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Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 06.01.2024
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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 06.01.2024
Крымский мост открыт
Крымский мост открыли для движения автотранспорта. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T01:18
2024-01-06T01:18
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
крым
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для движения автотранспорта. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.В пятницу транспортный переход дважды перекрывали для движения. В четверг Крымский мост трижды закрывали для машин.Движение по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост открыт

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено

01:18 06.01.2024
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для движения автотранспорта. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
В пятницу транспортный переход дважды перекрывали для движения. В четверг Крымский мост трижды закрывали для машин.
Движение по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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