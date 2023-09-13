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Объем выдачи автокредитов в РНКБ вырос в 2 раза за 8 месяцев - РИА Новости Крым, 13.09.2023
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Объем выдачи автокредитов в РНКБ вырос в 2 раза за 8 месяцев
Объем выдачи автокредитов в РНКБ вырос в 2 раза за 8 месяцев - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Объем выдачи автокредитов в РНКБ вырос в 2 раза за 8 месяцев
Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, выдал с начала 2023 года около 1500 автокредитов на общую сумму более 2 миллиардов рублей, оба показателя вдвое больше, чем за РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T12:58
2023-09-13T12:58
рнкб (пао)
автомобиль
кредит
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, выдал с начала 2023 года около 1500 автокредитов на общую сумму более 2 миллиардов рублей, оба показателя вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба банка.Около 25% от общего количества выданных автокредитов оформлены банком в рамках государственной программы льготного автокредитования. Средний чек автокредита в РНКБ составляет 1,4 миллиона рублей, при этом в 2022 году он составлял 1,29 миллиона рублей.В пресс-службе напомнили, программа банка РНКБ заняла 1 место среди всех российских банков в рамках рейтинга наиболее выгодных автокредитов наличными без первоначального взноса в 2023 году, подготовленного Аналитическим центром Банки.ру.
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рнкб (пао), автомобиль, кредит, экономика

Объем выдачи автокредитов в РНКБ вырос в 2 раза за 8 месяцев

12:58 13.09.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, выдал с начала 2023 года около 1500 автокредитов на общую сумму более 2 миллиардов рублей, оба показателя вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба банка.
Около 25% от общего количества выданных автокредитов оформлены банком в рамках государственной программы льготного автокредитования. Средний чек автокредита в РНКБ составляет 1,4 миллиона рублей, при этом в 2022 году он составлял 1,29 миллиона рублей.
В пресс-службе напомнили, программа банка РНКБ заняла 1 место среди всех российских банков в рамках рейтинга наиболее выгодных автокредитов наличными без первоначального взноса в 2023 году, подготовленного Аналитическим центром Банки.ру.
РНКБ (ПАО)АвтомобильКредитЭкономика
 
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