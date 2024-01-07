https://crimea.ria.ru/20240107/aprel-v-yanvare-pogoda-v-krymu-na-rozhdestvo-1133993872.html

Апрель в январе: погода в Крыму на Рождество

Апрель в январе: погода в Крыму на Рождество - РИА Новости Крым, 07.01.2024

Апрель в январе: погода в Крыму на Рождество

В воскресенье погоду в Крыму будет определять южный циклон. Ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь, сообщили в региональном гидрометцентре.. РИА Новости Крым, 07.01.2024

2024-01-07T00:01

2024-01-07T00:01

2024-01-07T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять южный циклон. Ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь, сообщили в региональном гидрометцентре.. В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +15...+17.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +14…+16 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. температура воздуха в ночные часы +7...+9, днем +13...+15 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240106/snezhnaya-burya-idet-na-khersonschinu-saldo-prizval-zhiteley-k-ostorozhnosti-1134024096.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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