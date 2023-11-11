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В Крыму мужчина не вернул арендованное имущество на 900 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 11.11.2023
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В Крыму мужчина не вернул арендованное имущество на 900 тысяч рублей
В Крыму мужчина не вернул арендованное имущество на 900 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 11.11.2023
В Крыму мужчина не вернул арендованное имущество на 900 тысяч рублей
В Симферополе правоохранители установили личность неизвестного, который взял в аренду у городского предприятия опалубку и не вернул в срок конструкции... РИА Новости Крым, 11.11.2023
2023-11-11T12:36
2023-11-11T12:36
симферополь
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ставропольский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе правоохранители установили личность неизвестного, который взял в аренду у городского предприятия опалубку и не вернул в срок конструкции стоимостью более 900 тысяч рублей. По месту его жительства было обнаружено оружие. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Правоохранители установили личность неизвестного, им оказался ранее не судимый 32-летний уроженец Ставропольского края. Подозреваемый во всем признался и написал явку с повинной.Во время обыска в его доме были изъяты копии документов на реализацию стройматериала, а также ружье, патроны, муляж гранаты Ф-1, деньги в сумме 900 тысяч 500 рублей. Подозреваемый задержан и находится под домашним арестом.Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемому может грозить до шести лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что в Севастополе взяли под стражу посыльного аферистов, с помощью которого было похищено больше 1,5 млн рублей у пожилых граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе курьер обокрал женщину по нестандартной схемеКак в кино: в Крыму женщина меняла внешность и обкрадывала кавалеровВ Севастополе сиделка спустила сбережения пенсионерки на алкоголь
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4.7
96
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симферополь, новости крыма, происшествия, мвд по республике крым, новости, ставропольский край, мошенничество
В Крыму мужчина не вернул арендованное имущество на 900 тысяч рублей

В Крыму житель Ставропольского края не вернул арендованное имущество на 900 тысяч рублей

12:36 11.11.2023
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюШеврон полиция
Шеврон полиция
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе правоохранители установили личность неизвестного, который взял в аренду у городского предприятия опалубку и не вернул в срок конструкции стоимостью более 900 тысяч рублей. По месту его жительства было обнаружено оружие. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

"В полицию Симферополя поступило заявление о том, что неизвестный заключил договор аренды строительных вспомогательных конструкций (опалубка) с городским предприятием. Балансовая стоимость оборудования составила более 900 тысяч рублей. В установленный договором срок мужчина не вернул конструкции, продолжая пользоваться ими и распоряжаться по собственному усмотрению", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность неизвестного, им оказался ранее не судимый 32-летний уроженец Ставропольского края. Подозреваемый во всем признался и написал явку с повинной.
Во время обыска в его доме были изъяты копии документов на реализацию стройматериала, а также ружье, патроны, муляж гранаты Ф-1, деньги в сумме 900 тысяч 500 рублей. Подозреваемый задержан и находится под домашним арестом.

"Изъятое ружье направлено на экспертизу. Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия по документированию его преступной деятельности на территории Республики Крым", – уточнили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемому может грозить до шести лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Севастополе взяли под стражу посыльного аферистов, с помощью которого было похищено больше 1,5 млн рублей у пожилых граждан.
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