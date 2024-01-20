https://crimea.ria.ru/20240120/glavnoe-za-den-20-yanvarya-1134351614.html

Главное за день: 20 января

Главное за день: 20 января - РИА Новости Крым, 20.01.2024

Главное за день: 20 января

В Крыму сильные ливни сменили снегопады, в Севастополе продолжают бороться с паводком, на одной из дорог в результате оползня разрушена подпорная стена. В зоне... РИА Новости Крым, 20.01.2024

2024-01-20T21:19

2024-01-20T21:19

2024-01-20T21:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Крыму сильные ливни сменили снегопады, в Севастополе продолжают бороться с паводком, на одной из дорог в результате оползня разрушена подпорная стена. В зоне СВО российские войска уничтожили западную технику, враг несет колоссальные потери. Крымчане отмечают День Республики Крым. А вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о рекордном росте темпов жилищного строительства.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крым переживает непогодуИз-за погодных условий в Крыму за последние двое суток зарегистрировано 12 происшествий, связанных с подтоплениями домовладений и обрушением подпорных стен. Кроме того, ялтинскими властями было принято решение об отселении одной семьи в составе семи человек. На данный момент все объекты освобождены от воды.В Севастополе продолжают бороться с паводкомСложная ситуация сохраняется в районах Севастополя, пострадавших от паводка. Уровень воды упал на 10 сантиметров, но подтопленными остаются 34 приусадебных участка в двух муниципальных образованиях, в которых проживает 122 человека, из них 30 детей. В Инкермане вода откачана из 19 частных домовладений. К вечеру в Севастополе расчистили от мусора и камней трубопровод, который подает воду на очистные основного гидроузла, питающего город. Сейчас идет наполнение городских гидроузлов, жителям 4 районов на два часа дадут воду и снова отключат до утра.В поселке Сахарная Головка, который существенно пострадал от разгула стихии, отсутствует водоснабжение, подтоплена подстанция №18, а также здания магазинов и склада.В результате обильных осадков сошел оползень улице Героев Севастополя, в результате чего была разрушена подпорная стена. Дорожные службы в течение нескольких часов устранили преграду и восстановили движение.Успехи ВС России в зоне СВОРоссийские войска в зоне спецоперации за прошедшие сутки уничтожили радиолокационную станцию IRIS-T производства Германии и 20 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны. На всех направлениях боевого соприкосновения ВСУ несут колоссальные потери – за сутки ликвидированы более 900 боевиков.В Крыму вспоминают первый крымский референдум20 января на полуострове отмечают День Республики Крым. История этого дня связана с состоявшимся в январе 1991 года Всекрымским референдумом, на котором большинство крымчан высказались за автономию полуострова.С праздником жителей Крыма поздравил глава Республики Крым Сергей Аксенов и председатель Государственного совета Владимир Константинов. Спикер крымского парламента разместил в своем Telegram-канале фотографии, рассказывающие, как проходило голосование в этот исторический день. "Крым не желает быть в тоталитарном государстве, которое строит Киев!" – такими лозунгами жители полуострова выходили на акции протеста уже тогда.В России построили рекордное количество жильяВ России рекордными темпами развивается строительная отрасль - за последние годы объем работ вырос на 23%. Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Увеличению объемов строительства способствует развитие ипотеки. По его словам, с 2020 года в России выдали семь миллионов кредитов на приобретение жилья, а самой востребованной оказалась семейная ипотека.

https://crimea.ria.ru/20240120/za-vsyu-zhizn-takogo-ne-pomnyu-zhiteli-sevastopolya-o-bolshoy-vode-v-domakh-1134351112.html

https://crimea.ria.ru/20240120/khirurgicheskaya-tochnost-pod-krynkami--lantsetom-udalili-blindazh-vsu-1134346248.html

https://crimea.ria.ru/20240120/slovakiya-ne-dast-kievu-oruzhiya-i-nalozhit-veto-na-vstuplenie-v-nato-1134349004.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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