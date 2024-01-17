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Существование Украины смертельно опасно для украинцев – Медведев

Существование Украины смертельно опасно для украинцев – Медведев - РИА Новости Крым, 17.01.2024

Существование Украины смертельно опасно для украинцев – Медведев

Наличие украинского государства будет постоянным поводом для военных конфликтов, поэтому существование этой страны "смертельно опасно" для ее жителей. Такое... РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T11:31

2024-01-17T11:31

2024-01-17T13:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Наличие украинского государства будет постоянным поводом для военных конфликтов, поэтому существование этой страны "смертельно опасно" для ее жителей. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.По мнению замглавы Совбеза России, кто бы ни стоял у руля Украины, это "не добавит легитимности его правлению и правовой состоятельности самой стране."А, стало быть, вероятность новой схватки будет сохраняться неопределенно долго. Практически всегда. Более того, существует стопроцентная вероятность нового конфликта, какие бы бумажки о безопасности ни подписывал Запад с марионеточным киевским режимом", - убежден политик.Именно поэтому, по его словам, "существование Украины и фатально для украинцев".По словам Медведева, украинцы – "практичные люди", и как бы они ни стремились в Евросоюз и НАТО, "выбирая между вечной войной и неизбежной гибелью и жизнью, абсолютное большинство украинцев, за исключением минимального числа отмороженных националистов, выберет в конечном счете жизнь".Жители страны, уверен замглавы российского Совбеза, "поймут, что жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не сильно любят, лучше их смерти и смерти их близких"."Чем быстрее они осознают это, тем лучше", - подытожил он.Президент России Владимир Путин накануне на встрече с главами муниципальных образований заявил, что так называемое "контрнаступление" ВСУ полностью провалилось, инициатива находится в руках Вооруженных сил РФ, и "если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар". Читайте также на РИА Новости Крым:Путин о ходе СВО: государственность Украины может получить серьезный ударРусские идут: генсек НАТО разглядел ситуацию на Украине"Кипение" в Европе: к чему приведут развязанные Западом конфликты

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дмитрий медведев, украина, россия, в мире, политика, общество, безопасность, новости сво, мнения