Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 29 декабря - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231229/kakoy-segodnya-prazdnik-29-dekabrya-1133879362.html
Какой сегодня праздник: 29 декабря
Какой сегодня праздник: 29 декабря - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Какой сегодня праздник: 29 декабря
Сегодня во всем мире День "Еще столько всего надо сделать!" и Международный День виолончели. А на Руси в этот день гадали на погоду. Ровно 255 лет назад в... РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T00:00
2023-12-29T00:00
праздники и памятные даты
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1c/1133147619_0:321:2499:1726_1920x0_80_0_0_1b5a819d49490af6ad226af52fe560fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире День "Еще столько всего надо сделать!" и Международный День виолончели. А на Руси в этот день гадали на погоду. Ровно 255 лет назад в России введены бумажные денежные знаки, а в 1964-ом вышел фильм "Анжелика в гневе" с Мишель Мерсье в главной роли. Родились в этот день британский актер театра и кино Джуд Лоу, главный "усатый нянь" нашей страны Сергей Проханов.Что празднуют в миреЛюбители музыки отмечают Международный день виолончели. Датой праздника выбран день рождения каталонского композитора Пабло Казальса (29 декабря 1876 года), который популяризировал виолончель как сольный инструмент. Кстати, самым дорогим в мире музыкальным инструментом стала виолончель, созданная Антонио Страдивари в XVII веке. Она была продана японским музыкантам за 20 млн евро.Синоптики никогда не ошибаются, но иногда путают место и время. Так что на всякий случай берем на вооружение старые добрые приметы Агеева дня, который издавна отмечали на Руси 29 декабря: каков этот день, таков и месяц апрель, а если сегодня морозно, такая погода продлится до Крещения. Еще можно лепить из снега человечков и бросать их в костер. Если огонь погаснет, то погода будет ясной до 5 января.Еще сегодня День розыска забытых благодарностей и День "Встань на весы". Именины у Аркадия, Ильи, Петра, Марины, Владимира.Знаменательные датыВ этот день в 1768 году императрица Всероссийская Екатерина II ввела в обращение бумажные деньги - ассигнации. Не знаем, как там было 255 лет назад, а сейчас наша отечественная "сторублевка" считается самой сексуальной купюрой в мире по версии Книги рекордов России. Все дело в том, что на ней изображен Аполлон без фигового листочка.А вот самой сексуальной француженкой середины 60-х по версии жителей СССР была актриса Мишель Марсье. Второй фильм о строптивой красавице "Великолепная Анжелика" с участием Марсье вышел ровно 59 лет назад. Первыми его увидели в Турции и только потом в Париже. На отечественные экраны картина вышла под названием "Анжелика в гневе", заставив советских гражданок срочно перекрашиваться в блондинок. Хотя на самом деле Мишель брюнетка, а для роли было изготовлено несколько десятков белокурых париков.Кто родился в этот день29 декабря 1957 года на свет появился Народный артист Российской Федерации Сергей Проханов, получивший известность после роли "усатого няня" в знаменитой одноименной советской кинокартине. На роль Кеши пробовали около 200 артистов. Их запускали в комнату с детьми, которые устраивали бои подушками. Почти все выходили в ужасе. А вот Проханов вообще долго не выходил. Когда ассистенты режиссера решили посмотреть, что случилось, и зашли в комнату, все маленькие артисты во главе с Прохановым лежали на полу и играли в молчаливых рыбок.Свой 51 День рождения сегодня отмечает британский актер театра и кино Джуд Лоу. Родители будущей голливудской звезды очень любили группу The Beatles и назвали своего сына в честь лирического героя легендарной песни Hey Jude, которая была выпущена легендарной ливерпульской четверкой в 1968 году. Кстати, на плече актера красуется татуировка Sexy Sadie, посвященная бывшей жене — и это тоже название песни Tne Beatles.Также 29 декабря родились российская императрица Елизавета Петровна – дочь и наследница Петра I, французская аристократка Маркиза де Помпадур, российский архитектор Карл Росси, американская актриса Партиша Кларксон, российский пародист Михаил Грушевский и другие.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1c/1133147619_0:87:2499:1961_1920x0_80_0_0_e5c28a0ea4f2696f9ee50821681f7bba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 29 декабря

Что отмечают в России и в мире, пятницу 29 декабря

00:00 29.12.2023
 
© РИА Новости . Игорь Руссак / Перейти в фотобанкФранцузская актриса Мишель Мерсье
Французская актриса Мишель Мерсье - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости . Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире День "Еще столько всего надо сделать!" и Международный День виолончели. А на Руси в этот день гадали на погоду. Ровно 255 лет назад в России введены бумажные денежные знаки, а в 1964-ом вышел фильм "Анжелика в гневе" с Мишель Мерсье в главной роли. Родились в этот день британский актер театра и кино Джуд Лоу, главный "усатый нянь" нашей страны Сергей Проханов.

Что празднуют в мире

"Еще столько всего надо сделать!", - восклицают во всем мире в эти предновогодние дни. Хлопот, действительно, полно: украсить елку, купить подарки, запастись продуктами к новогоднему столу так, как будто в гости собираетесь звать всех соседей по многоэтажке. Сегодня жителям планеты предлагают специальный день, когда нужно выдохнуть перед последними предновогодними забегами по магазинам.
Любители музыки отмечают Международный день виолончели. Датой праздника выбран день рождения каталонского композитора Пабло Казальса (29 декабря 1876 года), который популяризировал виолончель как сольный инструмент. Кстати, самым дорогим в мире музыкальным инструментом стала виолончель, созданная Антонио Страдивари в XVII веке. Она была продана японским музыкантам за 20 млн евро.
Синоптики никогда не ошибаются, но иногда путают место и время. Так что на всякий случай берем на вооружение старые добрые приметы Агеева дня, который издавна отмечали на Руси 29 декабря: каков этот день, таков и месяц апрель, а если сегодня морозно, такая погода продлится до Крещения. Еще можно лепить из снега человечков и бросать их в костер. Если огонь погаснет, то погода будет ясной до 5 января.
Еще сегодня День розыска забытых благодарностей и День "Встань на весы". Именины у Аркадия, Ильи, Петра, Марины, Владимира.

Знаменательные даты

В этот день в 1768 году императрица Всероссийская Екатерина II ввела в обращение бумажные деньги - ассигнации. Не знаем, как там было 255 лет назад, а сейчас наша отечественная "сторублевка" считается самой сексуальной купюрой в мире по версии Книги рекордов России. Все дело в том, что на ней изображен Аполлон без фигового листочка.
А вот самой сексуальной француженкой середины 60-х по версии жителей СССР была актриса Мишель Марсье. Второй фильм о строптивой красавице "Великолепная Анжелика" с участием Марсье вышел ровно 59 лет назад. Первыми его увидели в Турции и только потом в Париже. На отечественные экраны картина вышла под названием "Анжелика в гневе", заставив советских гражданок срочно перекрашиваться в блондинок. Хотя на самом деле Мишель брюнетка, а для роли было изготовлено несколько десятков белокурых париков.

Кто родился в этот день

29 декабря 1957 года на свет появился Народный артист Российской Федерации Сергей Проханов, получивший известность после роли "усатого няня" в знаменитой одноименной советской кинокартине. На роль Кеши пробовали около 200 артистов. Их запускали в комнату с детьми, которые устраивали бои подушками. Почти все выходили в ужасе. А вот Проханов вообще долго не выходил. Когда ассистенты режиссера решили посмотреть, что случилось, и зашли в комнату, все маленькие артисты во главе с Прохановым лежали на полу и играли в молчаливых рыбок.
Свой 51 День рождения сегодня отмечает британский актер театра и кино Джуд Лоу. Родители будущей голливудской звезды очень любили группу The Beatles и назвали своего сына в честь лирического героя легендарной песни Hey Jude, которая была выпущена легендарной ливерпульской четверкой в 1968 году. Кстати, на плече актера красуется татуировка Sexy Sadie, посвященная бывшей жене — и это тоже название песни Tne Beatles.
Также 29 декабря родились российская императрица Елизавета Петровна – дочь и наследница Петра I, французская аристократка Маркиза де Помпадур, российский архитектор Карл Росси, американская актриса Партиша Кларксон, российский пародист Михаил Грушевский и другие.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Деду Морозу жарко: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 29 декабря
23:07Главные новости Крыма: 28 декабря
22:45Главное за день: 28 декабря
22:1540 лет такого не было: музыкальная школа в Бердянске получила инструменты
21:55Сколько камер наблюдения установлено на крымских дорогах
21:38Где в Симферополе не будет света в пятницу: список адресов
21:17Какой новогодний стол будет у шефа Ивлева
20:38Полтысячи коммунальщиков Симферополя выйдут на работу в праздники
20:32Полмиллиона человек обратились за компенсациями после шторма в Крыму
20:17Набережную Терешковой в Евпатории введут в эксплуатацию в январе
20:12Четыре сельхозпредприятия в Крыму незаконно выкачивали воду из рек
19:45Рубль укрепляется к доллару и евро – данные торгов
19:3215-летний "курьер": крымчанина подозревают в помощи телефонным мошенникам
19:02Подношение дракону: три блюда китайской кухни для новогоднего стола 2024
18:48Брянская область под обстрелом ВСУ – ранена женщина
18:27В Крыму на праздники нарядов ГИБДД станет на четверть больше
18:05Издевался над пленными: осужден боевик ВСУ
17:55Как в Феодосии сообщить об ущербе в результате атаки ВСУ
17:36Развожаев: судьбу штаба ЧФ в Севастополе определяет Минобороны
Лента новостейМолния