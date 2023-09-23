Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 23 сентября - РИА Новости Крым, 23.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230923/kakoy-segodnya-prazdnik-23-sentyabrya-1131603152.html
Какой сегодня праздник: 23 сентября
Какой сегодня праздник: 23 сентября - РИА Новости Крым, 23.09.2023
Какой сегодня праздник: 23 сентября
В этот день под эгидой ООН отмечается Международный день жестовых языков, в России – День информационных подразделений МВД РФ. В историю 23 сентября вошел как... РИА Новости Крым, 23.09.2023
2023-09-23T00:00
2023-09-23T00:00
праздники и памятные даты
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/08/1121354061_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8118d1b958997fe6b00cdebad4f0b565.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В этот день под эгидой ООН отмечается Международный день жестовых языков, в России – День информационных подразделений МВД РФ. В историю 23 сентября вошел как день изобретения жевательной резинки, открытия планеты Нептун и пуска самой большой в мире подлодки проекта "Акула". А еще в этот день родились актриса Роми Шнайдер и "золотой" голос Испании Хулио Иглесиас.Что празднуют в мире23 сентября под эгидой ООН отмечается Международный день жестовых языков. Праздник приурочен к событиям 1951 года, когда была создана Всемирная федерация глухих. Задача этого памятного дня – повышать осведомленность людей о значении языков жестов. Официально праздник утвердили 19 декабря 2017 года, а впервые дату отметили только в 2018 году.В России в этот день с профессиональным праздником поздравляют сотрудников информационных подразделений МВД РФ.В Европе ежегодно в четвертую субботу сентября отмечают День грибов. Ровесники динозавров и папоротников – да, именно столько грибное царство существует на нашей планете. А еще когда-то грибы были выше деревьев. Археологи обнаружили, что более трехсот миллионов лет назад на сегодняшней территории Саудовской Аравии росли грибы, которые в высоту достигали 10 метров.Еще 23 сентября это День осеннего равноденствия, День рождения поисковой системы "Яндекс", Международный день кролика. Именины у Андрея, Климента, Павла, Петра, Ивана, Татьяны, Евгения.Знаменательные событияВ 1846 году немецкий астроном Иоганн Галле в Берлинской обсерватории, руководствуясь расчетами, которые переслал ему французский математик Урбен Жан Жозеф Леверье, открыл планету Нептун. Несмотря на это, первооткрывателем планеты в мировом научном сообществе считается именно рассчитавший местонахождение планеты Леверье.В 1943 году в результате Полтавско-Кременчугской операции советские войска полностью освободили Полтаву от фашистских войск. Операция завершилась через неделю освобождением Кременчуга.В 1980 году в Северодвинске состоялся пуск на воду самой большой в мире подводной лодки – тяжелого ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 941 "Акула". Всего было построено шесть таких кораблей.Кто родилсяПринято считать, что 23 сентября 63 года до н.э. родился Гай Юлий Цезарь Октавиан Август, ставший первым римским императором.В 1819 году родился французский физик Арман Луи Физо. Известен тем, что первым в мире измерил скорость света.В 1861 году родился немецкий инженер и изобретатель Роберт Бош, основатель одноименной компании по производству электротехнических приборов. Любопытный факт: на заре создания фирмы Бош ездил к своим клиентам на велосипеде и приучал к этому своих сотрудников – это, в частности, стало неплохой рекламой для его дела, поскольку в те времена такой способ передвижения был весьма необычным.В 1931 году родился советский и российский конструктор ракетного оружия Игорь Селезнев. Руководил множеством проектов по разработке противокорабельных и противолодочных ракет.В 1938 году родилась звезда немецкого и французского кино, актриса Роми Шнайдер (урожденная Розмари Магдалена Альбах). Является одной из самых известных немецких актрис XX века. Прославилась благодаря роли австрийской императрицы Елизаветы в кинотрилогии "Сисси". За роли в фильмах "Главное – любить" и "Простая история" удостоилась премии "Сезар" за лучшую женскую роль.В 1943 году родился испанский певец Хулио Иглесиас. Один из самых известных испаноязычных исполнителей второй половины XX века. На его счету больше 50 пластинок. Продал более 300 миллионов пластинок, считается самым коммерчески успешным испанским исполнителем.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/08/1121354061_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_b2355f929f500e23d2d0ac6c7f9a9e26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 23 сентября

Что празднуют в России и в мире в субботу, 23 сентября

00:00 23.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичОсенний лес
Осенний лес - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В этот день под эгидой ООН отмечается Международный день жестовых языков, в России – День информационных подразделений МВД РФ. В историю 23 сентября вошел как день изобретения жевательной резинки, открытия планеты Нептун и пуска самой большой в мире подлодки проекта "Акула". А еще в этот день родились актриса Роми Шнайдер и "золотой" голос Испании Хулио Иглесиас.

Что празднуют в мире

23 сентября под эгидой ООН отмечается Международный день жестовых языков. Праздник приурочен к событиям 1951 года, когда была создана Всемирная федерация глухих. Задача этого памятного дня – повышать осведомленность людей о значении языков жестов. Официально праздник утвердили 19 декабря 2017 года, а впервые дату отметили только в 2018 году.
В России в этот день с профессиональным праздником поздравляют сотрудников информационных подразделений МВД РФ.
В Европе ежегодно в четвертую субботу сентября отмечают День грибов. Ровесники динозавров и папоротников – да, именно столько грибное царство существует на нашей планете. А еще когда-то грибы были выше деревьев. Археологи обнаружили, что более трехсот миллионов лет назад на сегодняшней территории Саудовской Аравии росли грибы, которые в высоту достигали 10 метров.
Еще 23 сентября это День осеннего равноденствия, День рождения поисковой системы "Яндекс", Международный день кролика. Именины у Андрея, Климента, Павла, Петра, Ивана, Татьяны, Евгения.

Знаменательные события

В 1846 году немецкий астроном Иоганн Галле в Берлинской обсерватории, руководствуясь расчетами, которые переслал ему французский математик Урбен Жан Жозеф Леверье, открыл планету Нептун. Несмотря на это, первооткрывателем планеты в мировом научном сообществе считается именно рассчитавший местонахождение планеты Леверье.
В 1943 году в результате Полтавско-Кременчугской операции советские войска полностью освободили Полтаву от фашистских войск. Операция завершилась через неделю освобождением Кременчуга.
В 1980 году в Северодвинске состоялся пуск на воду самой большой в мире подводной лодки – тяжелого ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 941 "Акула". Всего было построено шесть таких кораблей.

Кто родился

Принято считать, что 23 сентября 63 года до н.э. родился Гай Юлий Цезарь Октавиан Август, ставший первым римским императором.
В 1819 году родился французский физик Арман Луи Физо. Известен тем, что первым в мире измерил скорость света.
В 1861 году родился немецкий инженер и изобретатель Роберт Бош, основатель одноименной компании по производству электротехнических приборов. Любопытный факт: на заре создания фирмы Бош ездил к своим клиентам на велосипеде и приучал к этому своих сотрудников – это, в частности, стало неплохой рекламой для его дела, поскольку в те времена такой способ передвижения был весьма необычным.
В 1931 году родился советский и российский конструктор ракетного оружия Игорь Селезнев. Руководил множеством проектов по разработке противокорабельных и противолодочных ракет.
В 1938 году родилась звезда немецкого и французского кино, актриса Роми Шнайдер (урожденная Розмари Магдалена Альбах). Является одной из самых известных немецких актрис XX века. Прославилась благодаря роли австрийской императрицы Елизаветы в кинотрилогии "Сисси". За роли в фильмах "Главное – любить" и "Простая история" удостоилась премии "Сезар" за лучшую женскую роль.
В 1943 году родился испанский певец Хулио Иглесиас. Один из самых известных испаноязычных исполнителей второй половины XX века. На его счету больше 50 пластинок. Продал более 300 миллионов пластинок, считается самым коммерчески успешным испанским исполнителем.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Теплые выходные: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 23 сентября
23:15В Белгородской области дали жилье тем, кто покинул дома из-за обстрелов
22:46Прилеты в Донецкой народной республике - ранены семь человек
22:34Главное за день: 22 сентября
22:04Отремонтирован участок дороги между ЛНР и ДНР
21:34Пожар в здании штаба Черноморского Флота в Севастополе локализован
21:31Операция "Мак": более 30 кг наркотиков изъяли в Крыму
21:11Музейные редкости: в Керчи открыли выставку уникального стекла
20:41Освященную копию Годеновского креста доставят в Крым
20:12До 21.00 на полигоне в районе Кара-Кобы уничтожат части сбитой ракеты
20:02Жители Севастополя могут вернуться в свои дома – обломок ракеты перемещен
19:37Лето возвращается в Крым: прогноз погоды на выходные
19:10Африканская чума свиней на Кубани: карантин отменен на четырех объектах
19:06Развожаев: удары по ТЭЦ в Севастополе и Балаклаве - фейк
18:29В Крыму установили личность виновника смертельного ДТП с велосипедистом
18:04Убил за посещение Крыма: бойца ВСУ осудили за расстрел мирного жителя ДНР
17:53В Минобороны заявили об уничтожении еще двух БПЛА
17:22Севастопольцев просят покинуть дома из-за осколка ракеты - ДОПОЛНЕНО
17:09ВСУ потеряли около 500 человек в зоне спецоперации
Лента новостейМолния