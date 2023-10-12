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Крымский мост: обстановка на вечер четверга - РИА Новости Крым, 12.10.2023
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост: обстановка на вечер четверга
Крымский мост: обстановка на вечер четверга - РИА Новости Крым, 12.10.2023
Крымский мост: обстановка на вечер четверга
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в четверг вечером со стороны Керчи и Краснодарского края свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T22:04
2023-10-12T22:03
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в четверг вечером со стороны Керчи и Краснодарского края свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
https://crimea.ria.ru/20231012/v-simferopole-otremontiruyut-dvukhurovnevuyu-razvyazku-na-obezdnoy-1132031170.html
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост: обстановка на вечер четверга

Крымский мост: движение свободно с обеих сторон

22:04 12.10.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в четверг вечером со стороны Керчи и Краснодарского края свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 22:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.

Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
Ремонт дорог в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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