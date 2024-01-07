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Количество жертв землетрясения в Японии выросло
Количество жертв землетрясения в Японии выросло - РИА Новости Крым, 07.01.2024
Количество жертв землетрясения в Японии выросло
Число погибших при после землетрясения в районе полуострова Ното в японской префектуре Исикава возросло до 128. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на японское РИА Новости Крым, 07.01.2024
2024-01-07T11:41
2024-01-07T11:41
2024-01-07T11:41
япония
землетрясение
в мире
чрезвычайное положение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Число погибших при после землетрясения в районе полуострова Ното в японской префектуре Исикава возросло до 128. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на японское агентство Киодо.Более 1370 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 66 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава, без света - более 23,9 тысячи домохозяйств. Открыты 357 эвакуационных пунктов, число эвакуированных превышает 30,7 тысячи человек. 6 января из-под завалов разрушенного дома в городе Судзу через 124 часа после землетрясения удалось спасти 90-летнюю женщину. Серия мощных землетрясений произошла днем 1 января на западе Японии. Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй, более мощный, удар магнитудой 7,6 произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск). Спустя еще 8 минут произошло землетрясение магнитудой 6,1. После этого сейсмологи зафиксировали еще 521 подземный толчок. Землетрясение 1 января 2024 года стало самым мощным для региона полуострова Ното с 1885 года, когда началась вестись подобная статистика.Читайте по теме:Самые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости КрымРазрушительное землетрясение ожидается в Турции – эксперт
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япония, землетрясение, в мире, чрезвычайное положение
Количество жертв землетрясения в Японии выросло
Количество погибших вследствие землетрясения в Японии увеличилось