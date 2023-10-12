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ВСУ обстреляли больницу в Донецке – погибли два человека - РИА Новости Крым, 12.10.2023
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ВСУ обстреляли больницу в Донецке – погибли два человека
ВСУ обстреляли больницу в Донецке – погибли два человека - РИА Новости Крым, 12.10.2023
ВСУ обстреляли больницу в Донецке – погибли два человека
В Донецке ВСУ обстреляли больницу - в результате погибла сотрудница медучреждения и пожилой мужчина, еще одна женщина получила ранения. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T14:47
2023-10-12T14:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Донецке ВСУ обстреляли больницу - в результате погибла сотрудница медучреждения и пожилой мужчина, еще одна женщина получила ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).В результате обстрела здание больницы было разрушено.В Ясиноватском районе города обстрелу подверглось здание школы в поселке Красный Партизан, а также уничтожен путепровод на трассе "Ясиноватая - Горловка".В четверг утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате падения сбитого беспилотника на частный дом в Белгороде погибли три человека, в том числе ребенок, еще двое пострадавших в крайне тяжелом состоянии находятся в реанимации.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия получила новую партию танков Т-90М "Прорыв"Армия России громит противника: за сутки ВСУ потеряли почти тысячу солдатВоенные РФ уничтожили вражеский штурмовик Су-25 в районе Кривого Рога
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донецк, донецкая народная республика (днр), происшествия, обстрелы всу, новости, общество
ВСУ обстреляли больницу в Донецке – погибли два человека

Два человека погибли при ударе украинских боевиков по больнице в Донецке

14:47 12.10.2023 (обновлено: 14:50 12.10.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР устраняют завалы после артиллерийского обстрела в Донецке
Сотрудники МЧС ДНР устраняют завалы после артиллерийского обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Донецке ВСУ обстреляли больницу - в результате погибла сотрудница медучреждения и пожилой мужчина, еще одна женщина получила ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"На территории Городской больницы № 25 в Донецке погибла сотрудник медицинского учреждения - женщина 1969 года рождения и мужчина 1956 года рождения, ранения получила 67-летняя женщина", - сказано в сообщении.

В результате обстрела здание больницы было разрушено.
В Ясиноватском районе города обстрелу подверглось здание школы в поселке Красный Партизан, а также уничтожен путепровод на трассе "Ясиноватая - Горловка".
В четверг утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате падения сбитого беспилотника на частный дом в Белгороде погибли три человека, в том числе ребенок, еще двое пострадавших в крайне тяжелом состоянии находятся в реанимации.
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ДонецкДонецкая Народная Республика (ДНР)ПроисшествияОбстрелы ВСУНовостиОбщество
 
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