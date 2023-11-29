Жителей Херсонщины после урагана обеспечивают баллонным газом
Жителям Херсонской области везут баллоны с газом – глава областного правительства
06:43 29.11.2023 (обновлено: 19:14 29.11.2023)
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоЖителей Херсонщины после урагана обеспечивают баллонным газом
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Оставшихся без света из-за урагана жителей Херсонской области в ускоренном порядке обеспечивают баллонным газом. Об этом сообщил глава областного правительства Андрей Алексеенко.
"Учитывая сложную ситуацию, в которой оказались многие наши семьи после урагана, в том числе длительные отключения света, перебои связи, мы максимально ускорили доставку в районы бесплатных газовых баллонов", – написал Алексеенко в своем Telegram-канале.
По его данным, первая тысяча баллонов доставлена в Скадовск, Новотроицкое и Геническ. В четверг баллонами обеспечат жителей Ивановки, Каланчака, Каховки. Каждая семья может получить бесплатно до два баллонов – 40 кг пропана на одно домовладение в месяц.
"Средства на эту социальную программу выделены при поддержке Правительства России. Газ предназначен для приготовления горячей пищи, что особенно важно при отсутствии электричества", – констатировал глава регионального правительства.
В воскресенье на Крым, Кубань и новые регионы России обрушились сильные ливни с ураганным ветром. По данным гидрометцентра Крыма, на западном побережье полуострова порывы ветра достигали 40 м/с. В Херсонской области в результате разгула стихии подтоплены придомовые территории, участки дороги на Арабатской стрелке, а также территории зоопарка в селе Стрелковом Генического района. Часть абонентов остались без света, последствия продолжают устранять.
Читайте также на РИА Новости Крым: