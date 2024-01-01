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Серия мощных землетрясений произошла в Японии - объявлена угроза цунами
Серия мощных землетрясений произошла в Японии - объявлена угроза цунами - РИА Новости Крым, 01.01.2024
Серия мощных землетрясений произошла в Японии - объявлена угроза цунами
Землетрясения магнитудой 5,6 и 7 произошли с разницей всего в несколько минут на западе Японии. Об этом сообщает Метеорологическое агентство. РИА Новости Крым, 01.01.2024
2024-01-01T10:24
2024-01-01T10:24
2024-01-01T10:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Землетрясения магнитудой 5,6 и 7 произошли с разницей всего в несколько минут на западе Японии. Об этом сообщает Метеорологическое агентство.Сильные толчки ощущались в Осаке и Киото. В районе префектуры Исикава объявлена угроза мощного цунами.По данным Главного метеорологического агентства Японии, первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй - более мощный удар - магнитудой, по уточненным данным, в 7,4 произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск).О разрушениях и пострадавших пока не уточняется.Накануне, в новогодние вечер и ночь произошли землетрясения в Турции и на Камчатке.Как сообщалось, в середине декабря произошло мощное землетрясение в Китае, в результате которого погибли 100 человек в провинции Ганьсу и 11 в провинции Цинхай. Повреждены оказались некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение в Китае – более 100 погибшихСерия землетрясений произошла в Турции - ждать ли толчков в КрымуИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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в мире, япония, землетрясение, происшествия, сейсмология, новости
Серия мощных землетрясений произошла в Японии - объявлена угроза цунами
Три мощных подземных толчка произошли в Японии - цунами угрожает побережью
10:24 01.01.2024 (обновлено: 10:31 01.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Землетрясения магнитудой 5,6 и 7 произошли с разницей всего в несколько минут на западе Японии. Об этом сообщает Метеорологическое агентство.
Сильные толчки ощущались в Осаке и Киото. В районе префектуры Исикава объявлена угроза мощного цунами.
По данным Главного метеорологического агентства Японии, первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй - более мощный удар - магнитудой, по уточненным данным, в 7,4 произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск).
О разрушениях и пострадавших пока не уточняется.
Накануне, в новогодние вечер и ночь произошли землетрясения в Турции
и на Камчатке
.
Как сообщалось, в середине декабря произошло мощное землетрясение в Китае, в результате которого погибли 100 человек в провинции Ганьсу и 11 в провинции Цинхай. Повреждены оказались некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры.
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