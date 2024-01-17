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Существование Украины смертельно опасно для украинцев – Медведев - РИА Новости Крым, 17.01.2024
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Существование Украины смертельно опасно для украинцев – Медведев
Существование Украины смертельно опасно для украинцев – Медведев - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Существование Украины смертельно опасно для украинцев – Медведев
Наличие украинского государства будет постоянным поводом для военных конфликтов, поэтому существование этой страны "смертельно опасно" для ее жителей. Такое... РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T11:31
2024-01-17T13:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Наличие украинского государства будет постоянным поводом для военных конфликтов, поэтому существование этой страны "смертельно опасно" для ее жителей. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.По мнению замглавы Совбеза России, кто бы ни стоял у руля Украины, это "не добавит легитимности его правлению и правовой состоятельности самой стране."А, стало быть, вероятность новой схватки будет сохраняться неопределенно долго. Практически всегда. Более того, существует стопроцентная вероятность нового конфликта, какие бы бумажки о безопасности ни подписывал Запад с марионеточным киевским режимом", - убежден политик.Именно поэтому, по его словам, "существование Украины и фатально для украинцев".По словам Медведева, украинцы – "практичные люди", и как бы они ни стремились в Евросоюз и НАТО, "выбирая между вечной войной и неизбежной гибелью и жизнью, абсолютное большинство украинцев, за исключением минимального числа отмороженных националистов, выберет в конечном счете жизнь".Жители страны, уверен замглавы российского Совбеза, "поймут, что жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не сильно любят, лучше их смерти и смерти их близких"."Чем быстрее они осознают это, тем лучше", - подытожил он.Президент России Владимир Путин накануне на встрече с главами муниципальных образований заявил, что так называемое "контрнаступление" ВСУ полностью провалилось, инициатива находится в руках Вооруженных сил РФ, и "если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар". Читайте также на РИА Новости Крым:Путин о ходе СВО: государственность Украины может получить серьезный ударРусские идут: генсек НАТО разглядел ситуацию на Украине"Кипение" в Европе: к чему приведут развязанные Западом конфликты
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дмитрий медведев, украина, россия, в мире, политика, общество, безопасность, новости сво, мнения
Существование Украины смертельно опасно для украинцев – Медведев

Медведев назвал существование украинского государства смертельно опасным для украинцев

11:31 17.01.2024 (обновлено: 13:10 17.01.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Наличие украинского государства будет постоянным поводом для военных конфликтов, поэтому существование этой страны "смертельно опасно" для ее жителей. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Существование Украины смертельно опасно для украинцев. И я имею в виду отнюдь не только нынешнее государство, бандеровский политический режим. Я говорю о любой, совершенно любой Украине. Почему? Наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий", - написал он в своем Telegram-канале.
По мнению замглавы Совбеза России, кто бы ни стоял у руля Украины, это "не добавит легитимности его правлению и правовой состоятельности самой стране.
"А, стало быть, вероятность новой схватки будет сохраняться неопределенно долго. Практически всегда. Более того, существует стопроцентная вероятность нового конфликта, какие бы бумажки о безопасности ни подписывал Запад с марионеточным киевским режимом", - убежден политик.
Именно поэтому, по его словам, "существование Украины и фатально для украинцев".
По словам Медведева, украинцы – "практичные люди", и как бы они ни стремились в Евросоюз и НАТО, "выбирая между вечной войной и неизбежной гибелью и жизнью, абсолютное большинство украинцев, за исключением минимального числа отмороженных националистов, выберет в конечном счете жизнь".
Жители страны, уверен замглавы российского Совбеза, "поймут, что жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не сильно любят, лучше их смерти и смерти их близких".
"Чем быстрее они осознают это, тем лучше", - подытожил он.
Президент России Владимир Путин накануне на встрече с главами муниципальных образований заявил, что так называемое "контрнаступление" ВСУ полностью провалилось, инициатива находится в руках Вооруженных сил РФ, и "если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар".
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