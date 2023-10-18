https://crimea.ria.ru/20231018/v-krymu-sotrudnik-magazina-vyplatil-sebe-zarplatu-ochistiv-seyf-1132178705.html

В Крыму сотрудник магазина "выплатил" себе зарплату, очистив сейф

В Крыму сотрудник магазина "выплатил" себе зарплату, очистив сейф - РИА Новости Крым, 18.10.2023

В Крыму сотрудник магазина "выплатил" себе зарплату, очистив сейф

Полиция Судака задержала работника магазина, похитившего из сейфа более 80 тысяч рублей в счет невыплаченной ему зарплаты. Об инциденте рассказали в... РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T21:31

2023-10-18T21:31

2023-10-18T21:31

судак

новости крыма

мвд по республике крым

крым

происшествия

кража

суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725021_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0f6a7b6598ab1deabbe0d6794f67f4df.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Полиция Судака задержала работника магазина, похитившего из сейфа более 80 тысяч рублей в счет невыплаченной ему зарплаты. Об инциденте рассказали в республиканском МВД.О хищении 86 тысяч рублей из сейфа продуктового магазина правоохранителям сообщила местная жительница – владелица торговой точки. Подозреваемого в краже вскоре задержали. Им оказался 24-летний сотрудник магазина.Выяснилось, что деньги он уже потратил на свои нужды.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже. Ему грозит лишение свободы до 5 лет. В качестве меры пресечения молодому человеку избрана подписка о невыезде.Ранее в Симферополе ночной вор позарился на золото соседей и попался с поличным. Читайте также на РИА Новости Крым:22 удара кирпичом: в Феодосии 19-летний вор убил свидетельницу кражи В Крыму стали реже воровать и нарушать ПДД - данные статистикиВ Феодосии ранее судимый за убийство застрелил женщину

судак

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судак, новости крыма, мвд по республике крым, крым, происшествия, кража, суд