https://crimea.ria.ru/20231126/shtormovoy-veter-kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-v-voskresene-1133063747.html

Штормовой ветер: как работает Керченская переправа в воскресенье

Штормовой ветер: как работает Керченская переправа в воскресенье - РИА Новости Крым, 26.11.2023

Штормовой ветер: как работает Керченская переправа в воскресенье

В Керченском проливе утром в субботу сохраняется штормовое предупреждение в связи с сильным порывистым ветром и высотой волн до полутора метров. Об этом... РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T11:31

2023-11-26T11:31

2023-11-26T11:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Керченском проливе утром в субботу сохраняется штормовое предупреждение в связи с сильным порывистым ветром и высотой волн до полутора метров. Об этом сообщает Росморречфлот.За последние сутки паромы выполнили семь рейсов. Всего с 17 июля по Керченской морской переправе перевезено более 196 тысяч пассажиров и около 66 тысяч автомобилей.Росморречфлот напоминает, что в настоящее время переправа осуществляет перевозки грузовиков с грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Также водители могут воспользоваться альтернативным сухопутными маршрутом. По Крымскому мосту разрешен проезд только легковому транспорту массой до 3,5 тонн. По состоянию на утро воскресенья проезд по транспортному переходу через Керченский пролив свободен с обеих сторон.Ранее в МЧС предупредили, что в ближайшие трое суток на полуострове прогнозируется ураганный ветер до 40 м/с, а также дожди с мокрым снегом. Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту в воскресенье утромШтормовой ветер и дожди: погода в Крыму в воскресеньеДорога на Джанкой перегружена – транспорт перенаправляют на Армянск

https://crimea.ria.ru/20231123/parom-mariya-snyali-s-reysov-kerchenskoy-perepravy-1133016571.html

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керченский пролив

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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