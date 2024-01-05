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Обстановка на Крымском мосту после открытия движения - РИА Новости Крым, 05.01.2024
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Обстановка на Крымском мосту после открытия движения
Обстановка на Крымском мосту после открытия движения - РИА Новости Крым, 05.01.2024
Обстановка на Крымском мосту после открытия движения
К полудню пятницы на Крымскому мосту ожидают проезда 95 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T12:10
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ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. К полудню пятницы на Крымскому мосту ожидают проезда 95 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В 11:17 движение по транспортному переходу было перекрыто, ограничение продлилось чуть более 20 минут.В четверг Крымский мост трижды закрывали для машин. В первый раз ограничение длилось непродолжительное время, а во второй раз запрет для авто сохранялся почти четыре часа. В третий раз запрет длился около часа.Движение по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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РИА Новости Крым
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96
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Обстановка на Крымском мосту после открытия движения

В очереди на Крымском мосту 95 автомобилей

12:10 05.01.2024 (обновлено: 12:12 05.01.2024)
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаНа Крымском мосту с опережением срока открыли две полосы для движения транспорта
На Крымском мосту с опережением срока открыли две полосы для движения транспорта
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. К полудню пятницы на Крымскому мосту ожидают проезда 95 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"По состоянию на 12:00 в очереди со стороны Тамани находится 45 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 50 транспортных средств", - говорится в сообщении.

В 11:17 движение по транспортному переходу было перекрыто, ограничение продлилось чуть более 20 минут.
В четверг Крымский мост трижды закрывали для машин. В первый раз ограничение длилось непродолжительное время, а во второй раз запрет для авто сохранялся почти четыре часа. В третий раз запрет длился около часа.
Движение по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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