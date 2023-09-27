https://crimea.ria.ru/20230927/novyy-laboratornyy-kompleks-otkrylsya-v-krymu-1131677209.html

Новый лабораторный комплекс открылся в Крыму

Новый лабораторный комплекс открылся в Крыму - РИА Новости Крым, 27.09.2023

Новый лабораторный комплекс открылся в Крыму

Лаборатория "Гемотест" открыла в Симферополе современный лабораторный комплекс, который позволит проводить медицинские исследования на территории полуострова и... РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T14:58

2023-09-27T14:58

2023-09-27T14:59

крым

симферополь

здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Лаборатория "Гемотест" открыла в Симферополе современный лабораторный комплекс, который позволит проводить медицинские исследования на территории полуострова и создаст новые рабочие места, сообщает пресс-служба компании.Под лабораторию оснастили пятиэтажное здание общей площадью две тысячи квадратных метров, в нем разместили современное оборудование, офис и склад.В дальнейшем Лаборатория "Гемотест" планирует расширять производственную базу и сеть отделений на территории Крыма, а также активно сотрудничать с государственными медучреждениями."Мы планируем развивать направление услуг, предоставляемых по полису общего медицинского страхования. В каждом регионе действует тарифное соглашение, в котором прописано, какие услуги мы сможем предоставлять по ОМС. То есть ряд наиболее востребованных анализов и инструментальных исследований для жителей Крыма будут выполняться бесплатно. Для нас это большое социально ориентированное направление", — отметил Бавотдинов.

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, общество