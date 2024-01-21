https://crimea.ria.ru/20240121/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vozobnovili-1134361565.html

Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости Крым, 21.01.2024

Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после второй за день временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 21.01.2024

2024-01-21T16:21

2024-01-21T16:21

2024-01-21T16:23

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тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после второй за день временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Мостовой переход перекрыли на полтора часа в воскресенье около 13 часов, затем еще на полтора часа - в 15 часов.Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.

https://crimea.ria.ru/20240121/esche-odna-ukrainskaya-raketa-sbita-u-beregov-kryma--minoborony-1134362015.html

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крым

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керчь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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