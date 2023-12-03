https://crimea.ria.ru/20231203/ukraina-i-zapad-vstupayut-v-period-arergardnykh-boev---senator-1133273923.html

Украина и Запад вступают в период арьергардных боев - сенатор

Украина и Запад вступают в период арьергардных боев - сенатор - РИА Новости Крым, 03.12.2023

Украина и Запад вступают в период арьергардных боев - сенатор

Призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга "помогать Украине как в хорошие, так и в тяжелые времена" - констатация того, что тяжелые времена для Киева уже... РИА Новости Крым, 03.12.2023

2023-12-03T10:11

2023-12-03T10:11

2023-12-03T10:11

алексей пушков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга "помогать Украине как в хорошие, так и в тяжелые времена" - констатация того, что тяжелые времена для Киева уже наступили, считает сенатор РФ Алексей Пушков.По его мнению, события двух последних месяцев говорят об изменении мировой психологии украинского конфликта. Сейчас Украина, а вместе с ней и Запад, "вступают в период арьергардных боев". "Контрнаступление Киева захлебнулось. Западные санкции не сработали, Глобальный Юг не сдвинулся. Кризис на Ближнем Востоке дополнительно спутал карты. Можно, разумеется, как глава Пентагона Ллойд Остин, утверждать, что США способны действовать одновременно на двух направлениях - украинском и ближневосточном. Но, как показывает развитие событий и внутри, и вовне США, не на словах провозглашать, а успешно проводить такую политику на деле неизмеримо сложнее", - подчеркнул Пушков.В интервью немецкому телеканалу Das Erste генсек НАТО Йенс Стотенберг заявил, что Украина находится в критическом состоянии, ситуация может стать еще хуже из-за недостаточной помощи со стороны Запада. Он признал, что члены альянса не смогли удовлетворить возросший спрос на боеприпасы, но необходимо поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена. При этом Столтенберг заметил, что принимать сложные оперативные решения на фронтах должны украинцы и военное руководство страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Капитуляция ВСУ неизбежна: эксперт оценил признание Залужного"Звыняйте": чем США и ЕС помогут Украине в ближайшие полгодаВ США исключили урегулирование украинского конфликта только военным путем

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алексей пушков, украина, йенс столтенберг, нато, политика, в мире, мнения, новости