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Очень сильные осадки и туман: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 26.01.2024
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Очень сильные осадки и туман: погода в Крыму в пятницу
Очень сильные осадки и туман: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Очень сильные осадки и туман: погода в Крыму в пятницу
В пятницу атмосферные фронтальные разделы атлантического циклона обусловят в Крыму сложные погодные условия: дождь, мокрый снег, в центральных, южных, восточных РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T00:01
2024-01-26T00:01
погода в крыму
крымская погода
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севастополь
ялта
алушта
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судак
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крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В пятницу атмосферные фронтальные разделы атлантического циклона обусловят в Крыму сложные погодные условия: дождь, мокрый снег, в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки, местами туман, отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно. Мокрый снег. Местами гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1...+3 градуса.В Севастополе облачно. Ночью и днем дождь. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4…+6 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь. Температура воздуха ночью от +2 до +5, днем от +3 до +8 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240125/v-krymu-reki-mogut-vyyti-iz-beregov-1134445773.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Очень сильные осадки и туман: погода в Крыму в пятницу

В пятницу в Крыму очень сильные осадки и туман

00:01 26.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнегопад в Симферополе
Снегопад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В пятницу атмосферные фронтальные разделы атлантического циклона обусловят в Крыму сложные погодные условия: дождь, мокрый снег, в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки, местами туман, отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 7-12 м/с, в южных районах и в горах порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+5 градусов, в горах -2…-7", – говорится в прогнозе.

В Симферополе облачно. Мокрый снег. Местами гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1...+3 градуса.
В Севастополе облачно. Ночью и днем дождь. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4…+6 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь. Температура воздуха ночью от +2 до +5, днем от +3 до +8 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Очень сильные осадки и туман: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 26 января
23:15Главное за день: 25 января
22:47Эрдоган утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО
22:30Поселок в Курской области остался без тепла и света из-за обстрела ВСУ
22:06Главные новости Крыма: 25 января
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21:07Женщина погибла при атаке квадрокоптера ВСУ в Белгородской области
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20:32Корь выявили в 17 детских садах Ростовской области
20:16После крушения ИЛ-76 возбуждено дело о теракте
19:53ЧП на насосной станции в Новотроицке: погибли два человека
19:19Суровые выходные на Кубани: дождь, снег, град, гроза и сильный ветер
19:01Проезд по Симферопольскому шоссе в Феодосии открыт
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