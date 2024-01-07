https://crimea.ria.ru/20240107/aprel-v-yanvare-pogoda-v-krymu-na-rozhdestvo-1133993872.html
Апрель в январе: погода в Крыму на Рождество
Апрель в январе: погода в Крыму на Рождество - РИА Новости Крым, 07.01.2024
Апрель в январе: погода в Крыму на Рождество
В воскресенье погоду в Крыму будет определять южный циклон. Ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь, сообщили в региональном гидрометцентре.. РИА Новости Крым, 07.01.2024
2024-01-07T00:01
2024-01-07T00:01
2024-01-07T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять южный циклон. Ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь, сообщили в региональном гидрометцентре.. В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +15...+17.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +14…+16 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. температура воздуха в ночные часы +7...+9, днем +13...+15 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240106/snezhnaya-burya-idet-na-khersonschinu-saldo-prizval-zhiteley-k-ostorozhnosti-1134024096.html
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Апрель в январе: погода в Крыму на Рождество
На Рождество в Крыму до +17 и местами дождь
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять южный циклон. Ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь, сообщили в региональном гидрометцентре..
"Ветер южный, юго-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +12…+17, в горах +6…+11", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +15...+17.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +14…+16 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. температура воздуха в ночные часы +7...+9, днем +13...+15 градусов.