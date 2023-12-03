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В Крыму почтили память Неизвестного солдата - РИА Новости Крым, 03.12.2023
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В Крыму почтили память Неизвестного солдата
В Крыму почтили память Неизвестного солдата - РИА Новости Крым, 03.12.2023
В Крыму почтили память Неизвестного солдата
Первые лица Крыма почтили память Неизвестного солдата, возложив цветы к Вечному огню в Гагаринском парке Симферополя. РИА Новости Крым, 03.12.2023
2023-12-03T11:37
2023-12-03T11:37
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Первые лица Крыма почтили память Неизвестного солдата, возложив цветы к Вечному огню в Гагаринском парке Симферополя.Он также выразил благодарность крымским поисковикам, благодаря работе которых удается восстановить имена погибших бойцов, разыскать их родственников, похоронить героев с надлежащими почестями. 3 декабря в России отмечают День неизвестного солдата. Памятная дата была установлена федеральным законом в 2014 году. 3 декабря в 1966 году, когда праздновалась 25-я годовщина разгрома фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата из братской могилы, которая была расположена на 41-м километре Ленинградского шоссе, перенесли и торжественно захоронили у стены Московского Кремля в Александровском саду.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поддержали идею вывозить в РФ снесенные на Западе памятникиРусские не воюют с павшими: как в Крыму следят за иностранными кладбищамиВ Хельсинки снесли монумент "Мир во всем мире"
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РИА Новости Крым
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96
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сергей аксенов, праздники и памятные даты, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, история, новости крыма, симферополь
В Крыму почтили память Неизвестного солдата

Сергей Аксенов возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Симферополе

11:37 03.12.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов возложил цветы к Могиле неизвестного солдата
Глава Крыма Сергей Аксенов возложил цветы к Могиле неизвестного солдата
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Первые лица Крыма почтили память Неизвестного солдата, возложив цветы к Вечному огню в Гагаринском парке Симферополя.
"Каждый из нас помнит слова эпитафии на мемориале у Кремлевской стены, открытом 3 декабря 1966 года: "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен". Это обращение потомков победителей к безымянным героям, защитившим будущее России и всего мира", - написал глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Он также выразил благодарность крымским поисковикам, благодаря работе которых удается восстановить имена погибших бойцов, разыскать их родственников, похоронить героев с надлежащими почестями.
3 декабря в России отмечают День неизвестного солдата. Памятная дата была установлена федеральным законом в 2014 году. 3 декабря в 1966 году, когда праздновалась 25-я годовщина разгрома фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата из братской могилы, которая была расположена на 41-м километре Ленинградского шоссе, перенесли и торжественно захоронили у стены Московского Кремля в Александровском саду.
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Сергей АксеновПраздники и памятные датыКрым в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная войнаИсторияНовости КрымаСимферополь
 
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