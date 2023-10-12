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ВСУ обстреляли больницу в Донецке – погибли два человека

ВСУ обстреляли больницу в Донецке – погибли два человека - РИА Новости Крым, 12.10.2023

ВСУ обстреляли больницу в Донецке – погибли два человека

В Донецке ВСУ обстреляли больницу - в результате погибла сотрудница медучреждения и пожилой мужчина, еще одна женщина получила ранения. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 12.10.2023

2023-10-12T14:47

2023-10-12T14:47

2023-10-12T14:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Донецке ВСУ обстреляли больницу - в результате погибла сотрудница медучреждения и пожилой мужчина, еще одна женщина получила ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).В результате обстрела здание больницы было разрушено.В Ясиноватском районе города обстрелу подверглось здание школы в поселке Красный Партизан, а также уничтожен путепровод на трассе "Ясиноватая - Горловка".В четверг утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате падения сбитого беспилотника на частный дом в Белгороде погибли три человека, в том числе ребенок, еще двое пострадавших в крайне тяжелом состоянии находятся в реанимации.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия получила новую партию танков Т-90М "Прорыв"Армия России громит противника: за сутки ВСУ потеряли почти тысячу солдатВоенные РФ уничтожили вражеский штурмовик Су-25 в районе Кривого Рога

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецк, донецкая народная республика (днр), происшествия, обстрелы всу, новости, общество