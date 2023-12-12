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Туман в проливе: как работает Керченская паромная переправа во вторник - РИА Новости Крым, 12.12.2023
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Туман в проливе: как работает Керченская паромная переправа во вторник
Туман в проливе: как работает Керченская паромная переправа во вторник - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Туман в проливе: как работает Керченская паромная переправа во вторник
Штормовое предупреждение из-за тумана объявлено во вторник в Керченском проливе, паромы курсируют по фактической погоде, сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-12-12T09:38
2023-12-12T09:38
крым
керчь
керченская паромная переправа
керченский пролив
росморречфлот
крымская погода
транспорт
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"Согласно прогнозу Росгидромета, 12 декабря ветер северо-западный 3-8 м/сек, временами небольшой дождь, местами дымка, туман, видимость в дымке 2-4 км, в тумане – 500-1000 м, высота волн 10-60 см, температура воздуха +8…10 градусов, температура воды в море +7…8 градусов. Керченская паромная переправа продолжает работать по фактической погоде", - сказано в сообщении.За последние сутки паромы совершили 12 рейсов, всего с начала возобновления работы Керченской переправы 9 октября года перевезено 404 744 пассажира и 232 214 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 6 773 рейса.В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости. Остальной транспорт следует по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост во вторник утром: оперативные данныеВ Севастополе запускают паром и меняют расписание катеровВ приграничных с Украиной регионах к новому году улучшат логистику
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Туман в проливе: как работает Керченская паромная переправа во вторник

Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде - Росморречфлот

09:38 12.12.2023
 
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Штормовое предупреждение из-за тумана объявлено во вторник в Керченском проливе, паромы курсируют по фактической погоде, сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Обстановка на Керченской паромной переправе 12 декабря 2023
"Согласно прогнозу Росгидромета, 12 декабря ветер северо-западный 3-8 м/сек, временами небольшой дождь, местами дымка, туман, видимость в дымке 2-4 км, в тумане – 500-1000 м, высота волн 10-60 см, температура воздуха +8…10 градусов, температура воды в море +7…8 градусов. Керченская паромная переправа продолжает работать по фактической погоде", - сказано в сообщении.
За последние сутки паромы совершили 12 рейсов, всего с начала возобновления работы Керченской переправы 9 октября года перевезено 404 744 пассажира и 232 214 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 6 773 рейса.
В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости. Остальной транспорт следует по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту.
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