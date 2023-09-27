https://crimea.ria.ru/20230927/novyy-laboratornyy-kompleks-otkrylsya-v-krymu-1131677209.html
Новый лабораторный комплекс открылся в Крыму
Новый лабораторный комплекс открылся в Крыму - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Новый лабораторный комплекс открылся в Крыму
Лаборатория "Гемотест" открыла в Симферополе современный лабораторный комплекс, который позволит проводить медицинские исследования на территории полуострова и... РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T14:58
2023-09-27T14:58
2023-09-27T14:59
крым
симферополь
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Лаборатория "Гемотест" открыла в Симферополе современный лабораторный комплекс, который позволит проводить медицинские исследования на территории полуострова и создаст новые рабочие места, сообщает пресс-служба компании.Под лабораторию оснастили пятиэтажное здание общей площадью две тысячи квадратных метров, в нем разместили современное оборудование, офис и склад.В дальнейшем Лаборатория "Гемотест" планирует расширять производственную базу и сеть отделений на территории Крыма, а также активно сотрудничать с государственными медучреждениями."Мы планируем развивать направление услуг, предоставляемых по полису общего медицинского страхования. В каждом регионе действует тарифное соглашение, в котором прописано, какие услуги мы сможем предоставлять по ОМС. То есть ряд наиболее востребованных анализов и инструментальных исследований для жителей Крыма будут выполняться бесплатно. Для нас это большое социально ориентированное направление", — отметил Бавотдинов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Лаборатория "Гемотест" открыла в Симферополе современный лабораторный комплекс, который позволит проводить медицинские исследования на территории полуострова и создаст новые рабочие места, сообщает пресс-служба компании.
Под лабораторию оснастили пятиэтажное здание общей площадью две тысячи квадратных метров, в нем разместили современное оборудование, офис и склад.
"Первое лабораторное отделение "Гемотест" на полуострове открылось девять лет назад, сегодня здесь работает уже 60 отделений. Но собранный в них биоматериал приходилось возить в Краснодар или даже в Москву, потому что лабораторного комплекса у нас в Крыму не было. Из-за такого большого транспортного "плеча" люди дольше ждали результатов анализов. Кроме того, длительная транспортировка связана с дополнительными рисками. Теперь мы будем проводить все исследования на территории Крыма, что сократит сроки ожидания", — цитирует пресс-служба слова генерального директора "Гемотест-Крым" Эмиля Бавотдинова.
В дальнейшем Лаборатория "Гемотест" планирует расширять производственную базу и сеть отделений на территории Крыма, а также активно сотрудничать с государственными медучреждениями.
"Мы планируем развивать направление услуг, предоставляемых по полису общего медицинского страхования. В каждом регионе действует тарифное соглашение, в котором прописано, какие услуги мы сможем предоставлять по ОМС. То есть ряд наиболее востребованных анализов и инструментальных исследований для жителей Крыма будут выполняться бесплатно. Для нас это большое социально ориентированное направление", — отметил Бавотдинов.