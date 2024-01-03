https://crimea.ria.ru/20240103/glavnoe-za-den-3-yanvarya-1133977012.html

Главное за день: 3 января

Главное за день: 3 января - РИА Новости Крым, 03.01.2024

Главное за день: 3 января

На территории Украины прозвучала серия взрывов. Из плена возвращено 248 российских военнослужащих. Польша призывает Запад к поставкам ВСУ дальнобойных ракет. В... РИА Новости Крым, 03.01.2024

2024-01-03T21:58

2024-01-03T21:58

2024-01-03T22:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. На территории Украины прозвучала серия взрывов. Из плена возвращено 248 российских военнослужащих. Польша призывает Запад к поставкам ВСУ дальнобойных ракет. В Иране во время траурной церемонии раздались взрывы. В Россию поставлена первая партия куриных яиц из Турции. При обстреле ВСУ Запорожской области погиб мирный житель. После атаки Киева на Курскую область без света остается 700 человек. Средства ПВО перехватили баллистические и зенитные ракеты, реактивные снаряды, также поражен вражеский ангар с боеприпасами и радиолокационная станция.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Дальнобойные ракеты для КиеваГлава МИД Польши Радослав Сикорский призвал Запад к поставкам Украине ракет большей дальности для ударов по России. По мнению политолога Ростислава Ищенко, речь идет о поставках Taurus из Германии с дальностью 500 км.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв Сикорского действиями против собственной страны. Она напомнила случаи, когда украинские ракеты попадали на территорию Польши.Теракт в ИранеВ иранском городе Керман во время траурных мероприятий, посвященных четвертой годовщине со дня гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани, прогремели взрывы. Погибли более 100 человек. Свыше 140 получили ранения. По данным иранского агентства Tasnim, взрывы были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились поблизости от входа на кладбище.Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил нападение и призвал привлечь к ответу виновных.Первая партия куриных яиц из Турции доставлена в РоссиюПервая партия куриных яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316 800 штук) ввезена в нашу страну через пункт пропуска Яраг – Казмаляр. Продукт будет реализован на территории России. Это сделано с целью урегулирования роста цен на куриное яйцо.Мирный житель погиб при обстреле Запорожской областиАртиллерийский обстрел ВСУ пришелся по Каменке-Днепровской и селу Каменскому Васильевского района. Погиб мирный житель – охранник школы. Пострадал частный сектор. В окнах школы полностью выбиты стекла.В Воронежской области восстанавливают домаВ поселке Петропавловка Воронежской области после аварийного схода боеприпаса при выполнении полета самолета ВКС повреждено более 100 домов, восемь из них разрушены полностью. В разрушенных зданиях проживали 15 человек. Никто не погиб, но есть пострадавшие.Сотни жителей Курской области остаются без светаПосле атаки украинских боевиков по Железногорску в Курской области без электроснабжения остается порядка 700 жителей. В результате обстрела ВСУ была повреждена подстанция, что вызвало аварийное отключение электричества в ряде населенных пунктов. Кроме того, из-за скачка напряжения и последующего гидроудара произошло отключение теплоснабжения.Потери ВСУ в зоне спецоперацииВосемь баллистических ракет "Точка-У", две переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты С-200, 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и Vampire перехвачены российскими системами противовоздушной обороны за сутки в зоне СВО и над новыми регионами.Кроме того, вооруженными силами РФ поражены вражеский ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, пункты дислокации иностранных наемников и нацформирования в Харькове.Серия взрывов на УкраиныВ нескольких областях Украины в среду звучали взрывы. В Николаевской области повреждено одно из предприятий. Было громко и в Харьковской области: сирены воздушной тревоги звучали на фоне взрывов. Кроме того, местные СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Херсонской области.248 российских военнослужащих возвращены из пленаВозвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Всего в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих. Бойцам оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.В Крыму в первые дни нового года произошло 14 пожаровС 1 по 2 января 2024 года на территории Республики Крым зарегистрировано 14 пожаров. Пять из них - возгорание сухой растительности. Пострадавших нет.Основные причины - нарушение правил пожарной безопасности при использовании электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. Возникновения пожара по причине нарушения правил использования пиротехники не зарегистрировано.Дом культуры открыт в Любимовке после капремонтаДом культуры в поселке Любимовка в Севастополе не ремонтировался с момента постройки. ДК было основан в 1955 году как летний кинотеатр. Капитальное здание появилось в 1962 году, но без отопления и санузла. Его ремонт стал возможен благодаря национальному проекту "Культура". Специалисты провели инженерные коммуникации, прорубили дополнительные окна, обустроили туалеты, в том числе для маломобильных граждан. Обновлен зрительный зал на 400 мест, установлены комфортные кресла, закуплено новое оборудование для освещения и звука, обновлена сцена.Два небесных явления увидят жители Крыма в начале январяВ ночь с 3 на 4 января жители половины планеты Земля, в том числе крымчане, смогут увидеть метеорный поток Квадрантиды. Его активность в этом году вероятнее всего будет на уровне 40–60 метеоров в час. То есть каждую минуту можно увидеть один метеор.Днем в среду можно было увидеть самый большой диск Солнца за год. Эти небесные явления происходят каждый год практически в одни и те же даты.

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https://crimea.ria.ru/20240103/v-belgorode-iz-za-nerazorvavshegosya-boepripasa-evakuirovali-600-chelovek-1133974291.html

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https://crimea.ria.ru/20240103/vsu-udarili-po-belgorodu-iz-rszo-olkha-i-tochkoy-u-sbity-12-raket-1133965936.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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