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Штормовой ветер: как работает Керченская переправа в воскресенье - РИА Новости Крым, 26.11.2023
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Штормовой ветер: как работает Керченская переправа в воскресенье
Штормовой ветер: как работает Керченская переправа в воскресенье - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Штормовой ветер: как работает Керченская переправа в воскресенье
В Керченском проливе утром в субботу сохраняется штормовое предупреждение в связи с сильным порывистым ветром и высотой волн до полутора метров. Об этом... РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T11:31
2023-11-26T11:31
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порт кавказ
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керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
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керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Керченском проливе утром в субботу сохраняется штормовое предупреждение в связи с сильным порывистым ветром и высотой волн до полутора метров. Об этом сообщает Росморречфлот.За последние сутки паромы выполнили семь рейсов. Всего с 17 июля по Керченской морской переправе перевезено более 196 тысяч пассажиров и около 66 тысяч автомобилей.Росморречфлот напоминает, что в настоящее время переправа осуществляет перевозки грузовиков с грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Также водители могут воспользоваться альтернативным сухопутными маршрутом. По Крымскому мосту разрешен проезд только легковому транспорту массой до 3,5 тонн. По состоянию на утро воскресенья проезд по транспортному переходу через Керченский пролив свободен с обеих сторон.Ранее в МЧС предупредили, что в ближайшие трое суток на полуострове прогнозируется ураганный ветер до 40 м/с, а также дожди с мокрым снегом. Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту в воскресенье утромШтормовой ветер и дожди: погода в Крыму в воскресеньеДорога на Джанкой перегружена – транспорт перенаправляют на Армянск
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штормовое предупреждение, порт кавказ, порт крым, керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крымский мост, керченский пролив, новости крыма
Штормовой ветер: как работает Керченская переправа в воскресенье

В Керченском проливе в субботу сохраняется штормовое предупреждение из-за ветра до 28 м/с

11:31 26.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Керченском проливе утром в субботу сохраняется штормовое предупреждение в связи с сильным порывистым ветром и высотой волн до полутора метров. Об этом сообщает Росморречфлот.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 26 ноября ветер южный, юго-западный 23-28 м/сек, временами дождь, видимость хорошая, высота волн 1,3-1,5 м, температура воздуха +14…16, температура воды в море +9…10 градусов", - сказано в сообщении.
За последние сутки паромы выполнили семь рейсов. Всего с 17 июля по Керченской морской переправе перевезено более 196 тысяч пассажиров и около 66 тысяч автомобилей.
Росморречфлот напоминает, что в настоящее время переправа осуществляет перевозки грузовиков с грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.
Также водители могут воспользоваться альтернативным сухопутными маршрутом. По Крымскому мосту разрешен проезд только легковому транспорту массой до 3,5 тонн. По состоянию на утро воскресенья проезд по транспортному переходу через Керченский пролив свободен с обеих сторон.
Ранее в МЧС предупредили, что в ближайшие трое суток на полуострове прогнозируется ураганный ветер до 40 м/с, а также дожди с мокрым снегом.
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Штормовое предупреждениеПорт КавказПорт КрымКерченская паромная переправаСитуация на Керченской переправеКрымский мостКерченский проливНовости Крыма
 
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