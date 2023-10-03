https://crimea.ria.ru/20231003/v-rossii-segodnya-proydet-mediaforum-stran-sng-1131824566.html

В "России сегодня" пройдет медиафорум стран СНГ

В "России сегодня" пройдет медиафорум стран СНГ - РИА Новости Крым, 03.10.2023

В "России сегодня" пройдет медиафорум стран СНГ

Анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в странах-членах Содружества Независимых Государств будет посвящен второй форум РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T15:48

2023-10-03T15:48

2023-10-03T15:50

миа "россия сегодня"

медиагруппа "россия сегодня"

общество

дмитрий киселев

александр хинштейн

евгений примаков

снг

сми

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. Анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в странах-членах Содружества Независимых Государств будет посвящен второй форум "Развитие медиа в меняющемся мире", который пройдет в Москве в среду, 1 ноября. Мероприятие организовано Международной медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.На форуме выступят генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы Александр Хинштейн, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, глава Россотрудничества Евгений Примаков, генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский, директор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, директор института медиа Высшей школы экономики, телеведущий Эрнест Мацкявичус и многие другие. В дискуссиях примут участие представители политической элиты, СМИ и экспертного сообщества.В 2022 году в проходившем в Международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня" медиафоруме стран СНГ приняли участие 300 журналистов, политиков и экспертов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.Официальный сайт мероприятия: https://mediaforumcis.ru/Аккредитация для СМИ и участников доступна по ссылке.Контакты: +7 495-645-6601 (7083) org@mediaforumcis.ru

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миа "россия сегодня", медиагруппа "россия сегодня", общество, дмитрий киселев, александр хинштейн, евгений примаков, снг, сми, новости