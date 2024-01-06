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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 06.01.2024
Крымский мост открыт
Крымский мост открыли для движения автотранспорта. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T01:18
2024-01-06T01:18
2024-01-06T01:18
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
крым
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тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для движения автотранспорта. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.В пятницу транспортный переход дважды перекрывали для движения. В четверг Крымский мост трижды закрывали для машин.Движение по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
крымский мост
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для движения автотранспорта. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
В пятницу транспортный переход дважды
перекрывали для движения. В четверг Крымский мост трижды
закрывали для машин.
Движение по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе
на сайте РИА Новости Крым.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.