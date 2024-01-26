https://crimea.ria.ru/20240126/otklyuchenie-elektrichestva-v-sevastopole-v-pyatnitsu--adresa-i-sroki-1134458439.html

Отключение электричества в Севастополе в пятницу – адреса и сроки

Отключение электричества в Севастополе в пятницу – адреса и сроки - РИА Новости Крым, 26.01.2024

Отключение электричества в Севастополе в пятницу – адреса и сроки

Отключение электроэнергии произойдет 26 января в Севастополе по ряду адресов. Об этом предупреждает предприятие "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 26.01.2024

2024-01-26T06:04

2024-01-26T06:04

2024-01-26T06:04

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Отключение электроэнергии произойдет 26 января в Севастополе по ряду адресов. Об этом предупреждает предприятие "Севастопольэнерго".В период с 08:00 до 15:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам: улицы Коммунистическая, 91-99; Сибирская, 5/1, 2-10, 1-15; Черноморская, 20/1, 30-Б, 18-34; Галины Петровой, 11-27. В период с 09:00 до 11:00: улицы Репина, 1-Б; Восточная, 4.В период с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа будет прекращена подача электроэнергии по адресам: улицы Казачья, 6-А; Абрикосовая, 3, 11, 15, 39-41, 2-42, 9-А, 1, 5-9, 13-37, 43; Гранатная, 17-А, 2-28, 3, 21; 2-й обороны, 34, 56, 35, 14-А, 34-А, 6, 14, 18-20, 26, 34-38, 11, 303; Алексея Гущина, 128-А, 10-16, 108, 118, 122-128, уч118, 129-Б, 129-А, 127-129, 139; Тюменская, 38, 52-56; Предместная, 18-А, 8-14, 20-24, 21, 33-35, 40, 5, 9, 21, 14-А, 14, 50, 84, 13-А, 19-А, 5, 11-13, 21-25; Григория Ивашкевича, 8; проспект Кипарисовый, 2-10, 1-7; тупики Обрывистый, 10, 1-19 и Сливовый, 1-7; переулок Тюменский, 18-Д, 10, 14-20.В поселке Любимовка:улицы Батарейная, 68-Б, 8-Б, 140-А, 44-А, 50-А, 64-А; Софьи Перовской, 136-А, 144-А, 132-А, 146-А, 138-А, 125-135, 139, 23/11; 1 линия, 2-14, 189; 2 линия, 40/1, 40/4, 40/2, 16-32, 106/147, 106/142, 106/285-А, 106/, 39/9, 39-5, 107, 405, 684, 685, 701; Летчика Авдеева, 106-114, 118; Федоровская, 106-108, 658; Григория Ивашкевича, 19, 31; Владимира Попидзе, 27, 33; Павла Елисова, 15-А, 21, 31; Танкиста Ревкова, 28, 31; Командира Барабаша, 6, 5-7, 11-19; Летчицы Литвиновой, 59, 18/01; Якова Халипа, 20-22, 34, 44, 56, 11, 19, 27; Пограничная, 16-18; Деметринская, 10-А, 4, 10, 16, 24, 30-32, 11-А, 1, 5, 9, 17-19, 23; Богдана Хмельницкого, 20-Б, 1808-кад, 4, 14, 54-62, 41, 43, 45-А, 47-А, 65-А, 71-А, 77; Терлецкого, 64-А, 48-64, 68-70, 19-А, 21, 31, 67;шоссе Генерала Моргунова, 197-А, 205-А, 107-111, 115-117, 12; проезд Федоровский, 2-24, 9-23, 4-А, 1-7, 2-А, 427; тупик Федоровский, 3-А, 3; проезд Хуторской, 2-14, 18-22, 1-19, 29, 35-37, 950; переулок 8 Воздушной армии, 6-8, 14, 1432, 1609, 1724, 1727, 1728, 1731;ТСН "Благодатный", 24, 28, 34, 38, 70, 107, 108, 126-128, 35-Б, 47, 103;СТ "Керамик", уч.112, 8, 14, уч.17, 25, 117;СТ "Сапун-Гора", 622, 646, 627, 651, 1433, 1437-1439, 1614-А, 1594-1596, 1800, 1834, 37, 45, 1731, 1763, 1801, 1825, 1829.В поселке Андреевка:улицы Верхняя, 30-38, 358, 43-А, 45-Б, 23-25, 29, 37-43, 43, 49; Усадебная, 48, 124, кад.127, 45-Б, 25, 43, 123; шоссе Качинское, 32-А-6, 32-А-90; ТСН "Полюшко", 8, 87В поселке Осипенко:улицы Ветеранов, 24, 30, 38-42, 53-А, 23-Б, 23-Д, 63-А, 41-А, 23-В , 44-А, 4, 10-22, 32-34, 48, 9-А, 11/13, 11/10, 11-21, 27-31, 13; Землянского, 13-15; Камская, 4-10, 3-11; Красноярская, 2-8, 1-7; Сухий, 12, 16, 17-А, 3-15; Массандровская, 2-4, 8-10; шоссе Качинское, 32-А/262, 32-А/294, 32-А/149, 32;СТ "Полюшко", 32/149, 58, 154, 164, 248, 268, 284, 159, 181, 204, 225, 291-293;СТ "Надежда", 8-А, 6, 12-18, 28, 34, 66, 88-92, 5, 11-19, 27, 31, 37, 43, 51, 57-59, 8В период с 10:00 до 12:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам: переулок Кременчугский, 2-8, 1-3; улицы Истомина, 2-А, 2-4, 15-А, 19/2, 1-29; 2 Бастионная, 1-15; Варшавская, 8, 12-30; Героев Севастополя, 70-72, 76-82, 39-47, 55-57; Полтавская, 2-28, 1-9, 13-25; Суздальская, 2-20, 1-7В период с 13:00 до 14:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам: пос. 1 отд. с/х Золотая балка улицы Ахлестина, 4-28, 3-27 и Лазурная, 4-6.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие важные энергетические объекты построены в Крыму за девять летАксенов пригрозил энергетикам увольнением из-за скачков напряжения в сетиВ Крыму модернизируют объекты энергетики

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