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В Севастополе сбита воздушная цель - обломки упали на пустыре - РИА Новости Крым, 31.01.2024
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В Севастополе сбита воздушная цель - обломки упали на пустыре
В Севастополе сбита воздушная цель - обломки упали на пустыре - РИА Новости Крым, 31.01.2024
В Севастополе сбита воздушная цель - обломки упали на пустыре
В Севастополе системой противовоздушной обороны предположительно сбита воздушная цель, обломки упали в районе поселка Любимовка. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T18:05
2024-01-31T18:13
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе системой противовоздушной обороны предположительно сбита воздушная цель, обломки упали в районе поселка Любимовка. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Падение обломков зафиксировано на пустыре в районе поселка Любимовка, добавил он со ссылкой на сообщение Спасательной службы города. На место направлены оперативные службы.В Севастополе более часа назад объявили воздушную тревогу. Общественный морской и наземный транспорт прекратил работу. Российские военные применили средства маскировки в районе Севастопольской бухты. Работает ПВО.Крымский мост также закрыт для проезда.Читайте также на РИА Новости Крым:Демилитаризованная зона на Украине будет расширена - ПутинЗеленский выдвинул ультиматум России – ЛавровРезультат уже не важен: эксперт объяснил смысл атак на Крым
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, новости крыма, крым, пво, атаки всу на крым
В Севастополе сбита воздушная цель - обломки упали на пустыре

В небе над Севастополем системы ПВО сбили воздушную цель

18:05 31.01.2024 (обновлено: 18:13 31.01.2024)
 
© РИА Новости КрымСевастополь, Северная сторона
Севастополь, Северная сторона - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе системой противовоздушной обороны предположительно сбита воздушная цель, обломки упали в районе поселка Любимовка. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, сбита воздушная цель", - написал он в своем Telegram-канале.

Падение обломков зафиксировано на пустыре в районе поселка Любимовка, добавил он со ссылкой на сообщение Спасательной службы города.
На место направлены оперативные службы.
В Севастополе более часа назад объявили воздушную тревогу. Общественный морской и наземный транспорт прекратил работу. Российские военные применили средства маскировки в районе Севастопольской бухты. Работает ПВО.
Крымский мост также закрыт для проезда.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольМихаил РазвожаевНовости КрымаКрымПВОАтаки ВСУ на Крым
 
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