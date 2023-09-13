https://crimea.ria.ru/20230913/obem-vydachi-avtokreditov-v-rnkb-vyros-v-2-raza-za-8-mesyatsev-1131374865.html

Объем выдачи автокредитов в РНКБ вырос в 2 раза за 8 месяцев

Объем выдачи автокредитов в РНКБ вырос в 2 раза за 8 месяцев - РИА Новости Крым, 13.09.2023

Объем выдачи автокредитов в РНКБ вырос в 2 раза за 8 месяцев

Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, выдал с начала 2023 года около 1500 автокредитов на общую сумму более 2 миллиардов рублей, оба показателя вдвое больше, чем за РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T12:58

2023-09-13T12:58

2023-09-13T12:58

рнкб (пао)

автомобиль

кредит

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, выдал с начала 2023 года около 1500 автокредитов на общую сумму более 2 миллиардов рублей, оба показателя вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба банка.Около 25% от общего количества выданных автокредитов оформлены банком в рамках государственной программы льготного автокредитования. Средний чек автокредита в РНКБ составляет 1,4 миллиона рублей, при этом в 2022 году он составлял 1,29 миллиона рублей.В пресс-службе напомнили, программа банка РНКБ заняла 1 место среди всех российских банков в рамках рейтинга наиболее выгодных автокредитов наличными без первоначального взноса в 2023 году, подготовленного Аналитическим центром Банки.ру.

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), автомобиль, кредит, экономика