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В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 17.11.2023
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В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 17.11.2023
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе отбой воздушной тревоги. РИА Новости Крым, 17.11.2023
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2023-11-17T11:09
севастополь
крым
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михаил развожаев
новости крыма
воздушная тревога в севастополе
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе отбой воздушной тревоги. Снят запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта – он прекращал движение на время воздушной тревоги.Сирены звучали в городе 20 минут. Губернатор сообщил, что над акваторией сбиты две воздушные цели.В Севастополе в связи с ракетной опасностью была объявлена воздушная тревога. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовал в Telegram-канале губернатор города Михаила Развожаева.Отмена воздушной тревогиТолько после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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севастополь, крым, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, новости крыма, воздушная тревога в севастополе, атаки всу на крым
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

Развожаев: в Севастополе отбой воздушной тревоги

11:07 17.11.2023 (обновлено: 11:09 17.11.2023)
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе отбой воздушной тревоги.
"Отбой воздушной тревоги", – написал он в своих соцсетях.
Снят запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта – он прекращал движение на время воздушной тревоги.
Сирены звучали в городе 20 минут. Губернатор сообщил, что над акваторией сбиты две воздушные цели.
В Севастополе в связи с ракетной опасностью была объявлена воздушная тревога. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовал в Telegram-канале губернатор города Михаила Развожаева.

Отмена воздушной тревоги

Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.
Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
СевастопольКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил РазвожаевНовости КрымаВоздушная тревога в СевастополеАтаки ВСУ на Крым
 
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