Рейтинг@Mail.ru
Симферополь и пригород останутся без воды из-за аварии - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231220/simferopol-i-prigorod-ostanutsya-bez-vody-iz-za-avarii-1133695305.html
Симферополь и пригород останутся без воды из-за аварии
Симферополь и пригород останутся без воды из-за аварии - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Симферополь и пригород останутся без воды из-за аварии
Четырнадцать сел Симферопольского района и часть абонентов крымской столицы в четверг останутся без воды из-за аварии на магистральном водоводе Молочном. Об... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T22:48
2023-12-20T22:48
крым
симферополь
симферопольский район
вода крыма
вода в крыму
жкх
жкх крыма и севастополя
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/39/37/393757_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1bf69d1fde8f85233dd9c121ac5f7aca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Четырнадцать сел Симферопольского района и часть абонентов крымской столицы в четверг останутся без воды из-за аварии на магистральном водоводе Молочном. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, водоснабжение ограничат 21 декабря с 9 часов утра в Молочном, Левадках, Фонтанах, Залесье, Перово. Также возможны перебои в селах Приятное Свидание, Малиновка, Кизиловое, Каштановое, Партизанское, Чистенькое, Трехпрудное, Обрыв, Новониколаевка и на территории садового товарищества "Ивушка".В Симферополе без воды останутся микрорайоны Заводское и Новоромановка, улицы Дерекой, Калымтай, Карагач, Чешмеджи, Дертколь, частично Севастопольская. Перебои могут возникнуть и у жителей микрорайонов 60 лет Октября и Фонтаны, а также улиц 1-й Конной армии и Аральской.Основной объем работ планируется выполнить ориентировочно к 18 часам четверга, а полное восстановление водоснабжения ожидается к 22.00. Абонентов обещают обеспечить привозной питьевой водой.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводовДиректор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений водыГотовность 94 процента: как идет реконструкция водовода Феодосия-Судак
крым
симферополь
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/39/37/393757_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_1bde7d18e9be79c734c96522afef1bfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, симферопольский район, вода крыма, вода в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма
Симферополь и пригород останутся без воды из-за аварии

Часть Симферополя и прилегающие села в четверг останутся без воды из-за аварии

22:48 20.12.2023
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЖенщина набирает воду
Женщина набирает воду - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Четырнадцать сел Симферопольского района и часть абонентов крымской столицы в четверг останутся без воды из-за аварии на магистральном водоводе Молочном. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, водоснабжение ограничат 21 декабря с 9 часов утра в Молочном, Левадках, Фонтанах, Залесье, Перово. Также возможны перебои в селах Приятное Свидание, Малиновка, Кизиловое, Каштановое, Партизанское, Чистенькое, Трехпрудное, Обрыв, Новониколаевка и на территории садового товарищества "Ивушка".
В Симферополе без воды останутся микрорайоны Заводское и Новоромановка, улицы Дерекой, Калымтай, Карагач, Чешмеджи, Дертколь, частично Севастопольская. Перебои могут возникнуть и у жителей микрорайонов 60 лет Октября и Фонтаны, а также улиц 1-й Конной армии и Аральской.
Основной объем работ планируется выполнить ориентировочно к 18 часам четверга, а полное восстановление водоснабжения ожидается к 22.00. Абонентов обещают обеспечить привозной питьевой водой.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Симферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводов
Директор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений воды
Готовность 94 процента: как идет реконструкция водовода Феодосия-Судак
 
КрымСимферопольСимферопольский районВода КрымаВода в КрымуЖКХЖКХ Крыма и СевастополяОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:02Главные новости Крыма: 20 декабря
22:48Симферополь и пригород останутся без воды из-за аварии
22:27Главное за день: 20 декабря
22:06Членство Украины в НАТО станет началом Третьей мировой - премьер Словакии
21:56В РГО готовят большую экспедицию для изучения побережья Азовского моря
21:38В Севастополе зажгли главную городскую елку
21:18На подлете к Белгороду сбит вражеский дрон
21:06Обстановка у Крымского моста к вечеру среды
20:39Будет поздно: Белый Дом просит Конгресс США ускорить помощь Киеву
20:13Больше 600 тысяч куриных яиц из Азербайджана поступили в Россию
19:54120 тысяч человек до сих пор без света в Донбассе из-за циклона "Ваня"
19:29Отбросить Россию к границам 1991 года невозможно - сенатор США
18:50Удар ВСУ по городам Донбасса - среди раненых медики "скорой"
18:37Редкое явление: в Ялтинском заповеднике проснулся "сухой" водопад
18:17В Крыму официально завершился пожароопасный сезон
18:01Боевики ВСУ нанесли удар по Днепрянам – есть жертвы
17:58В Днепропетровске Брежнева лишили звания почетного гражданина
17:49Аксенов оценил безопасность Крыма
17:43Армянский регулятор приостановил лицензию радио Sputnik Армения
17:03Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе
Лента новостейМолния