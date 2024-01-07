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Апрель в январе: погода в Крыму на Рождество - РИА Новости Крым, 07.01.2024
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Апрель в январе: погода в Крыму на Рождество
Апрель в январе: погода в Крыму на Рождество - РИА Новости Крым, 07.01.2024
Апрель в январе: погода в Крыму на Рождество
В воскресенье погоду в Крыму будет определять южный циклон. Ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь, сообщили в региональном гидрометцентре.. РИА Новости Крым, 07.01.2024
2024-01-07T00:01
2024-01-07T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять южный циклон. Ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь, сообщили в региональном гидрометцентре.. В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +15...+17.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +14…+16 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. температура воздуха в ночные часы +7...+9, днем +13...+15 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240106/snezhnaya-burya-idet-na-khersonschinu-saldo-prizval-zhiteley-k-ostorozhnosti-1134024096.html
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Апрель в январе: погода в Крыму на Рождество

На Рождество в Крыму до +17 и местами дождь

00:01 07.01.2024
 
Ялта
Ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять южный циклон. Ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь, сообщили в региональном гидрометцентре..

"Ветер южный, юго-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +12…+17, в горах +6…+11", - говорится в сообщении.

В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +15...+17.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +14…+16 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. температура воздуха в ночные часы +7...+9, днем +13...+15 градусов.
Последствия стихии
Вчера, 18:13
Снежная буря идет на Херсонщину: Сальдо призвал жителей к осторожности
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Апрель в январе: погода в Крыму на Рождество
00:00Какой сегодня праздник: 7 января
23:58Патриарх Кирилл призвал в Рождество совершать добрые дела
22:21В Крыму на юбилей воссоединения с Россией ждут Лукашенко
21:49Главное за день: 6 января
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19:58Крымский мост открыли для проезда
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