https://crimea.ria.ru/20240205/glavnye-novosti-kryma-5-fevralya-1134711078.html
Главные новости Крыма: 5 февраля
Главные новости Крыма: 5 февраля - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Главные новости Крыма: 5 февраля
Покушение на одного из руководителей Республики Крым предотвратила ФСБ. Ученый расскал, какие разрушения в Крыму вызовет землетрясение, аналогичное ялтинскому в РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-05T23:59
2024-02-05T23:59
2024-02-06T00:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Покушение на одного из руководителей Республики Крым предотвратила ФСБ. Ученый расскал, какие разрушения в Крыму вызовет землетрясение, аналогичное ялтинскому в 1927 года. В Алуште запустят фонтан в годовщину Крымской весны. В Бахчисарае продолжается реставрация Ханского дворца. Певицу Софию Ротару хотят лишить звания и виллы в Ялте.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Покушение на руководство КрымаФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей Республики Крым.Помимо двух самодельных взрывных устройств, у задержанных было обнаружено и изъято радиопередающее устройство и другое оборудование для совершения теракта, уточнили в ФСБ России."У подозреваемых обнаружены и изъяты: радиоуправляемое самодельное взрывное устройство кумулятивного действия, изготовленное из доработанной противотанковой противобортовой мины DM22 производства Германии с зарядом бризантного (приводящего к детонации – ред.) вещества на основе гексогена массой 1,9 кг, а также радиопередающее устройство, треножный станок для размещения пускового устройства мины в направлении цели, перьевой стабилизатор мины", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.Ученый предсказал Крыму мощное землетрясениеЗемлетрясение в Крыму интенсивностью 8 баллов, подобное тому, которое было почти 100 лет назад в Ялте, может повториться. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник научного отдела "Крымского регионального центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства" Андрей Бессмертный. Также сейсмолог рассказал, почему оно не будет таким разрушительным, как в Турции в 2023 году.В Алуште запустят фонтанВ десятую годовщину Крымской весны на центральной площади Алушты запустят отремонтированный фонтан. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала глава администрации города Галина Огнева."Сейчас мы не запустили на площади фонтан, хотя он готов. Хотим пуск сделать на десятилетие Крымской весны. Это будет сюрприз алуштинцам. В этот день, независимо от того, какая будет погода, заработает фонтан", - пообещала глава администрации.Реставрация Ханского дворцаРеставрация десяти объектов из шестнадцати на территории Ханского дворца в Бахчисарае завершена. Как продвигаются работы на объекте, чем заняты строители прямо сейчас и когда отроют главный корпус родовой резиденции династии Гиреев - об этом РИА Новости Крым сообщили в министерстве культуры Крыма.Ротару хотят лишить звания и виллы в ЯлтеРусская община Крыма обратилась к администрации Ялты с просьбой лишить певицу Софию Ротару звания "Почетный гражданин Ялты". Текст обращения был принят на заседании президиума Русской общины Крыма, сообщил РИА Новости Крым председатель Сергей Цеков."Мы считаем, что ее собственность в Ялте надо сто процентов национализировать и передать ее в муниципальную собственность города Ялта. Мне нравится идея сделать в стенах виллы "София" Дом бракосочетания", - добавил он.
https://crimea.ria.ru/20240205/na-razbituyu-shtormom-naberezhnuyu-poselka-pod-alushtoy-vydelili-29-mln-1134693750.html
https://crimea.ria.ru/20240205/zhiteli-kryma-poluchat-5-kvartir-po-lgotam-v-novom-kurorte-v-evpatorii-1134703213.html
https://crimea.ria.ru/20240205/i-dlya-boytsov-svo-v-kfu-otkryt-tsentr-fizicheskoy-reabilitatsii-1134703550.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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главное за день, новости крыма, крым, общество, политика, происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Покушение на одного из руководителей Республики Крым предотвратила ФСБ. Ученый расскал, какие разрушения в Крыму вызовет землетрясение, аналогичное ялтинскому в 1927 года. В Алуште запустят фонтан в годовщину Крымской весны. В Бахчисарае продолжается реставрация Ханского дворца. Певицу Софию Ротару хотят лишить звания и виллы в Ялте.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Покушение на руководство Крыма
"Задержана группа из трех россиян, которые по заданию СБУ в Симферополе готовили подрыв автомобиля. Они уже дали признательные показания", - говорится в сообщении ФСБ.
Помимо двух самодельных взрывных устройств, у задержанных было обнаружено и изъято радиопередающее устройство и другое оборудование для совершения теракта
, уточнили в ФСБ России.
"У подозреваемых обнаружены и изъяты: радиоуправляемое самодельное взрывное устройство кумулятивного действия, изготовленное из доработанной противотанковой противобортовой мины DM22 производства Германии с зарядом бризантного (приводящего к детонации – ред.) вещества на основе гексогена массой 1,9 кг, а также радиопередающее устройство, треножный станок для размещения пускового устройства мины в направлении цели, перьевой стабилизатор мины", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Ученый предсказал Крыму мощное землетрясение
Землетрясение в Крыму интенсивностью 8 баллов, подобное тому, которое было почти 100 лет назад в Ялте, может повториться. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал начальник научного отдела "Крымского регионального центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства" Андрей Бессмертный. Также сейсмолог рассказал, почему оно не будет таким разрушительным, как в Турции
в 2023 году.
В Алуште запустят фонтан
В десятую годовщину Крымской весны на центральной площади Алушты запустят отремонтированный фонтан
. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
рассказала глава администрации города Галина Огнева.
"Сейчас мы не запустили на площади фонтан, хотя он готов. Хотим пуск сделать на десятилетие Крымской весны. Это будет сюрприз алуштинцам. В этот день, независимо от того, какая будет погода, заработает фонтан", - пообещала глава администрации.
Реставрация Ханского дворца
Реставрация десяти объектов из шестнадцати на территории Ханского дворца в Бахчисарае завершена. Как продвигаются работы на объекте
, чем заняты строители прямо сейчас и когда отроют главный корпус родовой резиденции династии Гиреев - об этом РИА Новости Крым
сообщили в министерстве культуры Крыма.
Ротару хотят лишить звания и виллы в Ялте
Русская община Крыма обратилась к администрации Ялты с просьбой лишить певицу Софию Ротару звания "Почетный гражданин Ялты". Текст обращения был принят на заседании президиума Русской общины Крыма, сообщил РИА Новости Крым
председатель Сергей Цеков.
"Это решение принималось на президиуме Русской общины Крыма. София Ротару однозначно недостойна этого звания, потому что на протяжении всех лет после воссоединения Крыма с Россией высказывала абсолютно враждебную позицию. А после начала специальной военной операции она поддерживала представителей украинских вооруженных сил, о чем неоднократно заявляла", - пояснил Сергей Цеков.
"Мы считаем, что ее собственность в Ялте надо сто процентов национализировать и передать ее в муниципальную собственность города Ялта. Мне нравится идея сделать в стенах виллы "София" Дом бракосочетания
", - добавил он.