды и прогноз
19:08Десять из шестнадцати: как идет реставрация Бахчисарайского дворца
18:57Сколько многоэтажек отремонтируют в Ялте до конца года
18:50В Симферополе провалился асфальт на дороге - прокуратура ведет проверку
Лента новостейМолния