https://crimea.ria.ru/20231203/v-krymu-pochtili-pamyat-neizvestnogo-soldata-1133275228.html

В Крыму почтили память Неизвестного солдата

В Крыму почтили память Неизвестного солдата - РИА Новости Крым, 03.12.2023

В Крыму почтили память Неизвестного солдата

Первые лица Крыма почтили память Неизвестного солдата, возложив цветы к Вечному огню в Гагаринском парке Симферополя. РИА Новости Крым, 03.12.2023

2023-12-03T11:37

2023-12-03T11:37

2023-12-03T11:37

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Первые лица Крыма почтили память Неизвестного солдата, возложив цветы к Вечному огню в Гагаринском парке Симферополя.Он также выразил благодарность крымским поисковикам, благодаря работе которых удается восстановить имена погибших бойцов, разыскать их родственников, похоронить героев с надлежащими почестями. 3 декабря в России отмечают День неизвестного солдата. Памятная дата была установлена федеральным законом в 2014 году. 3 декабря в 1966 году, когда праздновалась 25-я годовщина разгрома фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата из братской могилы, которая была расположена на 41-м километре Ленинградского шоссе, перенесли и торжественно захоронили у стены Московского Кремля в Александровском саду.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поддержали идею вывозить в РФ снесенные на Западе памятникиРусские не воюют с павшими: как в Крыму следят за иностранными кладбищамиВ Хельсинки снесли монумент "Мир во всем мире"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, праздники и памятные даты, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, история, новости крыма, симферополь