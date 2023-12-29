https://crimea.ria.ru/20231229/kakoy-segodnya-prazdnik-29-dekabrya-1133879362.html

Какой сегодня праздник: 29 декабря

Какой сегодня праздник: 29 декабря - РИА Новости Крым, 29.12.2023

Какой сегодня праздник: 29 декабря

Сегодня во всем мире День "Еще столько всего надо сделать!" и Международный День виолончели. А на Руси в этот день гадали на погоду. Ровно 255 лет назад в... РИА Новости Крым, 29.12.2023

2023-12-29T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире День "Еще столько всего надо сделать!" и Международный День виолончели. А на Руси в этот день гадали на погоду. Ровно 255 лет назад в России введены бумажные денежные знаки, а в 1964-ом вышел фильм "Анжелика в гневе" с Мишель Мерсье в главной роли. Родились в этот день британский актер театра и кино Джуд Лоу, главный "усатый нянь" нашей страны Сергей Проханов.Что празднуют в миреЛюбители музыки отмечают Международный день виолончели. Датой праздника выбран день рождения каталонского композитора Пабло Казальса (29 декабря 1876 года), который популяризировал виолончель как сольный инструмент. Кстати, самым дорогим в мире музыкальным инструментом стала виолончель, созданная Антонио Страдивари в XVII веке. Она была продана японским музыкантам за 20 млн евро.Синоптики никогда не ошибаются, но иногда путают место и время. Так что на всякий случай берем на вооружение старые добрые приметы Агеева дня, который издавна отмечали на Руси 29 декабря: каков этот день, таков и месяц апрель, а если сегодня морозно, такая погода продлится до Крещения. Еще можно лепить из снега человечков и бросать их в костер. Если огонь погаснет, то погода будет ясной до 5 января.Еще сегодня День розыска забытых благодарностей и День "Встань на весы". Именины у Аркадия, Ильи, Петра, Марины, Владимира.Знаменательные датыВ этот день в 1768 году императрица Всероссийская Екатерина II ввела в обращение бумажные деньги - ассигнации. Не знаем, как там было 255 лет назад, а сейчас наша отечественная "сторублевка" считается самой сексуальной купюрой в мире по версии Книги рекордов России. Все дело в том, что на ней изображен Аполлон без фигового листочка.А вот самой сексуальной француженкой середины 60-х по версии жителей СССР была актриса Мишель Марсье. Второй фильм о строптивой красавице "Великолепная Анжелика" с участием Марсье вышел ровно 59 лет назад. Первыми его увидели в Турции и только потом в Париже. На отечественные экраны картина вышла под названием "Анжелика в гневе", заставив советских гражданок срочно перекрашиваться в блондинок. Хотя на самом деле Мишель брюнетка, а для роли было изготовлено несколько десятков белокурых париков.Кто родился в этот день29 декабря 1957 года на свет появился Народный артист Российской Федерации Сергей Проханов, получивший известность после роли "усатого няня" в знаменитой одноименной советской кинокартине. На роль Кеши пробовали около 200 артистов. Их запускали в комнату с детьми, которые устраивали бои подушками. Почти все выходили в ужасе. А вот Проханов вообще долго не выходил. Когда ассистенты режиссера решили посмотреть, что случилось, и зашли в комнату, все маленькие артисты во главе с Прохановым лежали на полу и играли в молчаливых рыбок.Свой 51 День рождения сегодня отмечает британский актер театра и кино Джуд Лоу. Родители будущей голливудской звезды очень любили группу The Beatles и назвали своего сына в честь лирического героя легендарной песни Hey Jude, которая была выпущена легендарной ливерпульской четверкой в 1968 году. Кстати, на плече актера красуется татуировка Sexy Sadie, посвященная бывшей жене — и это тоже название песни Tne Beatles.Также 29 декабря родились российская императрица Елизавета Петровна – дочь и наследница Петра I, французская аристократка Маркиза де Помпадур, российский архитектор Карл Росси, американская актриса Партиша Кларксон, российский пародист Михаил Грушевский и другие.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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