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В Крыму сотрудник магазина "выплатил" себе зарплату, очистив сейф
В Крыму сотрудник магазина "выплатил" себе зарплату, очистив сейф - РИА Новости Крым, 18.10.2023
В Крыму сотрудник магазина "выплатил" себе зарплату, очистив сейф
Полиция Судака задержала работника магазина, похитившего из сейфа более 80 тысяч рублей в счет невыплаченной ему зарплаты. Об инциденте рассказали в... РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T21:31
2023-10-18T21:31
2023-10-18T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Полиция Судака задержала работника магазина, похитившего из сейфа более 80 тысяч рублей в счет невыплаченной ему зарплаты. Об инциденте рассказали в республиканском МВД.О хищении 86 тысяч рублей из сейфа продуктового магазина правоохранителям сообщила местная жительница – владелица торговой точки. Подозреваемого в краже вскоре задержали. Им оказался 24-летний сотрудник магазина.Выяснилось, что деньги он уже потратил на свои нужды.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже. Ему грозит лишение свободы до 5 лет. В качестве меры пресечения молодому человеку избрана подписка о невыезде.Ранее в Симферополе ночной вор позарился на золото соседей и попался с поличным. Читайте также на РИА Новости Крым:22 удара кирпичом: в Феодосии 19-летний вор убил свидетельницу кражи В Крыму стали реже воровать и нарушать ПДД - данные статистикиВ Феодосии ранее судимый за убийство застрелил женщину
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В Крыму сотрудник магазина "выплатил" себе зарплату, очистив сейф
Крымчанин похитил более 80 тыс. рублей из сейфа магазина в счет невыплаченной зарплаты