https://crimea.ria.ru/20230908/v-sevastopole-budut-strelyat---gde-kogda-i-pochemu-1131256417.html
В Севастополе будут стрелять - где, когда и почему
В Севастополе будут стрелять - где, когда и почему - РИА Новости Крым, 08.09.2023
В Севастополе будут стрелять - где, когда и почему
В Севастополе в пятницу военные буду проводить тренировочные стрельбы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T12:39
2023-09-08T12:39
2023-09-08T12:39
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. В Севастополе в пятницу военные буду проводить тренировочные стрельбы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее сообщил советник главы Крыма Олег Крючков предупредил об утилизации взрывоопасных предметов в Феодосии, Кировском и Ленинском районах Крыма. В этой связи в перечисленных округах в пятницу тоже будет громко. Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:В трех районах Крыма будет громко - власти объяснили причинуВ Евпатории стрельба – власти назвали причинуБойцы ЧФ отработали уничтожение всех видов целей в небе
https://crimea.ria.ru/20230908/zaderzhannyy-v-krymu-diversant-rasskazal-o-chem-ego-prosilo-gur-ukrainy-1131253163.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации)
В Севастополе будут стрелять - где, когда и почему
Развожаев: в Севастополе в пятницу проведут тренировочные стрельбы