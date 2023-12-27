https://crimea.ria.ru/20231227/shtormovoy-veter-v-krymu-kogda-ozhidaetsya-usilenie-1133838964.html

Штормовой ветер в Крыму: когда ожидается усиление

Штормовой ветер в Крыму: когда ожидается усиление - РИА Новости Крым, 27.12.2023

Штормовой ветер в Крыму: когда ожидается усиление

Усиление ветра до 20-25 м/с ожидается в Крыму вечером в среду и течение ночи четверга. Об этом предупреждает республиканский главк МЧС. РИА Новости Крым, 27.12.2023

2023-12-27T12:47

2023-12-27T12:47

2023-12-27T12:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Усиление ветра до 20-25 м/с ожидается в Крыму вечером в среду и течение ночи четверга. Об этом предупреждает республиканский главк МЧС.Жителей и гостей полуострова предупреждают, что в данных погодных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе аварий на объектах энергетики, ЖКХ, также возможно нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.Гражданам необходимо соблюдать повышенную осторожность, воздержаться от походов в горно-лесную местность, выхода в море и внутренние водоемы. Не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения.

https://crimea.ria.ru/20231227/shtormovoe-preduprezhdenie-v-kerchenskom-prolive-kak-rabotaet-pereprava-1133835010.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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