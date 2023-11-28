Новый год под знаком музыки
11:00 28.11.2023 (обновлено: 12:30 28.11.2023)
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевМузыкант. Архивное фото
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноября - 11.00. Пресс-конференция "Новый год под знаком музыки".
Участники:
— художественный руководитель и дирижер вокально-хореографического ансамбля "Таврия" им. Л.Д. Чернышевой Крымской государственной филармонии заслуженный деятель искусств Республики Крым Вадим ТАРКИНСКИЙ;
— художественный руководитель и дирижер Камерного оркестра Крымской государственной филармонии Михаил СЕРБИНЕНКО;
— лектор-искусствовед Крымской государственной филармонии, лауреат государственной премии Республики Крым заслуженная артистка Республики Крым Ольга КОТЛЯРЕНКО;
— заведующая творческим коллективом художественно-артистического персонала Крымской государственной филармонии, лауреат Государственной премии Республики Крым Алла СЕРГАЕВА.
Ради обеспечения мер безопасности в этом году Крым отказался от проведения массовых мероприятий в новогодние и рождественские праздники. Вместе с тем, концерты и представления не отменяются. Республиканские учреждения культуры уже приступили к подготовке праздничного репертуара. Репетиции проходят и в Крымской государственной филармонии, которая обещает представить концертную программу, рассчитанную как на взрослую аудиторию, так и на юного зрителя.
Какие концерты состоятся в канун Нового года? Чем артисты филармонии планируют радовать юных слушателей? Какая программа запланирована на новогодние и рождественские каникулы?
Подробнее - в видео пресс-конференции:
Участники:
— художественный руководитель и дирижер вокально-хореографического ансамбля "Таврия" им. Л.Д. Чернышевой Крымской государственной филармонии заслуженный деятель искусств Республики Крым Вадим ТАРКИНСКИЙ;
— художественный руководитель и дирижер Камерного оркестра Крымской государственной филармонии Михаил СЕРБИНЕНКО;
— лектор-искусствовед Крымской государственной филармонии, лауреат государственной премии Республики Крым заслуженная артистка Республики Крым Ольга КОТЛЯРЕНКО;
— заведующая творческим коллективом художественно-артистического персонала Крымской государственной филармонии, лауреат Государственной премии Республики Крым Алла СЕРГАЕВА.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Новый год под знаком музыки".
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Пресс-конференция "Новый год под знаком музыки".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевХудожественный руководитель и дирижер вокально-хореографического ансамбля "Таврия" им. Л.Д. Чернышевой Крымской государственной филармонии Вадим Таркинский
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Художественный руководитель и дирижер вокально-хореографического ансамбля "Таврия" им. Л.Д. Чернышевой Крымской государственной филармонии Вадим Таркинский
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевХудожественный руководитель и дирижер Камерного оркестра Крымской государственной филармонии Михаил Сербиненко
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Художественный руководитель и дирижер Камерного оркестра Крымской государственной филармонии Михаил Сербиненко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛектор-искусствовед Крымской государственной филармонии, лауреат государственной премии Республики Крым заслуженная артистка Республики Крым Ольга Котляренко
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Лектор-искусствовед Крымской государственной филармонии, лауреат государственной премии Республики Крым заслуженная артистка Республики Крым Ольга Котляренко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗаведующая творческим коллективом художественно-артистического персонала Крымской государственной филармонии, лауреат Государственной премии Республики Крым Алла Сергаева
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Заведующая творческим коллективом художественно-артистического персонала Крымской государственной филармонии, лауреат Государственной премии Республики Крым Алла Сергаева
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 5
Пресс-конференция "Новый год под знаком музыки".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 5
Художественный руководитель и дирижер вокально-хореографического ансамбля "Таврия" им. Л.Д. Чернышевой Крымской государственной филармонии Вадим Таркинский
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 5
Художественный руководитель и дирижер Камерного оркестра Крымской государственной филармонии Михаил Сербиненко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 5
Лектор-искусствовед Крымской государственной филармонии, лауреат государственной премии Республики Крым заслуженная артистка Республики Крым Ольга Котляренко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 5
Заведующая творческим коллективом художественно-артистического персонала Крымской государственной филармонии, лауреат Государственной премии Республики Крым Алла Сергаева
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев