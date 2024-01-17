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Движение по Крымскому мосту восстановлено - РИА Новости Крым, 17.01.2024
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Движение по Крымскому мосту восстановлено
Движение по Крымскому мосту восстановлено - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Движение по Крымскому мосту восстановлено
После временной приостановки возобновлено движение автотранспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T17:35
2024-01-17T17:36
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. После временной приостановки возобновлено движение автотранспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Мостовой переход перекрыли для движения транспорта вечером в среду. Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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крымский мост, новости крыма, крым, керчь, тамань, безопасность республики крым и севастополя, транспорт, логистика
Движение по Крымскому мосту восстановлено

Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено

17:35 17.01.2024 (обновлено: 17:36 17.01.2024)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. После временной приостановки возобновлено движение автотранспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Мостовой переход перекрыли для движения транспорта вечером в среду.
Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостНовости КрымаКрымКерчьТаманьБезопасность Республики Крым и СевастополяТранспортЛогистика
 
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