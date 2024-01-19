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Объем выдач льготных ипотечных кредитов в РНКБ вырос в 4 раза за год - РИА Новости Крым, 19.01.2024
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Объем выдач льготных ипотечных кредитов в РНКБ вырос в 4 раза за год
Объем выдач льготных ипотечных кредитов в РНКБ вырос в 4 раза за год - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Объем выдач льготных ипотечных кредитов в РНКБ вырос в 4 раза за год
За 12 месяцев 2023 года банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) выдал в рамках программ господдержки ипотечного кредитования кредиты по сниженным процентным ставкам на... РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T15:13
2024-01-19T15:17
рнкб (пао)
банк
ипотека
кредит
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. За 12 месяцев 2023 года банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) выдал в рамках программ господдержки ипотечного кредитования кредиты по сниженным процентным ставкам на сумму 15,7 миллиарда рублей, это почти в 4 раза больше, чем в 2022 году (4,3 миллиарда рублей), сообщает пресс-служба кредитной организации.Кроме того, этот результат на 80% превышает аналогичный показатель за 2021 год.В 2023 году около 40% от общего объема выданных ипотечных кредитов были оформлены в РНКБ в рамках госпрограмм по льготным процентным ставкам. При этом около половины общего объема выдач льготных кредитов выданы в рамках госпрограммы "Семейная ипотека".Наибольшей популярностью в 2023 году пользовались однокомнатные квартиры в новостройках площадью 38-40 квадратных метров. В числе самых популярных городов для покупки жилья – Симферополь, Севастополь, Южный берег Крыма, Евпатория.
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РИА Новости Крым
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рнкб (пао), банк, ипотека, кредит

Объем выдач льготных ипотечных кредитов в РНКБ вырос в 4 раза за год

15:13 19.01.2024 (обновлено: 15:17 19.01.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. За 12 месяцев 2023 года банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) выдал в рамках программ господдержки ипотечного кредитования кредиты по сниженным процентным ставкам на сумму 15,7 миллиарда рублей, это почти в 4 раза больше, чем в 2022 году (4,3 миллиарда рублей), сообщает пресс-служба кредитной организации.
Кроме того, этот результат на 80% превышает аналогичный показатель за 2021 год.
В 2023 году около 40% от общего объема выданных ипотечных кредитов были оформлены в РНКБ в рамках госпрограмм по льготным процентным ставкам. При этом около половины общего объема выдач льготных кредитов выданы в рамках госпрограммы "Семейная ипотека".

"Крым – это регион, где спрос на новое жилье особенно высокий, причем, как у местных жителей, так и у гостей из других регионов России. В 2023 году более 40% от общего количества ипотечных кредитов оформили жители материковой части России", – заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан, его слова приводит пресс-служба.

Наибольшей популярностью в 2023 году пользовались однокомнатные квартиры в новостройках площадью 38-40 квадратных метров. В числе самых популярных городов для покупки жилья – Симферополь, Севастополь, Южный берег Крыма, Евпатория.
РНКБ (ПАО)БанкИпотекаКредит
 
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