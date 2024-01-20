https://crimea.ria.ru/20240120/glavnoe-za-den-20-yanvarya-1134351614.html
Главное за день: 20 января
Главное за день: 20 января - РИА Новости Крым, 20.01.2024
Главное за день: 20 января
В Крыму сильные ливни сменили снегопады, в Севастополе продолжают бороться с паводком, на одной из дорог в результате оползня разрушена подпорная стена. В зоне... РИА Новости Крым, 20.01.2024
2024-01-20T21:19
2024-01-20T21:19
2024-01-20T21:19
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крым
севастополь
подтопления в севастополе из-за паводка и ливней
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Крыму сильные ливни сменили снегопады, в Севастополе продолжают бороться с паводком, на одной из дорог в результате оползня разрушена подпорная стена. В зоне СВО российские войска уничтожили западную технику, враг несет колоссальные потери. Крымчане отмечают День Республики Крым. А вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о рекордном росте темпов жилищного строительства.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крым переживает непогодуИз-за погодных условий в Крыму за последние двое суток зарегистрировано 12 происшествий, связанных с подтоплениями домовладений и обрушением подпорных стен. Кроме того, ялтинскими властями было принято решение об отселении одной семьи в составе семи человек. На данный момент все объекты освобождены от воды.В Севастополе продолжают бороться с паводкомСложная ситуация сохраняется в районах Севастополя, пострадавших от паводка. Уровень воды упал на 10 сантиметров, но подтопленными остаются 34 приусадебных участка в двух муниципальных образованиях, в которых проживает 122 человека, из них 30 детей. В Инкермане вода откачана из 19 частных домовладений. К вечеру в Севастополе расчистили от мусора и камней трубопровод, который подает воду на очистные основного гидроузла, питающего город. Сейчас идет наполнение городских гидроузлов, жителям 4 районов на два часа дадут воду и снова отключат до утра.В поселке Сахарная Головка, который существенно пострадал от разгула стихии, отсутствует водоснабжение, подтоплена подстанция №18, а также здания магазинов и склада.В результате обильных осадков сошел оползень улице Героев Севастополя, в результате чего была разрушена подпорная стена. Дорожные службы в течение нескольких часов устранили преграду и восстановили движение.Успехи ВС России в зоне СВОРоссийские войска в зоне спецоперации за прошедшие сутки уничтожили радиолокационную станцию IRIS-T производства Германии и 20 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны. На всех направлениях боевого соприкосновения ВСУ несут колоссальные потери – за сутки ликвидированы более 900 боевиков.В Крыму вспоминают первый крымский референдум20 января на полуострове отмечают День Республики Крым. История этого дня связана с состоявшимся в январе 1991 года Всекрымским референдумом, на котором большинство крымчан высказались за автономию полуострова.С праздником жителей Крыма поздравил глава Республики Крым Сергей Аксенов и председатель Государственного совета Владимир Константинов. Спикер крымского парламента разместил в своем Telegram-канале фотографии, рассказывающие, как проходило голосование в этот исторический день. "Крым не желает быть в тоталитарном государстве, которое строит Киев!" – такими лозунгами жители полуострова выходили на акции протеста уже тогда.В России построили рекордное количество жильяВ России рекордными темпами развивается строительная отрасль - за последние годы объем работ вырос на 23%. Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Увеличению объемов строительства способствует развитие ипотеки. По его словам, с 2020 года в России выдали семь миллионов кредитов на приобретение жилья, а самой востребованной оказалась семейная ипотека.
https://crimea.ria.ru/20240120/za-vsyu-zhizn-takogo-ne-pomnyu-zhiteli-sevastopolya-o-bolshoy-vode-v-domakh-1134351112.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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главное за день, новости, крым, севастополь, подтопления в севастополе из-за паводка и ливней, новости сво, украина, жилье
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Крыму сильные ливни сменили снегопады, в Севастополе продолжают бороться с паводком, на одной из дорог в результате оползня разрушена подпорная стена. В зоне СВО российские войска уничтожили западную технику, враг несет колоссальные потери. Крымчане отмечают День Республики Крым. А вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о рекордном росте темпов жилищного строительства.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Крым переживает непогоду
Из-за погодных условий в Крыму за последние двое суток зарегистрировано 12 происшествий
, связанных с подтоплениями домовладений и обрушением подпорных стен. Кроме того, ялтинскими властями было принято решение об отселении одной семьи в составе семи человек. На данный момент все объекты освобождены от воды.
В Севастополе продолжают бороться с паводком
Сложная ситуация сохраняется в районах Севастополя, пострадавших от паводка. Уровень воды упал на 10 сантиметров
, но подтопленными остаются 34 приусадебных участка в двух муниципальных образованиях, в которых проживает 122 человека, из них 30 детей. В Инкермане вода откачана из 19 частных домовладений
.
К вечеру в Севастополе расчистили
от мусора и камней трубопровод, который подает воду на очистные основного гидроузла, питающего город. Сейчас идет наполнение городских гидроузлов, жителям 4 районов на два часа дадут воду и снова отключат до утра.
В поселке Сахарная Головка, который существенно пострадал от разгула стихии
, отсутствует водоснабжение, подтоплена подстанция №18, а также здания магазинов и склада.
В результате обильных осадков сошел оползень
улице Героев Севастополя, в результате чего была разрушена подпорная стена. Дорожные службы в течение нескольких часов устранили преграду
и восстановили движение.
Успехи ВС России в зоне СВО
Российские войска в зоне спецоперации за прошедшие сутки уничтожили
радиолокационную станцию IRIS-T производства Германии и 20 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны. На всех направлениях боевого соприкосновения ВСУ несут колоссальные потери
– за сутки ликвидированы более 900 боевиков.
В Крыму вспоминают первый крымский референдум
20 января на полуострове отмечают
День Республики Крым. История этого дня связана с состоявшимся в январе 1991 года Всекрымским референдумом, на котором большинство крымчан высказались за автономию полуострова.
С праздником жителей Крыма поздравил глава Республики Крым Сергей Аксенов и председатель Государственного совета Владимир Константинов. Спикер крымского парламента разместил в своем Telegram-канале фотографии, рассказывающие, как проходило голосование в этот исторический день. "Крым не желает быть в тоталитарном государстве, которое строит Киев!" – такими лозунгами жители полуострова выходили на акции протеста уже тогда.
В России построили рекордное количество жилья
В России рекордными темпами развивается
строительная отрасль - за последние годы объем работ вырос на 23%. Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Особенно радует, что ежегодно обновляем рекорды по строительству жилья. В 2023 году ввели порядка 110 миллионов квадратных метров. За четыре года построили более 387 миллионов квадратных метров жилья. Это не просто цифры. Это почти 16 миллионов семей, которые улучшили свои жилищные условия!" - написал он.
Увеличению объемов строительства способствует развитие ипотеки. По его словам, с 2020 года в России выдали семь миллионов кредитов на приобретение жилья, а самой востребованной оказалась семейная ипотека.