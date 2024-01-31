https://crimea.ria.ru/20240131/v-sevastopole-sbita-vozdushnaya-tsel---oblomki-upali-na-pustyre-1134592270.html

В Севастополе сбита воздушная цель - обломки упали на пустыре

В Севастополе сбита воздушная цель - обломки упали на пустыре - РИА Новости Крым, 31.01.2024

В Севастополе сбита воздушная цель - обломки упали на пустыре

В Севастополе системой противовоздушной обороны предположительно сбита воздушная цель, обломки упали в районе поселка Любимовка. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T18:05

2024-01-31T18:05

2024-01-31T18:13

безопасность республики крым и севастополя

севастополь

михаил развожаев

новости крыма

крым

пво

атаки всу на крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129955860_2:0:1277:717_1920x0_80_0_0_e36415200a0a5f28faab81e96fdde6cb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе системой противовоздушной обороны предположительно сбита воздушная цель, обломки упали в районе поселка Любимовка. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Падение обломков зафиксировано на пустыре в районе поселка Любимовка, добавил он со ссылкой на сообщение Спасательной службы города. На место направлены оперативные службы.В Севастополе более часа назад объявили воздушную тревогу. Общественный морской и наземный транспорт прекратил работу. Российские военные применили средства маскировки в районе Севастопольской бухты. Работает ПВО.Крымский мост также закрыт для проезда.Читайте также на РИА Новости Крым:Демилитаризованная зона на Украине будет расширена - ПутинЗеленский выдвинул ультиматум России – ЛавровРезультат уже не важен: эксперт объяснил смысл атак на Крым

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, новости крыма, крым, пво, атаки всу на крым