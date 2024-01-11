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В Афганистане произошло землетрясение - отголоски дошли до Узбекистана
В Афганистане произошло землетрясение - отголоски дошли до Узбекистана - РИА Новости Крым, 11.01.2024
В Афганистане произошло землетрясение - отголоски дошли до Узбекистана
Подземные толчки магнитудой шесть баллов зафиксированы в четверг в Афганистане. Отголоски землетрясения дошли до Узбекистана. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T13:14
2024-01-11T13:14
2024-01-11T13:15
афганистан
землетрясение в афганистане
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Подземные толчки магнитудой шесть баллов зафиксированы в четверг в Афганистане. Отголоски землетрясения дошли до Узбекистана. Об этом пишет РИА Новости.По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение произошло около полудня по московскому времени (14:20 по местному) в 160 километрах к югу от города Кундуз, в котором проживают около 161 тысячи человек.Подземные толчки также фиксировались и в восьми регионах Узбекистана, в том числе и в Ташкенте. Их сила составила два балла.Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.Серия мощных землетрясений произошла на полуострове Ното 1 января. Погибли больше 200 человек. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны, а затем для некоторых районов впервые с 2011 года - угроза большого цунами. По данным сейсмологов, землетрясение стало самым мощным для этого региона с 1885 года, когда начали вести соответствующую статистику.Более 1425 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 59 тысяч домов, без света - более 15,5 тысячи домов. Эвакуированы более 30 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв землетрясений в Японии превысило 200 человекСамые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости КрымСильное землетрясение спрогнозировали в Турции до весны
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афганистан, землетрясение в афганистане, происшествия, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр, узбекистан, в мире, стихия, новости
В Афганистане произошло землетрясение - отголоски дошли до Узбекистана
Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло в Афганистане
13:14 11.01.2024 (обновлено: 13:15 11.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Подземные толчки магнитудой шесть баллов зафиксированы в четверг в Афганистане. Отголоски землетрясения дошли до Узбекистана. Об этом пишет РИА Новости.
По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение произошло около полудня по московскому времени (14:20 по местному) в 160 километрах к югу от города Кундуз, в котором проживают около 161 тысячи человек.
Подземные толчки также фиксировались и в восьми регионах Узбекистана, в том числе и в Ташкенте. Их сила составила два балла.
"Одиннадцатого января в 14.20 (12.20 мск - ред.) в Афганистане произошло землетрясение. Расстояние от эпицентра до Ташкента - 517 км в юго-восточном направлении", - говорится в сообщении центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.
Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.
Серия мощных землетрясений
произошла на полуострове Ното 1 января. Погибли
больше 200 человек. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны, а затем для некоторых районов впервые с 2011 года - угроза большого цунами. По данным сейсмологов, землетрясение стало самым мощным для этого региона с 1885 года, когда начали вести соответствующую статистику.
Более 1425 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 59 тысяч домов, без света - более 15,5 тысячи домов. Эвакуированы более 30 тысяч человек.
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