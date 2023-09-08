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В Севастополе будут стрелять - где, когда и почему - РИА Новости Крым, 08.09.2023
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В Севастополе будут стрелять - где, когда и почему
В Севастополе будут стрелять - где, когда и почему - РИА Новости Крым, 08.09.2023
В Севастополе будут стрелять - где, когда и почему
В Севастополе в пятницу военные буду проводить тренировочные стрельбы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T12:39
2023-09-08T12:39
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. В Севастополе в пятницу военные буду проводить тренировочные стрельбы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее сообщил советник главы Крыма Олег Крючков предупредил об утилизации взрывоопасных предметов в Феодосии, Кировском и Ленинском районах Крыма. В этой связи в перечисленных округах в пятницу тоже будет громко. Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:В трех районах Крыма будет громко - власти объяснили причинуВ Евпатории стрельба – власти назвали причинуБойцы ЧФ отработали уничтожение всех видов целей в небе
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации)
В Севастополе будут стрелять - где, когда и почему

Развожаев: в Севастополе в пятницу проведут тренировочные стрельбы

12:39 08.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. В Севастополе в пятницу военные буду проводить тренировочные стрельбы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"На Северной стороне в районе одной из воинских частей ориентировочно с полудня до 13.00 будут проходить тренировочные стрельбы военных. В городе спокойно", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Ранее сообщил советник главы Крыма Олег Крючков предупредил об утилизации взрывоопасных предметов в Феодосии, Кировском и Ленинском районах Крыма. В этой связи в перечисленных округах в пятницу тоже будет громко.
Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.
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