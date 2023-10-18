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В Крыму сотрудник магазина "выплатил" себе зарплату, очистив сейф - РИА Новости Крым, 18.10.2023
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В Крыму сотрудник магазина "выплатил" себе зарплату, очистив сейф
В Крыму сотрудник магазина "выплатил" себе зарплату, очистив сейф - РИА Новости Крым, 18.10.2023
В Крыму сотрудник магазина "выплатил" себе зарплату, очистив сейф
Полиция Судака задержала работника магазина, похитившего из сейфа более 80 тысяч рублей в счет невыплаченной ему зарплаты. Об инциденте рассказали в... РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T21:31
2023-10-18T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Полиция Судака задержала работника магазина, похитившего из сейфа более 80 тысяч рублей в счет невыплаченной ему зарплаты. Об инциденте рассказали в республиканском МВД.О хищении 86 тысяч рублей из сейфа продуктового магазина правоохранителям сообщила местная жительница – владелица торговой точки. Подозреваемого в краже вскоре задержали. Им оказался 24-летний сотрудник магазина.Выяснилось, что деньги он уже потратил на свои нужды.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже. Ему грозит лишение свободы до 5 лет. В качестве меры пресечения молодому человеку избрана подписка о невыезде.Ранее в Симферополе ночной вор позарился на золото соседей и попался с поличным. Читайте также на РИА Новости Крым:22 удара кирпичом: в Феодосии 19-летний вор убил свидетельницу кражи В Крыму стали реже воровать и нарушать ПДД - данные статистикиВ Феодосии ранее судимый за убийство застрелил женщину
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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судак, новости крыма, мвд по республике крым, крым, происшествия, кража, суд
В Крыму сотрудник магазина "выплатил" себе зарплату, очистив сейф

Крымчанин похитил более 80 тыс. рублей из сейфа магазина в счет невыплаченной зарплаты

21:31 18.10.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Полиция Судака задержала работника магазина, похитившего из сейфа более 80 тысяч рублей в счет невыплаченной ему зарплаты. Об инциденте рассказали в республиканском МВД.
О хищении 86 тысяч рублей из сейфа продуктового магазина правоохранителям сообщила местная жительница – владелица торговой точки. Подозреваемого в краже вскоре задержали. Им оказался 24-летний сотрудник магазина.

"Свою вину молодой человек признал и сообщил, что хотел забрать денежные средства в размере своей примерной заработной платы, которую, по его словам, ему не выплатили", – рассказали в полиции.

Выяснилось, что деньги он уже потратил на свои нужды.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже. Ему грозит лишение свободы до 5 лет. В качестве меры пресечения молодому человеку избрана подписка о невыезде.
Ранее в Симферополе ночной вор позарился на золото соседей и попался с поличным.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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