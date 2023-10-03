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В "России сегодня" пройдет медиафорум стран СНГ - РИА Новости Крым, 03.10.2023
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В "России сегодня" пройдет медиафорум стран СНГ
В "России сегодня" пройдет медиафорум стран СНГ - РИА Новости Крым, 03.10.2023
В "России сегодня" пройдет медиафорум стран СНГ
Анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в странах-членах Содружества Независимых Государств будет посвящен второй форум РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T15:48
2023-10-03T15:50
миа "россия сегодня"
медиагруппа "россия сегодня"
общество
дмитрий киселев
александр хинштейн
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. Анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в странах-членах Содружества Независимых Государств будет посвящен второй форум "Развитие медиа в меняющемся мире", который пройдет в Москве в среду, 1 ноября. Мероприятие организовано Международной медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.На форуме выступят генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы Александр Хинштейн, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, глава Россотрудничества Евгений Примаков, генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский, директор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, директор института медиа Высшей школы экономики, телеведущий Эрнест Мацкявичус и многие другие. В дискуссиях примут участие представители политической элиты, СМИ и экспертного сообщества.В 2022 году в проходившем в Международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня" медиафоруме стран СНГ приняли участие 300 журналистов, политиков и экспертов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.Официальный сайт мероприятия: https://mediaforumcis.ru/Аккредитация для СМИ и участников доступна по ссылке.Контакты: +7 495-645-6601 (7083) org@mediaforumcis.ru
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РИА Новости Крым
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353
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миа "россия сегодня", медиагруппа "россия сегодня", общество, дмитрий киселев, александр хинштейн, евгений примаков, снг, сми, новости
В "России сегодня" пройдет медиафорум стран СНГ

В "России сегодня" 1 ноября пройдет медиафорум стран СНГ

15:48 03.10.2023 (обновлено: 15:50 03.10.2023)
 
© РИА НовостиЗал пресс-центра Международной медиагруппы "Россия сегодня"
Зал пресс-центра Международной медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. Анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в странах-членах Содружества Независимых Государств будет посвящен второй форум "Развитие медиа в меняющемся мире", который пройдет в Москве в среду, 1 ноября. Мероприятие организовано Международной медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
На форуме выступят генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы Александр Хинштейн, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, глава Россотрудничества Евгений Примаков, генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский, директор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, директор института медиа Высшей школы экономики, телеведущий Эрнест Мацкявичус и многие другие. В дискуссиях примут участие представители политической элиты, СМИ и экспертного сообщества.
Пленарное заседание форума будет посвящено проблемам международной журналистики, информационной безопасности и взаимодействия в информационном и политическом пространстве в странах СНГ. На тематических сессиях планируется обсудить будущее искусственного интеллекта в медиасфере, эффективные стратегии ведения Telegram-каналов, развитие русскоязычных СМИ Содружества и специфику подготовки студентов профильных факультетов в цифровую эпоху.
В 2022 году в проходившем в Международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня" медиафоруме стран СНГ приняли участие 300 журналистов, политиков и экспертов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Официальный сайт мероприятия: https://mediaforumcis.ru/
Аккредитация для СМИ и участников доступна по ссылке.
Контакты: +7 495-645-6601 (7083) org@mediaforumcis.ru
 
МИА "Россия сегодня"Медиагруппа "Россия сегодня"ОбществоДмитрий КиселевАлександр ХинштейнЕвгений ПримаковСНГСМИНовости
 
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