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Главное за день: 26 сентября - РИА Новости Крым, 26.09.2023
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Главное за день: 26 сентября
Главное за день: 26 сентября - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Главное за день: 26 сентября
В Минобороны озвучили потери ВСУ за сутки и с начала сентября. Шойгу предрек самоуничтожение Украины из-за действий Запада. Вражеский беспилотник обесточил семь РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T22:34
2023-09-26T22:34
россия
главное за день
украина
сша
новости сво
в мире
сергей шойгу
вооруженные силы россии
потери всу
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В Минобороны озвучили потери ВСУ за сутки и с начала сентября. Шойгу предрек самоуничтожение Украины из-за действий Запада. Вражеский беспилотник обесточил семь сел в Курской области. У США заканчиваются деньги для помощи киевскому режиму. Стало известно имя главы правительства ЛНР.О главных событиях и заявлениях вторника – в подборке РИА Новости Крым.Успехи Армии РоссииВооруженные Силы России в ходе спецоперации уничтожили за сутки более 650 украинских военных и значительное количество военной техники, силам ВСУ нанесено поражение в 117 районах. Кроме того, ВКС уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на военном аэродроме в Николаевской области, а ПВО сбили семь украинских беспилотников, пять реактивных снарядов HIMARS и авиабомбу JDAM. Потери ВСУ с начала сентябряПри этом с начала сентября потери ВСУ превысили 17 тысяч боевиков и более 2,7 тысяч единиц вооружения и военной техники. Об этом во вторник в ходе заседания коллегии Минобороны РФ заявил министр обороны Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что несмотря на отсутствие каких-либо значимых результатов "контрнаступления", США и их союзники продолжают вооружать Украину, а киевский режим бросает на поле боя абсолютно неопытных людей, тем самым отправляя их на верную смерть. При этом Шойгу сообщил, что соединения и воинские части Южного военного округа до конца года получат 5,5 тысячи единиц современных вооружений и военной техники. На коллегии МО РФ также присутствовал командующий ЧФ РФ Виктор Соколов - он не пострадал в ходе ракетной атаки на штаб флота в Севастополе. Удары по регионам России26 сентября около 05:30 утра дежурными средствами ПВО над территорией Курской области сбит очередной украинский беспилотник. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, дрон сбросил взрывное устройство на электроподстанцию, обесточенными оказались семь населенных пунктов. Никто из жителей не пострадал. Вечером атаки повторились. Дроны самолетного типа уничтожены на подлете к Брянску и над Белгородской областью. Обошлось без жертв и разрушений.Американская помощь УкраинеСредства на поддержку Украины в бюджете США могут закончиться через несколько недель, если Конгресс не одобрит выделение дополнительного финансирования, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По словам представителя Белого дома, негативно сказаться на поставках оружия Украине может и "шатдаун" – приостановка деятельности федерального правительства по причине отсутствия утвержденного Конгрессом бюджета. Это может произойти уже 1 октября. Кирби добавил, что с наступлением зимы "обеим армиям будет очень сложно маневрировать", поэтому Вашингтон стремится к тому, чтобы обеспечить ВСУ "всем необходимым, пока сохраняются благоприятные условия на земле". Глава правительства ЛНРНародный совет (парламент) Луганской Народной Республики поддержал назначение на должность главы правительства региона Сергея Козлова, который руководит правительством республики с конца 2015 года, сообщил во вторник глава ЛНР Леонид Пасечник. Глава республики выразил уверенность, что компетентность премьера позволит в полной степени реализовать новые проекты, направленные на развитие республики в промышленной, научно-технологической, экономической, социальной, культурной сферах.
https://crimea.ria.ru/20230926/vysokotochnyy-udar-nanesen-po-obedinennomu-skladu-vooruzheniya-vsu-1131680485.html
https://crimea.ria.ru/20230926/novosti-kuldury-zakharova-o-priglashenii-na-ukrainu-odioznoy-khudozhnitsy-1131671777.html
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россия, главное за день, украина, сша, новости сво, в мире, сергей шойгу, вооруженные силы россии, потери всу , обстрелы всу, обстрелы брянской области, обстрелы белгородской области, обстрелы курской области, новости, луганская народная республика (лнр)
Главное за день: 26 сентября

Главные события и заявления вторника, 26 сентября

22:34 26.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗанятия по тактико-огневой подготовке новобранцев в ЛНР
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев в ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В Минобороны озвучили потери ВСУ за сутки и с начала сентября. Шойгу предрек самоуничтожение Украины из-за действий Запада. Вражеский беспилотник обесточил семь сел в Курской области. У США заканчиваются деньги для помощи киевскому режиму. Стало известно имя главы правительства ЛНР.
О главных событиях и заявлениях вторника – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи Армии России

Вооруженные Силы России в ходе спецоперации уничтожили за сутки более 650 украинских военных и значительное количество военной техники, силам ВСУ нанесено поражение в 117 районах. Кроме того, ВКС уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на военном аэродроме в Николаевской области, а ПВО сбили семь украинских беспилотников, пять реактивных снарядов HIMARS и авиабомбу JDAM.

Потери ВСУ с начала сентября

При этом с начала сентября потери ВСУ превысили 17 тысяч боевиков и более 2,7 тысяч единиц вооружения и военной техники. Об этом во вторник в ходе заседания коллегии Минобороны РФ заявил министр обороны Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что несмотря на отсутствие каких-либо значимых результатов "контрнаступления", США и их союзники продолжают вооружать Украину, а киевский режим бросает на поле боя абсолютно неопытных людей, тем самым отправляя их на верную смерть.
При этом Шойгу сообщил, что соединения и воинские части Южного военного округа до конца года получат 5,5 тысячи единиц современных вооружений и военной техники. На коллегии МО РФ также присутствовал командующий ЧФ РФ Виктор Соколов - он не пострадал в ходе ракетной атаки на штаб флота в Севастополе.
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
18:44
Высокоточный удар нанесен по объединенному складу вооружения ВСУ

Удары по регионам России

26 сентября около 05:30 утра дежурными средствами ПВО над территорией Курской области сбит очередной украинский беспилотник. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, дрон сбросил взрывное устройство на электроподстанцию, обесточенными оказались семь населенных пунктов. Никто из жителей не пострадал.
Вечером атаки повторились. Дроны самолетного типа уничтожены на подлете к Брянску и над Белгородской областью. Обошлось без жертв и разрушений.

Американская помощь Украине

Средства на поддержку Украины в бюджете США могут закончиться через несколько недель, если Конгресс не одобрит выделение дополнительного финансирования, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По словам представителя Белого дома, негативно сказаться на поставках оружия Украине может и "шатдаун" – приостановка деятельности федерального правительства по причине отсутствия утвержденного Конгрессом бюджета. Это может произойти уже 1 октября. Кирби добавил, что с наступлением зимы "обеим армиям будет очень сложно маневрировать", поэтому Вашингтон стремится к тому, чтобы обеспечить ВСУ "всем необходимым, пока сохраняются благоприятные условия на земле".

Глава правительства ЛНР

Народный совет (парламент) Луганской Народной Республики поддержал назначение на должность главы правительства региона Сергея Козлова, который руководит правительством республики с конца 2015 года, сообщил во вторник глава ЛНР Леонид Пасечник. Глава республики выразил уверенность, что компетентность премьера позволит в полной степени реализовать новые проекты, направленные на развитие республики в промышленной, научно-технологической, экономической, социальной, культурной сферах.
Марина Абрамович - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
15:14
"Новости кульДуры": Захарова о приглашении на Украину одиозной художницы
 
РоссияГлавное за деньУкраинаСШАНовости СВОВ миреСергей ШойгуВооруженные силы РоссииПотери ВСУОбстрелы ВСУОбстрелы Брянской областиОбстрелы Белгородской областиОбстрелы Курской областиНовостиЛуганская Народная Республика (ЛНР)
 
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