https://crimea.ria.ru/20230913/obem-vydachi-avtokreditov-v-rnkb-vyros-v-2-raza-za-8-mesyatsev-1131374865.html
Объем выдачи автокредитов в РНКБ вырос в 2 раза за 8 месяцев
Объем выдачи автокредитов в РНКБ вырос в 2 раза за 8 месяцев - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Объем выдачи автокредитов в РНКБ вырос в 2 раза за 8 месяцев
Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, выдал с начала 2023 года около 1500 автокредитов на общую сумму более 2 миллиардов рублей, оба показателя вдвое больше, чем за РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T12:58
2023-09-13T12:58
2023-09-13T12:58
рнкб (пао)
автомобиль
кредит
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111586/55/1115865512_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_da6f8befff684dc420e1a3c3dfe64905.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, выдал с начала 2023 года около 1500 автокредитов на общую сумму более 2 миллиардов рублей, оба показателя вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба банка.Около 25% от общего количества выданных автокредитов оформлены банком в рамках государственной программы льготного автокредитования. Средний чек автокредита в РНКБ составляет 1,4 миллиона рублей, при этом в 2022 году он составлял 1,29 миллиона рублей.В пресс-службе напомнили, программа банка РНКБ заняла 1 место среди всех российских банков в рамках рейтинга наиболее выгодных автокредитов наличными без первоначального взноса в 2023 году, подготовленного Аналитическим центром Банки.ру.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111586/55/1115865512_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_59e0d372564181e7b54c89992890d7ec.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рнкб (пао), автомобиль, кредит, экономика
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, выдал с начала 2023 года около 1500 автокредитов на общую сумму более 2 миллиардов рублей, оба показателя вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба банка.
Около 25% от общего количества выданных автокредитов оформлены банком в рамках государственной программы льготного автокредитования. Средний чек автокредита в РНКБ составляет 1,4 миллиона рублей, при этом в 2022 году он составлял 1,29 миллиона рублей.
В пресс-службе напомнили, программа банка РНКБ заняла 1 место среди всех российских банков в рамках рейтинга
наиболее выгодных автокредитов наличными без первоначального взноса в 2023 году, подготовленного Аналитическим центром Банки.ру.