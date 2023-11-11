https://crimea.ria.ru/20231111/v-krymu-muzhchina-ne-vernul-arendovannoe-imuschestvo-na-900-tysyach-rubley-1132725950.html

В Крыму мужчина не вернул арендованное имущество на 900 тысяч рублей

В Крыму мужчина не вернул арендованное имущество на 900 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 11.11.2023

В Крыму мужчина не вернул арендованное имущество на 900 тысяч рублей

В Симферополе правоохранители установили личность неизвестного, который взял в аренду у городского предприятия опалубку и не вернул в срок конструкции... РИА Новости Крым, 11.11.2023

2023-11-11T12:36

2023-11-11T12:36

2023-11-11T12:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе правоохранители установили личность неизвестного, который взял в аренду у городского предприятия опалубку и не вернул в срок конструкции стоимостью более 900 тысяч рублей. По месту его жительства было обнаружено оружие. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Правоохранители установили личность неизвестного, им оказался ранее не судимый 32-летний уроженец Ставропольского края. Подозреваемый во всем признался и написал явку с повинной.Во время обыска в его доме были изъяты копии документов на реализацию стройматериала, а также ружье, патроны, муляж гранаты Ф-1, деньги в сумме 900 тысяч 500 рублей. Подозреваемый задержан и находится под домашним арестом.Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемому может грозить до шести лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что в Севастополе взяли под стражу посыльного аферистов, с помощью которого было похищено больше 1,5 млн рублей у пожилых граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе курьер обокрал женщину по нестандартной схемеКак в кино: в Крыму женщина меняла внешность и обкрадывала кавалеровВ Севастополе сиделка спустила сбережения пенсионерки на алкоголь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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