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Какой сегодня праздник: 21 сентября - РИА Новости Крым, 21.09.2023
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Какой сегодня праздник: 21 сентября
Какой сегодня праздник: 21 сентября - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Какой сегодня праздник: 21 сентября
В этот день страны на всех континентах отмечают Международный день мира, фанаты фильма "Хоббит" празднуют день рождения произведения. Еще в этот день на свет... РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В этот день страны на всех континентах отмечают Международный день мира, фанаты фильма "Хоббит" празднуют день рождения произведения. Еще в этот день на свет появился "король ужасов" Стивен Кинг.Что празднуют в миреМеждународный день мира был учрежден Генеральной Ассамблей ООН в 1981 году. Двадцать лет спустя, в 2001 году, Генассамблея единогласно приняла решение ежегодно отмечать День мира как день отказа от насилия и прекращения огня. В этот день организация Объединенных Наций призывает все страны и народы приветствовать прекращение военных действий.Всемирный день русского единения пока не входит в перечень официальных праздников, однако уже поддержан соотечественниками по всему миру. С инициативой учредить дату в 2009 году выступил Русский объединительный союз соотечественников в Киргизии, который заявил о необходимости сохранять русскую культуру и популяризировать русский язык. День для празднования был выбран не случайно. Во-первых, 21 сентября считается днем основания России, потому что в 862 году состоялось объединение русский племен. Тогда новгородцы призвали князя Рюрика править созданным межплеменным союзом. Во-вторых, в этот день в 1380 году русские войска одержали победу в Куликовской битве, после чего территория Руси стала освобождаться от татаро-монгольского ига.Также сегодня отмечают Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера. По данным медиков, в мире старческим слабоумием страдает более 35 млн человек. Чаще всего болезнь проявляется у людей старше 65 лет. Нередко ее не удается быстро выявить. Промедление усугубляет состояние. На сегодня заболевание не поддается полному излечению.Еще сегодня можно отпраздновать День победы в Куликовской битве, Всемирный день благодарности, День коллекционера и День поиска сказок. Именины у Егора, Марии, Ивана, Георгия, Яна.Знаменательные событияПервый военный порт России – Новая Голландия – появился в Петербурге по указу Петра I в 1721 году. Примечательно, что порт этот представлял собой два рукотворных острова на Неве. Почти три сотни лет Новая Голландия была закрыта для обычных людей. На ее территории размещались военные склады, тюрьмы и другие секретные объекты. Только в 2012-ом остров открыли для посещения, сегодня это популярное место отдыха.В 1937 году вышел в свет роман английского писателя Джона Толкина "Хоббит, или Туда и обратно". В перечень его лучших произведений также вошли "Властелин колец" и "Сильмариллион".В этот день в 2022 году президент России Владимир Путин объявил первую в современной истории страны частичную мобилизацию. В предыдущий раз мобилизация на территории России объявлялась в 1941 году.Кто родилсяВ 1866 году родился английский писатель-фантаст Герберт Уэллс. Он приобрел невероятную известность сразу после публикации серии романов "Машина времени", "Остров доктора Моро", "Человек-невидимка" и "Война миров", которые он написал в конце 90-х годов XIX века.В 1868 году родилась выдающаяся актриса Московского художественного театра Ольга Книппер-Чехова. Она была замужем за писателем Антоном Чеховым всего шесть лет и назвала эти годы "самым светлым временем" в жизни.Актер театра и кино Зиновий Гердт родился в 1916 году. В кино он играл эпизодические, преимущественно комедийные роли. Известен ролями в кинофильмах "Место встречи изменить нельзя", "Розыгрыш", "Военно-полевой роман", также вел телепередачи "Кинопанорамы", "Чай-клуб"."Королю ужасов" Стивену Кингу сегодня исполняется 76 лет. Один из самых популярных писателей современности после окончания университета работал в прачечной и получал ничтожный доход за публикации рассказов в журналах. Позже устроился учителем английского языка, а все свободное время посвящал литературе. Первой успешной работой Кинга стал роман "Кэрри", опубликованный в 1974 году. Через год он закончил работу над романом "Сияние". С 1974 по 1987 был зависим от наркотиков и алкоголя, однако именно в этот период написаны лучшие его произведения. Даже те, кто не читал его романов, знакомы со многими, которые были экранизированы – "Оно", "Кладбище домашних животных", "Побег из Шоушенка", "Зеленая миля" и другие.73-летие празднует актер Билл Мюррей, полюбившийся зрителям за роли в кинолентах "Охотники за привидениями", "День сурка", "Трудности перевода", "Сломанные цветы".День рождения в среду и у Франсуа Клюзе, французского актера и режиссера. Ему исполняется 67 лет. По мнению киноманов, лучшими фильмами с его участием стали "1+1", "Французская революция", "Французский поцелуй", "Не говори никому".Также в этот день родились российские актрисы, народные артистки РФ Ольга Остроумова и Ольга Погодина, российская певица, поэтесса, музыкант Ольга Арефьева.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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96
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праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 21 сентября

Что празднуют в России и в мире в четверг, 21 сентября

00:00 21.09.2023
 
© РИА Новости КрымПервый военный порт России – Новая Голландия
Первый военный порт России – Новая Голландия - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В этот день страны на всех континентах отмечают Международный день мира, фанаты фильма "Хоббит" празднуют день рождения произведения. Еще в этот день на свет появился "король ужасов" Стивен Кинг.

Что празднуют в мире

Международный день мира был учрежден Генеральной Ассамблей ООН в 1981 году. Двадцать лет спустя, в 2001 году, Генассамблея единогласно приняла решение ежегодно отмечать День мира как день отказа от насилия и прекращения огня. В этот день организация Объединенных Наций призывает все страны и народы приветствовать прекращение военных действий.
Всемирный день русского единения пока не входит в перечень официальных праздников, однако уже поддержан соотечественниками по всему миру. С инициативой учредить дату в 2009 году выступил Русский объединительный союз соотечественников в Киргизии, который заявил о необходимости сохранять русскую культуру и популяризировать русский язык. День для празднования был выбран не случайно. Во-первых, 21 сентября считается днем основания России, потому что в 862 году состоялось объединение русский племен. Тогда новгородцы призвали князя Рюрика править созданным межплеменным союзом. Во-вторых, в этот день в 1380 году русские войска одержали победу в Куликовской битве, после чего территория Руси стала освобождаться от татаро-монгольского ига.
Также сегодня отмечают Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера. По данным медиков, в мире старческим слабоумием страдает более 35 млн человек. Чаще всего болезнь проявляется у людей старше 65 лет. Нередко ее не удается быстро выявить. Промедление усугубляет состояние. На сегодня заболевание не поддается полному излечению.
Еще сегодня можно отпраздновать День победы в Куликовской битве, Всемирный день благодарности, День коллекционера и День поиска сказок. Именины у Егора, Марии, Ивана, Георгия, Яна.

Знаменательные события

Первый военный порт России – Новая Голландия – появился в Петербурге по указу Петра I в 1721 году. Примечательно, что порт этот представлял собой два рукотворных острова на Неве. Почти три сотни лет Новая Голландия была закрыта для обычных людей. На ее территории размещались военные склады, тюрьмы и другие секретные объекты. Только в 2012-ом остров открыли для посещения, сегодня это популярное место отдыха.
В 1937 году вышел в свет роман английского писателя Джона Толкина "Хоббит, или Туда и обратно". В перечень его лучших произведений также вошли "Властелин колец" и "Сильмариллион".
В этот день в 2022 году президент России Владимир Путин объявил первую в современной истории страны частичную мобилизацию. В предыдущий раз мобилизация на территории России объявлялась в 1941 году.

Кто родился

В 1866 году родился английский писатель-фантаст Герберт Уэллс. Он приобрел невероятную известность сразу после публикации серии романов "Машина времени", "Остров доктора Моро", "Человек-невидимка" и "Война миров", которые он написал в конце 90-х годов XIX века.
В 1868 году родилась выдающаяся актриса Московского художественного театра Ольга Книппер-Чехова. Она была замужем за писателем Антоном Чеховым всего шесть лет и назвала эти годы "самым светлым временем" в жизни.
Актер театра и кино Зиновий Гердт родился в 1916 году. В кино он играл эпизодические, преимущественно комедийные роли. Известен ролями в кинофильмах "Место встречи изменить нельзя", "Розыгрыш", "Военно-полевой роман", также вел телепередачи "Кинопанорамы", "Чай-клуб".
"Королю ужасов" Стивену Кингу сегодня исполняется 76 лет. Один из самых популярных писателей современности после окончания университета работал в прачечной и получал ничтожный доход за публикации рассказов в журналах. Позже устроился учителем английского языка, а все свободное время посвящал литературе. Первой успешной работой Кинга стал роман "Кэрри", опубликованный в 1974 году. Через год он закончил работу над романом "Сияние". С 1974 по 1987 был зависим от наркотиков и алкоголя, однако именно в этот период написаны лучшие его произведения. Даже те, кто не читал его романов, знакомы со многими, которые были экранизированы – "Оно", "Кладбище домашних животных", "Побег из Шоушенка", "Зеленая миля" и другие.
73-летие празднует актер Билл Мюррей, полюбившийся зрителям за роли в кинолентах "Охотники за привидениями", "День сурка", "Трудности перевода", "Сломанные цветы".
День рождения в среду и у Франсуа Клюзе, французского актера и режиссера. Ему исполняется 67 лет. По мнению киноманов, лучшими фильмами с его участием стали "1+1", "Французская революция", "Французский поцелуй", "Не говори никому".
Также в этот день родились российские актрисы, народные артистки РФ Ольга Остроумова и Ольга Погодина, российская певица, поэтесса, музыкант Ольга Арефьева.
 
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