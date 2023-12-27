https://crimea.ria.ru/20231227/shtormovoy-veter-v-krymu-kogda-ozhidaetsya-usilenie-1133838964.html
Штормовой ветер в Крыму: когда ожидается усиление
Штормовой ветер в Крыму: когда ожидается усиление - РИА Новости Крым, 27.12.2023
Штормовой ветер в Крыму: когда ожидается усиление
Усиление ветра до 20-25 м/с ожидается в Крыму вечером в среду и течение ночи четверга. Об этом предупреждает республиканский главк МЧС. РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-27T12:47
2023-12-27T12:47
2023-12-27T12:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Усиление ветра до 20-25 м/с ожидается в Крыму вечером в среду и течение ночи четверга. Об этом предупреждает республиканский главк МЧС.Жителей и гостей полуострова предупреждают, что в данных погодных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе аварий на объектах энергетики, ЖКХ, также возможно нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.Гражданам необходимо соблюдать повышенную осторожность, воздержаться от походов в горно-лесную местность, выхода в море и внутренние водоемы. Не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения.
https://crimea.ria.ru/20231227/shtormovoe-preduprezhdenie-v-kerchenskom-prolive-kak-rabotaet-pereprava-1133835010.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Штормовой ветер в Крыму: когда ожидается усиление
В Крыму ожидается усиление ветра до 25 м/с в вечером в среду
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Усиление ветра до 20-25 м/с ожидается в Крыму вечером в среду и течение ночи четверга. Об этом предупреждает республиканский главк МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером 27 декабря, ночью 28 декабря в южных, восточных районах Крыма и в горах ожидается усиление северо-западного ветра 20-25 м/с", – говорится в сообщении.
Жителей и гостей полуострова предупреждают, что в данных погодных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе аварий на объектах энергетики, ЖКХ, также возможно нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.
Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.
Гражданам необходимо соблюдать повышенную осторожность, воздержаться от походов в горно-лесную местность, выхода в море и внутренние водоемы. Не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения.