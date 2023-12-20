https://crimea.ria.ru/20231220/simferopol-i-prigorod-ostanutsya-bez-vody-iz-za-avarii-1133695305.html

Симферополь и пригород останутся без воды из-за аварии

Симферополь и пригород останутся без воды из-за аварии - РИА Новости Крым, 20.12.2023

Симферополь и пригород останутся без воды из-за аварии

Четырнадцать сел Симферопольского района и часть абонентов крымской столицы в четверг останутся без воды из-за аварии на магистральном водоводе Молочном. Об... РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T22:48

2023-12-20T22:48

2023-12-20T22:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Четырнадцать сел Симферопольского района и часть абонентов крымской столицы в четверг останутся без воды из-за аварии на магистральном водоводе Молочном. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, водоснабжение ограничат 21 декабря с 9 часов утра в Молочном, Левадках, Фонтанах, Залесье, Перово. Также возможны перебои в селах Приятное Свидание, Малиновка, Кизиловое, Каштановое, Партизанское, Чистенькое, Трехпрудное, Обрыв, Новониколаевка и на территории садового товарищества "Ивушка".В Симферополе без воды останутся микрорайоны Заводское и Новоромановка, улицы Дерекой, Калымтай, Карагач, Чешмеджи, Дертколь, частично Севастопольская. Перебои могут возникнуть и у жителей микрорайонов 60 лет Октября и Фонтаны, а также улиц 1-й Конной армии и Аральской.Основной объем работ планируется выполнить ориентировочно к 18 часам четверга, а полное восстановление водоснабжения ожидается к 22.00. Абонентов обещают обеспечить привозной питьевой водой.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводовДиректор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений водыГотовность 94 процента: как идет реконструкция водовода Феодосия-Судак

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