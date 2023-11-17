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Три десятка улиц Симферополя останутся без света – где ждать отключений - РИА Новости Крым, 17.11.2023
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Три десятка улиц Симферополя останутся без света – где ждать отключений
Три десятка улиц Симферополя останутся без света – где ждать отключений - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Три десятка улиц Симферополя останутся без света – где ждать отключений
17 ноября часть абонентов Симферополя останется без света из-за ремонтных работ на сетях энергоснабжения, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T06:04
2023-11-17T06:04
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
симферополь
гуп рк "крымэнерго"
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. 17 ноября часть абонентов Симферополя останется без света из-за ремонтных работ на сетях энергоснабжения, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным предприятия, подачу электроэнергии остановят с 8 часов утра до 16 часов по следующим адресам:Евпаторийское шоссе, 3/1-39 (нечет), переулки Евпаторийский, 8, 19, Персиковый, 2-18 (чет), 1-17 (нечет), Сторожевой, 3/4, Полтавский, 4-20 (чет), 3-7 (нечет), Аэрофлотский, 14, 52, 11, Заводской, 10-52 (чет), улицы Хромченко, 10-22 (чет), 7-21 (нечет), Москалева, 1, Ким, 2-18 (чет), Мраморная, 32-46 (чет), 13-31 (нечет), Полтавская, 20-34 (чет), 21-39 (нечет), Шахтеров, 36, Урожайная, 46, Мамед-Эмир Усеинова, 2-10 (чет), 1-27 (нечет), Абденнановой, 106-116 (чет), Арендная, 2-18 (чет), 1-11 (нечет), Земляничная, 2-16 (чет), 1-15 (нечет), Кирпичная, 2-10 (чет), 1-9 (нечет), Посевная, 2-10 (чет), Сосновая, 2-16 (чет), 1-17 (нечет), Лунная, 1-17 (нечет), Зеленая, 2-6 (чет), 1-5 (нечет), Третья, 10, Мамеди Эмир Усеина, 14, Севастопольская, 206-250 (чет), 147-247 (нечет), 2-й Гвардейской Армии, 82-132А (чет), 47-101 (нечет), Большевистская, 2-28 (чет), 1/4-7/10 (нечет), Одесская, 6-12 (чет), 7/10.Также света не будет в тупиках Киевском, 2-6 (чет) и Понтийском, 2-30 (чет), 1-29 (нечет), в проезде Земляничном, 3 и по проспекту Кирова, 19-25 (нечет).Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму штормовой ветер оборвал линии электропередачиКак решают проблему с водой для Восточного Крыма - видеоПоследствия стихии в Крыму и Севастополе: что известно
https://crimea.ria.ru/20231116/chast-abonentov-simferopolya-v-pyatnitsu-ostanutsya-bez-gaza-1132823923.html
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отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, симферополь, гуп рк "крымэнерго", крым
Три десятка улиц Симферополя останутся без света – где ждать отключений

17 ноября часть абонентов Симферополя останется без света – "Крымэнерго"

06:04 17.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. 17 ноября часть абонентов Симферополя останется без света из-за ремонтных работ на сетях энергоснабжения, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
По данным предприятия, подачу электроэнергии остановят с 8 часов утра до 16 часов по следующим адресам:
Евпаторийское шоссе, 3/1-39 (нечет), переулки Евпаторийский, 8, 19, Персиковый, 2-18 (чет), 1-17 (нечет), Сторожевой, 3/4, Полтавский, 4-20 (чет), 3-7 (нечет), Аэрофлотский, 14, 52, 11, Заводской, 10-52 (чет), улицы Хромченко, 10-22 (чет), 7-21 (нечет), Москалева, 1, Ким, 2-18 (чет), Мраморная, 32-46 (чет), 13-31 (нечет), Полтавская, 20-34 (чет), 21-39 (нечет), Шахтеров, 36, Урожайная, 46, Мамед-Эмир Усеинова, 2-10 (чет), 1-27 (нечет), Абденнановой, 106-116 (чет), Арендная, 2-18 (чет), 1-11 (нечет), Земляничная, 2-16 (чет), 1-15 (нечет), Кирпичная, 2-10 (чет), 1-9 (нечет), Посевная, 2-10 (чет), Сосновая, 2-16 (чет), 1-17 (нечет), Лунная, 1-17 (нечет), Зеленая, 2-6 (чет), 1-5 (нечет), Третья, 10, Мамеди Эмир Усеина, 14, Севастопольская, 206-250 (чет), 147-247 (нечет), 2-й Гвардейской Армии, 82-132А (чет), 47-101 (нечет), Большевистская, 2-28 (чет), 1/4-7/10 (нечет), Одесская, 6-12 (чет), 7/10.
Также света не будет в тупиках Киевском, 2-6 (чет) и Понтийском, 2-30 (чет), 1-29 (нечет), в проезде Земляничном, 3 и по проспекту Кирова, 19-25 (нечет).
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Вчера, 11:23
Часть абонентов Симферополя в пятницу останутся без газа
 
Отключение электроэнергии в КрымуНовости КрымаСимферопольГУП РК "Крымэнерго"Крым
 
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