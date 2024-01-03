Рейтинг@Mail.ru
Главное за день: 3 января - РИА Новости Крым, 03.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240103/glavnoe-za-den-3-yanvarya-1133977012.html
Главное за день: 3 января
Главное за день: 3 января - РИА Новости Крым, 03.01.2024
Главное за день: 3 января
На территории Украины прозвучала серия взрывов. Из плена возвращено 248 российских военнослужащих. Польша призывает Запад к поставкам ВСУ дальнобойных ракет. В... РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T21:58
2024-01-03T22:00
россия
крым
иран
происшествия
новости сво
обстрелы курской области
новости
главное за день
общество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/03/1133973098_0:66:1389:847_1920x0_80_0_0_629861872751c0c65faaf6e89592041a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. На территории Украины прозвучала серия взрывов. Из плена возвращено 248 российских военнослужащих. Польша призывает Запад к поставкам ВСУ дальнобойных ракет. В Иране во время траурной церемонии раздались взрывы. В Россию поставлена первая партия куриных яиц из Турции. При обстреле ВСУ Запорожской области погиб мирный житель. После атаки Киева на Курскую область без света остается 700 человек. Средства ПВО перехватили баллистические и зенитные ракеты, реактивные снаряды, также поражен вражеский ангар с боеприпасами и радиолокационная станция.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Дальнобойные ракеты для КиеваГлава МИД Польши Радослав Сикорский призвал Запад к поставкам Украине ракет большей дальности для ударов по России. По мнению политолога Ростислава Ищенко, речь идет о поставках Taurus из Германии с дальностью 500 км.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв Сикорского действиями против собственной страны. Она напомнила случаи, когда украинские ракеты попадали на территорию Польши.Теракт в ИранеВ иранском городе Керман во время траурных мероприятий, посвященных четвертой годовщине со дня гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани, прогремели взрывы. Погибли более 100 человек. Свыше 140 получили ранения. По данным иранского агентства Tasnim, взрывы были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились поблизости от входа на кладбище.Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил нападение и призвал привлечь к ответу виновных.Первая партия куриных яиц из Турции доставлена в РоссиюПервая партия куриных яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316 800 штук) ввезена в нашу страну через пункт пропуска Яраг – Казмаляр. Продукт будет реализован на территории России. Это сделано с целью урегулирования роста цен на куриное яйцо.Мирный житель погиб при обстреле Запорожской областиАртиллерийский обстрел ВСУ пришелся по Каменке-Днепровской и селу Каменскому Васильевского района. Погиб мирный житель – охранник школы. Пострадал частный сектор. В окнах школы полностью выбиты стекла.В Воронежской области восстанавливают домаВ поселке Петропавловка Воронежской области после аварийного схода боеприпаса при выполнении полета самолета ВКС повреждено более 100 домов, восемь из них разрушены полностью. В разрушенных зданиях проживали 15 человек. Никто не погиб, но есть пострадавшие.Сотни жителей Курской области остаются без светаПосле атаки украинских боевиков по Железногорску в Курской области без электроснабжения остается порядка 700 жителей. В результате обстрела ВСУ была повреждена подстанция, что вызвало аварийное отключение электричества в ряде населенных пунктов. Кроме того, из-за скачка напряжения и последующего гидроудара произошло отключение теплоснабжения.Потери ВСУ в зоне спецоперацииВосемь баллистических ракет "Точка-У", две переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты С-200, 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и Vampire перехвачены российскими системами противовоздушной обороны за сутки в зоне СВО и над новыми регионами.Кроме того, вооруженными силами РФ поражены вражеский ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, пункты дислокации иностранных наемников и нацформирования в Харькове.Серия взрывов на УкраиныВ нескольких областях Украины в среду звучали взрывы. В Николаевской области повреждено одно из предприятий. Было громко и в Харьковской области: сирены воздушной тревоги звучали на фоне взрывов. Кроме того, местные СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Херсонской области.248 российских военнослужащих возвращены из пленаВозвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Всего в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих. Бойцам оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.В Крыму в первые дни нового года произошло 14 пожаровС 1 по 2 января 2024 года на территории Республики Крым зарегистрировано 14 пожаров. Пять из них - возгорание сухой растительности. Пострадавших нет.Основные причины - нарушение правил пожарной безопасности при использовании электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. Возникновения пожара по причине нарушения правил использования пиротехники не зарегистрировано.Дом культуры открыт в Любимовке после капремонтаДом культуры в поселке Любимовка в Севастополе не ремонтировался с момента постройки. ДК было основан в 1955 году как летний кинотеатр. Капитальное здание появилось в 1962 году, но без отопления и санузла. Его ремонт стал возможен благодаря национальному проекту "Культура". Специалисты провели инженерные коммуникации, прорубили дополнительные окна, обустроили туалеты, в том числе для маломобильных граждан. Обновлен зрительный зал на 400 мест, установлены комфортные кресла, закуплено новое оборудование для освещения и звука, обновлена сцена.Два небесных явления увидят жители Крыма в начале январяВ ночь с 3 на 4 января жители половины планеты Земля, в том числе крымчане, смогут увидеть метеорный поток Квадрантиды. Его активность в этом году вероятнее всего будет на уровне 40–60 метеоров в час. То есть каждую минуту можно увидеть один метеор.Днем в среду можно было увидеть самый большой диск Солнца за год. Эти небесные явления происходят каждый год практически в одни и те же даты.
https://crimea.ria.ru/20240103/bolshe-chem-za-tri-goda-svyshe-500-tolchkov-proizoshli-v-yaponii-za-dva-dnya-1133968533.html
https://crimea.ria.ru/20240103/v-belgorode-iz-za-nerazorvavshegosya-boepripasa-evakuirovali-600-chelovek-1133974291.html
https://crimea.ria.ru/20240103/v-parke-pobedy-sevastopolya-stroiteli-edva-ne-pogubili-molodye-derevya-1133973539.html
https://crimea.ria.ru/20240103/75-rossiyskikh-voennykh-vernulis-na-rodinu-bez-obmena---moskalkova-1133976819.html
https://crimea.ria.ru/20240103/vsu-udarili-po-belgorodu-iz-rszo-olkha-i-tochkoy-u-sbity-12-raket-1133965936.html
россия
крым
иран
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/03/1133973098_0:0:1235:926_1920x0_80_0_0_c37db58e216e14e52edf1c4711b0226e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, крым, иран, происшествия, новости сво, обстрелы курской области, новости, главное за день, общество, в мире, севастополь, обмен пленными
Главное за день: 3 января

Главные события и заявления среды, 3 января

21:58 03.01.2024 (обновлено: 22:00 03.01.2024)
 
© MEHR NEWS / AFPСкорая на месте взрывов в Иране во время траурной церемонии
Скорая на месте взрывов в Иране во время траурной церемонии
© MEHR NEWS / AFP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. На территории Украины прозвучала серия взрывов. Из плена возвращено 248 российских военнослужащих. Польша призывает Запад к поставкам ВСУ дальнобойных ракет. В Иране во время траурной церемонии раздались взрывы. В Россию поставлена первая партия куриных яиц из Турции. При обстреле ВСУ Запорожской области погиб мирный житель. После атаки Киева на Курскую область без света остается 700 человек. Средства ПВО перехватили баллистические и зенитные ракеты, реактивные снаряды, также поражен вражеский ангар с боеприпасами и радиолокационная станция.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Дальнобойные ракеты для Киева

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал Запад к поставкам Украине ракет большей дальности для ударов по России. По мнению политолога Ростислава Ищенко, речь идет о поставках Taurus из Германии с дальностью 500 км.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв Сикорского действиями против собственной страны. Она напомнила случаи, когда украинские ракеты попадали на территорию Польши.

Теракт в Иране

В иранском городе Керман во время траурных мероприятий, посвященных четвертой годовщине со дня гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани, прогремели взрывы. Погибли более 100 человек. Свыше 140 получили ранения. По данным иранского агентства Tasnim, взрывы были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились поблизости от входа на кладбище.
Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил нападение и призвал привлечь к ответу виновных.
Последствия землетрясения в Японии
13:00
Больше, чем за три года: свыше 500 толчков произошли в Японии за два дня

Первая партия куриных яиц из Турции доставлена в Россию

Первая партия куриных яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316 800 штук) ввезена в нашу страну через пункт пропуска Яраг – Казмаляр. Продукт будет реализован на территории России. Это сделано с целью урегулирования роста цен на куриное яйцо.

Мирный житель погиб при обстреле Запорожской области

Артиллерийский обстрел ВСУ пришелся по Каменке-Днепровской и селу Каменскому Васильевского района. Погиб мирный житель – охранник школы. Пострадал частный сектор. В окнах школы полностью выбиты стекла.

В Воронежской области восстанавливают дома

В поселке Петропавловка Воронежской области после аварийного схода боеприпаса при выполнении полета самолета ВКС повреждено более 100 домов, восемь из них разрушены полностью. В разрушенных зданиях проживали 15 человек. Никто не погиб, но есть пострадавшие.
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
18:43
В Белгороде из-за неразорвавшегося боеприпаса эвакуировали 600 человек

Сотни жителей Курской области остаются без света

После атаки украинских боевиков по Железногорску в Курской области без электроснабжения остается порядка 700 жителей. В результате обстрела ВСУ была повреждена подстанция, что вызвало аварийное отключение электричества в ряде населенных пунктов. Кроме того, из-за скачка напряжения и последующего гидроудара произошло отключение теплоснабжения.

Потери ВСУ в зоне спецоперации

Восемь баллистических ракет "Точка-У", две переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты С-200, 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и Vampire перехвачены российскими системами противовоздушной обороны за сутки в зоне СВО и над новыми регионами.
Кроме того, вооруженными силами РФ поражены вражеский ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, пункты дислокации иностранных наемников и нацформирования в Харькове.
В парке Победы в Севастополе незаконные земельные работы едва не погубили молодые деревья
17:59
В парке Победы Севастополя строители едва не погубили молодые деревья

Серия взрывов на Украины

В нескольких областях Украины в среду звучали взрывы. В Николаевской области повреждено одно из предприятий. Было громко и в Харьковской области: сирены воздушной тревоги звучали на фоне взрывов. Кроме того, местные СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Херсонской области.

248 российских военнослужащих возвращены из плена

Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Всего в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих. Бойцам оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
21:16
75 российских военных вернулись на Родину без обмена - Москалькова

В Крыму в первые дни нового года произошло 14 пожаров

С 1 по 2 января 2024 года на территории Республики Крым зарегистрировано 14 пожаров. Пять из них - возгорание сухой растительности. Пострадавших нет.
Основные причины - нарушение правил пожарной безопасности при использовании электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. Возникновения пожара по причине нарушения правил использования пиротехники не зарегистрировано.

Дом культуры открыт в Любимовке после капремонта

Дом культуры в поселке Любимовка в Севастополе не ремонтировался с момента постройки. ДК было основан в 1955 году как летний кинотеатр. Капитальное здание появилось в 1962 году, но без отопления и санузла. Его ремонт стал возможен благодаря национальному проекту "Культура". Специалисты провели инженерные коммуникации, прорубили дополнительные окна, обустроили туалеты, в том числе для маломобильных граждан. Обновлен зрительный зал на 400 мест, установлены комфортные кресла, закуплено новое оборудование для освещения и звука, обновлена сцена.

Два небесных явления увидят жители Крыма в начале января

В ночь с 3 на 4 января жители половины планеты Земля, в том числе крымчане, смогут увидеть метеорный поток Квадрантиды. Его активность в этом году вероятнее всего будет на уровне 40–60 метеоров в час. То есть каждую минуту можно увидеть один метеор.
Днем в среду можно было увидеть самый большой диск Солнца за год. Эти небесные явления происходят каждый год практически в одни и те же даты.
Сбитая баллистическая ракета Точка-У - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
09:19
ВСУ ударили по Белгороду из РСЗО "Ольха" и "Точкой-У": сбиты 12 ракет
 
РоссияКрымИранПроисшествияНовости СВООбстрелы Курской областиНовостиГлавное за деньОбществоВ миреСевастопольОбмен пленными
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:15Обстановка у Крымского моста к вечеру среды
22:08В Курской области восстановили подачу света и воды после атаки ВСУ
21:58Главное за день: 3 января
21:1675 российских военных вернулись на Родину без обмена - Москалькова
20:49Занесло на встречку: три человека пострадали в ДТП под Белогорском
20:38Самые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости Крым
20:14ВСУ ударили по селам в Запорожской области: погиб мужчина
19:54На Украине гремят взрывы
19:37В Киеве повреждена фабрика военной одежды, где одевался Зеленский
19:14О каких дальнобойных ракетах для Киева говорили в МИД Польши - мнение
18:58248 российских военных возвращены из украинского плена
18:43В Белгороде из-за неразорвавшегося боеприпаса эвакуировали 600 человек
18:22Больше ста домов повреждены после падения боеприпаса под Воронежем
17:59В парке Победы Севастополя строители едва не погубили молодые деревья
17:43Жертвами теракта у кладбища в Иране стали больше 100 человек
17:25Проезда по Крымскому мосту ждут 959 автомобилей
17:12Около 700 человек остаются без света в Курской области после удара ВСУ
16:54Массовое ДТП под Белогорском: пострадали три человека
16:43В МИД РФ ответили Польше на призыв поставить Киеву дальнобойные ракеты
16:12Взрывы на траурном мероприятии в Иране: что известно
Лента новостейМолния