https://crimea.ria.ru/20240105/obstanovka-na-krymskom-mostu-posle-otkrytiya-dvizheniya-1133999767.html
Обстановка на Крымском мосту после открытия движения
Обстановка на Крымском мосту после открытия движения - РИА Новости Крым, 05.01.2024
Обстановка на Крымском мосту после открытия движения
К полудню пятницы на Крымскому мосту ожидают проезда 95 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T12:10
2024-01-05T12:10
2024-01-05T12:12
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. К полудню пятницы на Крымскому мосту ожидают проезда 95 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В 11:17 движение по транспортному переходу было перекрыто, ограничение продлилось чуть более 20 минут.В четверг Крымский мост трижды закрывали для машин. В первый раз ограничение длилось непродолжительное время, а во второй раз запрет для авто сохранялся почти четыре часа. В третий раз запрет длился около часа.Движение по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
крымский мост
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Обстановка на Крымском мосту после открытия движения
В очереди на Крымском мосту 95 автомобилей
12:10 05.01.2024 (обновлено: 12:12 05.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. К полудню пятницы на Крымскому мосту ожидают проезда 95 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 12:00 в очереди со стороны Тамани находится 45 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 50 транспортных средств", - говорится в сообщении.
В 11:17 движение по транспортному переходу было перекрыто
, ограничение продлилось чуть более 20 минут
.
В четверг Крымский мост трижды
закрывали для машин. В первый раз ограничение длилось непродолжительное время, а во второй раз запрет
для авто сохранялся почти четыре часа. В третий раз
запрет длился около часа.
Движение по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе
на сайте РИА Новости Крым.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.