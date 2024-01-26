https://crimea.ria.ru/20240126/ochen-silnye-osadki-i-tuman-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1134396718.html
Очень сильные осадки и туман: погода в Крыму в пятницу
Очень сильные осадки и туман: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Очень сильные осадки и туман: погода в Крыму в пятницу
В пятницу атмосферные фронтальные разделы атлантического циклона обусловят в Крыму сложные погодные условия: дождь, мокрый снег, в центральных, южных, восточных РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T00:01
2024-01-26T00:01
2024-01-26T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0c/1134141850_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_243891a443a3c5047232f0c392d0fc1e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В пятницу атмосферные фронтальные разделы атлантического циклона обусловят в Крыму сложные погодные условия: дождь, мокрый снег, в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки, местами туман, отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно. Мокрый снег. Местами гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1...+3 градуса.В Севастополе облачно. Ночью и днем дождь. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4…+6 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь. Температура воздуха ночью от +2 до +5, днем от +3 до +8 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240125/v-krymu-reki-mogut-vyyti-iz-beregov-1134445773.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0c/1134141850_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_b42e888dcf402da5adefb94c2097419a.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Очень сильные осадки и туман: погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму очень сильные осадки и туман
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В пятницу атмосферные фронтальные разделы атлантического циклона обусловят в Крыму сложные погодные условия: дождь, мокрый снег, в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки, местами туман, отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 7-12 м/с, в южных районах и в горах порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+5 градусов, в горах -2…-7", – говорится в прогнозе.
В Симферополе облачно. Мокрый снег. Местами гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1...+3 градуса.
В Севастополе облачно. Ночью и днем дождь. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4…+6 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь. Температура воздуха ночью от +2 до +5, днем от +3 до +8 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.