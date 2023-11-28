https://crimea.ria.ru/20231128/novyy-god-pod-znakom-muzyki-1132995030.html

Новый год под знаком музыки

Новый год под знаком музыки - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Новый год под знаком музыки

РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T11:00

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2023-11-28T12:30

пресс-центр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноября - 11.00. Пресс-конференция "Новый год под знаком музыки".Участники:— художественный руководитель и дирижер вокально-хореографического ансамбля "Таврия" им. Л.Д. Чернышевой Крымской государственной филармонии заслуженный деятель искусств Республики Крым Вадим ТАРКИНСКИЙ;— художественный руководитель и дирижер Камерного оркестра Крымской государственной филармонии Михаил СЕРБИНЕНКО;— лектор-искусствовед Крымской государственной филармонии, лауреат государственной премии Республики Крым заслуженная артистка Республики Крым Ольга КОТЛЯРЕНКО;— заведующая творческим коллективом художественно-артистического персонала Крымской государственной филармонии, лауреат Государственной премии Республики Крым Алла СЕРГАЕВА.Ради обеспечения мер безопасности в этом году Крым отказался от проведения массовых мероприятий в новогодние и рождественские праздники. Вместе с тем, концерты и представления не отменяются. Республиканские учреждения культуры уже приступили к подготовке праздничного репертуара. Репетиции проходят и в Крымской государственной филармонии, которая обещает представить концертную программу, рассчитанную как на взрослую аудиторию, так и на юного зрителя.Какие концерты состоятся в канун Нового года? Чем артисты филармонии планируют радовать юных слушателей? Какая программа запланирована на новогодние и рождественские каникулы?Подробнее - в видео пресс-конференции:Участники:— художественный руководитель и дирижер вокально-хореографического ансамбля "Таврия" им. Л.Д. Чернышевой Крымской государственной филармонии заслуженный деятель искусств Республики Крым Вадим ТАРКИНСКИЙ;— художественный руководитель и дирижер Камерного оркестра Крымской государственной филармонии Михаил СЕРБИНЕНКО;— лектор-искусствовед Крымской государственной филармонии, лауреат государственной премии Республики Крым заслуженная артистка Республики Крым Ольга КОТЛЯРЕНКО;— заведующая творческим коллективом художественно-артистического персонала Крымской государственной филармонии, лауреат Государственной премии Республики Крым Алла СЕРГАЕВА.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Пресс-конференция "Новый год под знаком музыки" Пресс-конференция "Новый год под знаком музыки" 2023-11-28T11:00 true PT45M05S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-центр