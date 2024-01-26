https://crimea.ria.ru/20240126/ochen-silnye-osadki-i-tuman-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1134396718.html

Очень сильные осадки и туман: погода в Крыму в пятницу

Очень сильные осадки и туман: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 26.01.2024

Очень сильные осадки и туман: погода в Крыму в пятницу

В пятницу атмосферные фронтальные разделы атлантического циклона обусловят в Крыму сложные погодные условия: дождь, мокрый снег, в центральных, южных, восточных РИА Новости Крым, 26.01.2024

2024-01-26T00:01

2024-01-26T00:01

2024-01-26T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В пятницу атмосферные фронтальные разделы атлантического циклона обусловят в Крыму сложные погодные условия: дождь, мокрый снег, в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки, местами туман, отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно. Мокрый снег. Местами гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1...+3 градуса.В Севастополе облачно. Ночью и днем дождь. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4…+6 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь. Температура воздуха ночью от +2 до +5, днем от +3 до +8 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240125/v-krymu-reki-mogut-vyyti-iz-beregov-1134445773.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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