https://crimea.ria.ru/20240121/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vozobnovili-1134361565.html
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после второй за день временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T16:21
2024-01-21T16:21
2024-01-21T16:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после второй за день временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Мостовой переход перекрыли на полтора часа в воскресенье около 13 часов, затем еще на полтора часа - в 15 часов.Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
https://crimea.ria.ru/20240121/esche-odna-ukrainskaya-raketa-sbita-u-beregov-kryma--minoborony-1134362015.html
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РИА Новости Крым
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Движение по Крымскому мосту возобновили
Крымский мост открыт
16:21 21.01.2024 (обновлено: 16:23 21.01.2024)