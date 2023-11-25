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Главное за день: 25 ноября - РИА Новости Крым, 25.11.2023
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Главное за день: 25 ноября
Главное за день: 25 ноября - РИА Новости Крым, 25.11.2023
Главное за день: 25 ноября
В Киеве признали, что СВО можно было остановить признанием внеблокового статуса Украины. Глава СБУ пригрозил новыми атаками на Крымский мост. На Кубани из-за... РИА Новости Крым, 25.11.2023
2023-11-25T21:34
2023-11-25T20:37
новости
новости крыма
главное за день
давид арахамия
владимир зеленский (президент украины)
борис джонсон
василий малюк
сбу (служба безопасности украины)
крымский мост
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Киеве признали, что СВО можно было остановить признанием внеблокового статуса Украины. Глава СБУ пригрозил новыми атаками на Крымский мост. На Кубани из-за сильных дождей подтопило жилые дома. В Киеве прозвучала серия взрывов. Российские войска уничтожили украинские склады с ракетами и истребители. О гласных событиях субботы – в подборке РИА Новости Крым.Откровенное признание соратника ЗеленскогоГлава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью одному из украинских телеканалов заявил, что остановить специальную военную операцию можно было еще в 2022 году, если бы Киев согласился на внеблоковый и нейтральный статус Украины.Однако Борис Джонсон, который на тот момент был премьер-министром Великобритании, призвал украинские власти не подписывать никаких соглашений и продолжать боевые действия.По словам Арахамии, Украина также не согласилась с условиями Москвы, поскольку "это противоречит ее конституции, где прописан блоковый статус" страны.Сенатор РФ Сергей Цеков в комментарии РИА Новости Крым отметил, что признание Арахамии лишь подтверждает марионеточную сущность киевского режима.Он также отметил, что свою роль сыграла политическая неопытность и наивность украинских руководителей, которые всерьез поверили увещеваниям Запада и наивно полагали, что смогут победить Россию в военном противостоянии.Угрозы главы СБУ в отношении Крымского мостаГлава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк пригрозил, что киевский режим попытается нанести новые удары по Крымскому мосту.Он также назвал Крымский мост "абсолютно законной целью" для Киева.Представитель военной разведки СБУ с позывным "Хантер" в свою очередь заявил, что приказ разрушить Крымский мост отдал лично президент Украины Владимир Зеленский.Завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин в комментарии РИА Новости Крым заявил, что киевский режим не оставит попыток нанести удары по Крымскому мосту различными способами, но российские военные и спецслужбы тоже не стоят на месте и постоянно совершенствуют систему защиты этого объекта.Разгул стихии на КубаниВ Краснодарском крае продолжают борьбу с последствиями непогоды, проливные дожди привели к подъему уровня рек и подтоплениям жилых домов и дворов в ряде населенных пунктов региона.В Горячем Ключе выпала месячная норма осадков. Обильные дожди прошли и в горах. Власти были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации. Больше всего пострадала станица Пятигорская, поселок Мирный и отдельные территории в городе.В Славянском районе оценочные комиссии выявили факты подтопления 74 дворов, в том числе в 68 домов зашла вода.В Геленджике за сутки в городе выпало 38 мм осадков, что в два раза выше среднесуточной нормы. Из-за залповых осадков с 6 утра в центральной части города поднялся уровень воды. Также зафиксировано размытие пляжей.Взрывы в КиевеВ субботу в Киеве с самого утра прозвучали взрывы и начались пожары, город был частично обесточен. По словам мэра Виталия Кличко, падения обломков и возгорания зафиксированы в Печерском, Соломенском, Подольском, Днепровском и Голосеевском районах.В Киевской военной областной администрации добавили, что в городе повреждена линия электропередачи, без света остались 120 объектов в центре столицы.Удары ВСУ России по военным объектам на УкраинеРоссийские военные уничтожили два склада авиационных средств поражения на аэродромах в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в районах Вольнянска Запорожской области и Павловка Днепропетровской области уничтожены две радиолокационные станции П-18 обнаружения и сопровождения воздушных целей.В свою очередь средства ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29 в Днепропетровской области, а также уничтожили 18 беспилотников противника.В целом за прошедшие сутки ВСУ пытались шесть раз атаковать российские позиции на линии боевого соприкосновения, все они отражены. Противник потерял убитыми и ранеными порядка 680 боевиков и 30 единиц техники, включая два танка.
https://crimea.ria.ru/20231125/politolog-raskryl-podopleku-slov-arakhamii-o-sryve-peregovorov-s-rf-1133053423.html
https://crimea.ria.ru/20231125/zelenskiy-nazval-tri-zhelaemykh-pobedy-ukrainy-na-zapade-1133047341.html
https://crimea.ria.ru/20231125/mesyachnaya-norma-osadkov-za-sutki-chto-zhdet-sevastopol-v-voskresene-1133052471.html
https://crimea.ria.ru/20231125/toksichnyy-dollar-senator-otsenil-perspektivy-amerikanskoy-valyuty-1133032734.html
https://crimea.ria.ru/20231125/pochemu-ukraina-nikogda-ne-smogla-by-zhit-v-mire-s-rossiey--mnenie-1133055943.html
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новости, новости крыма, главное за день, давид арахамия, владимир зеленский (президент украины), борис джонсон, василий малюк, сбу (служба безопасности украины), крымский мост, краснодарский край, кубань, погода, штормовое предупреждение, стихия, киев, взрыв, виталий кличко, вооруженные силы россии, потери всу
Главное за день: 25 ноября

Главные новости субботы, 25 ноября

21:34 25.11.2023
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Киеве признали, что СВО можно было остановить признанием внеблокового статуса Украины. Глава СБУ пригрозил новыми атаками на Крымский мост. На Кубани из-за сильных дождей подтопило жилые дома. В Киеве прозвучала серия взрывов. Российские войска уничтожили украинские склады с ракетами и истребители. О гласных событиях субботы – в подборке РИА Новости Крым.

Откровенное признание соратника Зеленского

Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью одному из украинских телеканалов заявил, что остановить специальную военную операцию можно было еще в 2022 году, если бы Киев согласился на внеблоковый и нейтральный статус Украины.
Однако Борис Джонсон, который на тот момент был премьер-министром Великобритании, призвал украинские власти не подписывать никаких соглашений и продолжать боевые действия.
По словам Арахамии, Украина также не согласилась с условиями Москвы, поскольку "это противоречит ее конституции, где прописан блоковый статус" страны.
Сенатор РФ Сергей Цеков в комментарии РИА Новости Крым отметил, что признание Арахамии лишь подтверждает марионеточную сущность киевского режима.
Он также отметил, что свою роль сыграла политическая неопытность и наивность украинских руководителей, которые всерьез поверили увещеваниям Запада и наивно полагали, что смогут победить Россию в военном противостоянии.
Заграждения у здания Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
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Зачем Арахамия "проговорился" о срыве переговоров с Россией

Угрозы главы СБУ в отношении Крымского моста

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк пригрозил, что киевский режим попытается нанести новые удары по Крымскому мосту.
Он также назвал Крымский мост "абсолютно законной целью" для Киева.
Представитель военной разведки СБУ с позывным "Хантер" в свою очередь заявил, что приказ разрушить Крымский мост отдал лично президент Украины Владимир Зеленский.
Завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин в комментарии РИА Новости Крым заявил, что киевский режим не оставит попыток нанести удары по Крымскому мосту различными способами, но российские военные и спецслужбы тоже не стоят на месте и постоянно совершенствуют систему защиты этого объекта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
10:32
Зеленский назвал три желаемых "победы" Украины на Западе

Разгул стихии на Кубани

В Краснодарском крае продолжают борьбу с последствиями непогоды, проливные дожди привели к подъему уровня рек и подтоплениям жилых домов и дворов в ряде населенных пунктов региона.
В Горячем Ключе выпала месячная норма осадков. Обильные дожди прошли и в горах. Власти были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации. Больше всего пострадала станица Пятигорская, поселок Мирный и отдельные территории в городе.
В Славянском районе оценочные комиссии выявили факты подтопления 74 дворов, в том числе в 68 домов зашла вода.
В Геленджике за сутки в городе выпало 38 мм осадков, что в два раза выше среднесуточной нормы. Из-за залповых осадков с 6 утра в центральной части города поднялся уровень воды. Также зафиксировано размытие пляжей.
Снег - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
16:13
Месячная норма осадков за сутки: что ждет Севастополь в воскресенье

Взрывы в Киеве

В субботу в Киеве с самого утра прозвучали взрывы и начались пожары, город был частично обесточен. По словам мэра Виталия Кличко, падения обломков и возгорания зафиксированы в Печерском, Соломенском, Подольском, Днепровском и Голосеевском районах.
В Киевской военной областной администрации добавили, что в городе повреждена линия электропередачи, без света остались 120 объектов в центре столицы.
Доллар - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
08:48
Токсичный доллар: сенатор оценил перспективы американской валюты

Удары ВСУ России по военным объектам на Украине

Российские военные уничтожили два склада авиационных средств поражения на аэродромах в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, в районах Вольнянска Запорожской области и Павловка Днепропетровской области уничтожены две радиолокационные станции П-18 обнаружения и сопровождения воздушных целей.
В свою очередь средства ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29 в Днепропетровской области, а также уничтожили 18 беспилотников противника.
В целом за прошедшие сутки ВСУ пытались шесть раз атаковать российские позиции на линии боевого соприкосновения, все они отражены. Противник потерял убитыми и ранеными порядка 680 боевиков и 30 единиц техники, включая два танка.
Флаги России и Украины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
20:36Радио "Спутник в Крыму"
Почему Украина никогда не смогла бы жить в мире с Россией – мнение
 
НовостиНовости КрымаГлавное за деньДавид АрахамияВладимир Зеленский (президент Украины)Борис ДжонсонВасилий МалюкСБУ (Служба безопасности Украины)Крымский мостКраснодарский крайКубаньПогодаШтормовое предупреждениеСтихияКиевВзрывВиталий КличкоВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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21:34Главное за день: 25 ноября
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