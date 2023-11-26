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Движение транспорта по Крымскому мосту остановлено - РИА Новости Крым, 26.11.2023
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Движение транспорта по Крымскому мосту остановлено
Движение транспорта по Крымскому мосту остановлено - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Движение транспорта по Крымскому мосту остановлено
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском... РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T11:10
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ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.Водителям и пассажирам, которые оказались в данный момент на транспортном переходе и в досмотровой зоне, важно сохранять спокойствие и четко следовать инструкциям, которые дают сотрудники транспортной безопасности. При этом автомобилистам рекомендовано учитывать информацию о временном закрытии перехода при планировании своего маршрута. Также есть вариант воспользоваться сухопутным маршрутом, который проходит через новые регионы РФ.Движение машин по Крымскому мосту периодически перекрывают в целях безопасности. Данная мера носит временный характер. Когда ограничения снимают – машины продолжают движение, объект работает в штатном режиме.Все автомобили, которые следуют по Крымскому мосту, проходят обязательный досмотр.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, керчь, тамань, краснодарский край, общество, новости крыма
Движение транспорта по Крымскому мосту остановлено

Крымский мост закрыт для проезда автомобилей

11:10 26.11.2023 (обновлено: 11:14 26.11.2023)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении.
Водителям и пассажирам, которые оказались в данный момент на транспортном переходе и в досмотровой зоне, важно сохранять спокойствие и четко следовать инструкциям, которые дают сотрудники транспортной безопасности.
При этом автомобилистам рекомендовано учитывать информацию о временном закрытии перехода при планировании своего маршрута. Также есть вариант воспользоваться сухопутным маршрутом, который проходит через новые регионы РФ.
Движение машин по Крымскому мосту периодически перекрывают в целях безопасности. Данная мера носит временный характер. Когда ограничения снимают – машины продолжают движение, объект работает в штатном режиме.
Все автомобили, которые следуют по Крымскому мосту, проходят обязательный досмотр.
 
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