https://crimea.ria.ru/20240205/glavnye-novosti-kryma-5-fevralya-1134711078.html

Главные новости Крыма: 5 февраля

Главные новости Крыма: 5 февраля - РИА Новости Крым, 06.02.2024

Главные новости Крыма: 5 февраля

Покушение на одного из руководителей Республики Крым предотвратила ФСБ. Ученый расскал, какие разрушения в Крыму вызовет землетрясение, аналогичное ялтинскому в РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-05T23:59

2024-02-05T23:59

2024-02-06T00:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Покушение на одного из руководителей Республики Крым предотвратила ФСБ. Ученый расскал, какие разрушения в Крыму вызовет землетрясение, аналогичное ялтинскому в 1927 года. В Алуште запустят фонтан в годовщину Крымской весны. В Бахчисарае продолжается реставрация Ханского дворца. Певицу Софию Ротару хотят лишить звания и виллы в Ялте.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Покушение на руководство КрымаФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей Республики Крым.Помимо двух самодельных взрывных устройств, у задержанных было обнаружено и изъято радиопередающее устройство и другое оборудование для совершения теракта, уточнили в ФСБ России."У подозреваемых обнаружены и изъяты: радиоуправляемое самодельное взрывное устройство кумулятивного действия, изготовленное из доработанной противотанковой противобортовой мины DM22 производства Германии с зарядом бризантного (приводящего к детонации – ред.) вещества на основе гексогена массой 1,9 кг, а также радиопередающее устройство, треножный станок для размещения пускового устройства мины в направлении цели, перьевой стабилизатор мины", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.Ученый предсказал Крыму мощное землетрясениеЗемлетрясение в Крыму интенсивностью 8 баллов, подобное тому, которое было почти 100 лет назад в Ялте, может повториться. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник научного отдела "Крымского регионального центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства" Андрей Бессмертный. Также сейсмолог рассказал, почему оно не будет таким разрушительным, как в Турции в 2023 году.В Алуште запустят фонтанВ десятую годовщину Крымской весны на центральной площади Алушты запустят отремонтированный фонтан. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала глава администрации города Галина Огнева."Сейчас мы не запустили на площади фонтан, хотя он готов. Хотим пуск сделать на десятилетие Крымской весны. Это будет сюрприз алуштинцам. В этот день, независимо от того, какая будет погода, заработает фонтан", - пообещала глава администрации.Реставрация Ханского дворцаРеставрация десяти объектов из шестнадцати на территории Ханского дворца в Бахчисарае завершена. Как продвигаются работы на объекте, чем заняты строители прямо сейчас и когда отроют главный корпус родовой резиденции династии Гиреев - об этом РИА Новости Крым сообщили в министерстве культуры Крыма.Ротару хотят лишить звания и виллы в ЯлтеРусская община Крыма обратилась к администрации Ялты с просьбой лишить певицу Софию Ротару звания "Почетный гражданин Ялты". Текст обращения был принят на заседании президиума Русской общины Крыма, сообщил РИА Новости Крым председатель Сергей Цеков."Мы считаем, что ее собственность в Ялте надо сто процентов национализировать и передать ее в муниципальную собственность города Ялта. Мне нравится идея сделать в стенах виллы "София" Дом бракосочетания", - добавил он.

https://crimea.ria.ru/20240205/na-razbituyu-shtormom-naberezhnuyu-poselka-pod-alushtoy-vydelili-29-mln-1134693750.html

https://crimea.ria.ru/20240205/zhiteli-kryma-poluchat-5-kvartir-po-lgotam-v-novom-kurorte-v-evpatorii-1134703213.html

https://crimea.ria.ru/20240205/i-dlya-boytsov-svo-v-kfu-otkryt-tsentr-fizicheskoy-reabilitatsii-1134703550.html

https://crimea.ria.ru/20240205/skolko-mnogoetazhek-otremontiruyut-v-yalte-do-kontsa-goda-1134700697.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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