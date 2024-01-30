https://crimea.ria.ru/20240130/nochyu-sneg-utrom-tuman-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1134397517.html
Ночью снег, утром туман: погода в Крыму во вторник
Ночью снег, утром туман: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Ночью снег, утром туман: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму сохранится прохладная погода, днем без осадков, в ночные часы возможен небольшой мокрый снег. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T00:01
2024-01-30T00:01
2024-01-30T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится прохладная погода, днем без осадков, в ночные часы возможен небольшой мокрый снег. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +1…+3 градуса.В Севастополе также переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +2…+4 градуса.В Ялте и Алуште без осадков. Температура воздуха ночью от -1 …+ 1, днем +4…+6 градусов.В Евпатории также переменная облачность, ночью столбики термометров покажут от нуля градусов до +2, днем +2…+ 4.В Судаке и Феодосии температура воздуха ночью 0…- 2, днем 0…+2 градусов. Осадков не ожидается.Как уточнили в региональном гидрометцентре, в последующие двое суток область повышенного атмосферного давления обеспечит на полуострове сухую погоду. Ночная температура воздуха существенно не изменится, днем потеплеет на несколько градусов.Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец рассказал, что текущая неделя на полуострове начнется холодами и осадками, но к выходным погода будет комфортной и солнечной, воздух прогреется до +7…12 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240120/za-vsyu-zhizn-takogo-ne-pomnyu-zhiteli-sevastopolya-o-bolshoy-vode-v-domakh-1134351112.html
симферополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр, севастополь
Ночью снег, утром туман: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник небольшой мокрый снег и местами на дорогах гололедица
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится прохладная погода, днем без осадков, в ночные часы возможен небольшой мокрый снег. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью - 4…+1, в горах - 6…-8 градусов; днем +1…+6, в горах 0…-5 градусов", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +1…+3 градуса.
В Севастополе также переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +2…+4 градуса.
В Ялте и Алуште без осадков. Температура воздуха ночью от -1 …+ 1, днем +4…+6 градусов.
В Евпатории также переменная облачность, ночью столбики термометров покажут от нуля градусов до +2, днем +2…+ 4.
В Судаке и Феодосии температура воздуха ночью 0…- 2, днем 0…+2 градусов. Осадков не ожидается.
Как уточнили в региональном гидрометцентре, в последующие двое суток область повышенного атмосферного давления обеспечит на полуострове сухую погоду. Ночная температура воздуха существенно не изменится, днем потеплеет на несколько градусов.
Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец рассказал
, что текущая неделя на полуострове начнется холодами и осадками, но к выходным погода будет комфортной и солнечной, воздух прогреется до +7…12 градусов.