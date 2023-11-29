https://crimea.ria.ru/20231129/zhiteley-khersonschiny-posle-uragana-obespechivayut-ballonnym-gazom-1133186921.html

Жителей Херсонщины после урагана обеспечивают баллонным газом

Жителей Херсонщины после урагана обеспечивают баллонным газом - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Жителей Херсонщины после урагана обеспечивают баллонным газом

Оставшихся без света из-за урагана жителей Херсонской области в ускоренном порядке обеспечивают баллонным газом. Об этом сообщил глава областного правительства... РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T06:43

2023-11-29T06:43

2023-11-29T19:14

андрей алексеенко

херсонская область

штормовое предупреждение

новости

соцзащита

правительство россии

стихия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Оставшихся без света из-за урагана жителей Херсонской области в ускоренном порядке обеспечивают баллонным газом. Об этом сообщил глава областного правительства Андрей Алексеенко.По его данным, первая тысяча баллонов доставлена в Скадовск, Новотроицкое и Геническ. В четверг баллонами обеспечат жителей Ивановки, Каланчака, Каховки. Каждая семья может получить бесплатно до два баллонов – 40 кг пропана на одно домовладение в месяц.В воскресенье на Крым, Кубань и новые регионы России обрушились сильные ливни с ураганным ветром. По данным гидрометцентра Крыма, на западном побережье полуострова порывы ветра достигали 40 м/с. В Херсонской области в результате разгула стихии подтоплены придомовые территории, участки дороги на Арабатской стрелке, а также территории зоопарка в селе Стрелковом Генического района. Часть абонентов остались без света, последствия продолжают устранять.Читайте также на РИА Новости Крым:Нет света, тепла, воды и связи: новые регионы РФ страдают из-за стихииПодтоплены дома, дороги, зоопарк - ситуация на Херсонщине после штормаБолее тысячи севастопольцев остаются без электричества из-за аварий

херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей алексеенко, херсонская область, штормовое предупреждение, новости , соцзащита, правительство россии, стихия