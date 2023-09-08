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Какой сегодня праздник: 8 сентября - РИА Новости Крым, 08.09.2023
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Какой сегодня праздник: 8 сентября
Какой сегодня праздник: 8 сентября - РИА Новости Крым, 08.09.2023
Какой сегодня праздник: 8 сентября
В этот день в мире говорят о важности грамотности и отмечают День солидарности журналистов. Кроме того, 8 сентября – профессиональный день физиотерапевтов. РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В этот день в мире говорят о важности грамотности и отмечают День солидарности журналистов. Кроме того, 8 сентября – профессиональный день физиотерапевтов.Что празднуют в миреЕжегодно 8 сентября отмечается Международный день грамотности, который был объявлен ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации Всемирной конференции министров образования. Согласно открытым данным, на данный момент в мире 17% населения остаются неграмотными. Преимущественно это представители африканских стран.8 сентября в мире празднуют интернациональный День солидарности журналистов, корреспондентов и репортеров. Памятная дата выбрана не случайно: в 1943 году в этот день в Берлине нацисты казнили чехословацкого журналиста, театрального и литературного критика Юлиуса Фучика. До последнего дня своей жизни он был верен профессии и в тюрьме успел написать книгу "Репортаж с петлей на шее", за которую посмертно награжден Международной премией Мира.Также в этот день отмечают Международный день физиотерапии. Во время физиотерапевтических процедур на организм пациента воздействуют током низкого напряжения, светом, воздухом, звуком, теплом, травами, грязью и так далее. Примечательно, что физиотерапия имеет большую популярность в силу своей доступности и безопасности. При этом мнения относительно результативности таких процедур разделяются.8 сентября в России свой праздник отмечают сотрудники финансовой сферы. День финансиста был установлен президентом России в августе 2011 года. Дата для празднования выбрана в память о том, что 8 сентября (по старому стилю) 1802 года император Александр I своим манифестом образовал в Российской империи Министерство финансов.Еще в эту пятницу можно отметить День посиделок на кухне, День извинений, День клятвы верности. Именины у Адриана, Георгия, Виктора, Марии, Дмитрия, Петра, Романа, Натальи.Знаменательные событияВ 1636 году был основан один из старейших и известных университетов США – Гарвардский. За свою многовековую историю Гарвард стал одним из символов престижа и богатства. Университет занимает первое место в стране по числу миллиардеров среди выпускников. Свое имя он носит в честь английского миссионера и филантропа Джона Гарварда. Сейчас университет включает в себя 13 отдельных академических подразделений и семь факультетов.В 1801 году в Санкт-Петербурге император Александр I заложил на Невском проспекте Казанский кафедральный собор – один из крупнейших храмов Северной столицы. За свою историю он успел стать памятником русской воинской славы после Отечественной войны 1812 года, Музеем истории религии и атеизма в 1932 году, а с 2000 это кафедральный собор Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви. В 1813 году здесь был упокоен русский полководец Михаил Кутузов.Кто родилсяВ 1812 году в Тамбовской губернии родилась муза и жена Александра Сергеевича Пушкина Наталья Гончарова. Спустя пять лет после свадьбы "чистейшей прелести чистейший образец" познакомилась с французским подданным Жоржем Дантесом, который начал ухаживать за ней. Это породило слухи о предполагаемой внебрачной связи жены поэта. Ее поведение и роль в преддуэльных событиях до сих пор являются предметом дискуссий.В 1923 году родился советский поэт, прозаик, публицист, Народный поэт Дагестанской АССР Расул Гамзатов, который в том числе написал слова к одной из самых известных военных песен – "Журавли".Еще в этот день родились король Англии Ричард I Львиное Сердце, британский актер Мартин Фримен, воплотивший на экране образ Бильбо Бэггинса в трилогии "Хоббит", российский поэт Борис Рыжий, американская певица Алиша Бет Мур, более известная как Pink.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
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праздники и памятные даты, новости, общество
Какой сегодня праздник: 8 сентября

Что празднуют в России и в мире в пятницу, 8 сентября

00:00 08.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМальчик читает азбуку
Мальчик читает азбуку - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В этот день в мире говорят о важности грамотности и отмечают День солидарности журналистов. Кроме того, 8 сентября – профессиональный день физиотерапевтов.
Что празднуют в мире
Ежегодно 8 сентября отмечается Международный день грамотности, который был объявлен ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации Всемирной конференции министров образования. Согласно открытым данным, на данный момент в мире 17% населения остаются неграмотными. Преимущественно это представители африканских стран.
8 сентября в мире празднуют интернациональный День солидарности журналистов, корреспондентов и репортеров. Памятная дата выбрана не случайно: в 1943 году в этот день в Берлине нацисты казнили чехословацкого журналиста, театрального и литературного критика Юлиуса Фучика. До последнего дня своей жизни он был верен профессии и в тюрьме успел написать книгу "Репортаж с петлей на шее", за которую посмертно награжден Международной премией Мира.
Также в этот день отмечают Международный день физиотерапии. Во время физиотерапевтических процедур на организм пациента воздействуют током низкого напряжения, светом, воздухом, звуком, теплом, травами, грязью и так далее. Примечательно, что физиотерапия имеет большую популярность в силу своей доступности и безопасности. При этом мнения относительно результативности таких процедур разделяются.
8 сентября в России свой праздник отмечают сотрудники финансовой сферы. День финансиста был установлен президентом России в августе 2011 года. Дата для празднования выбрана в память о том, что 8 сентября (по старому стилю) 1802 года император Александр I своим манифестом образовал в Российской империи Министерство финансов.
Еще в эту пятницу можно отметить День посиделок на кухне, День извинений, День клятвы верности. Именины у Адриана, Георгия, Виктора, Марии, Дмитрия, Петра, Романа, Натальи.

Знаменательные события

В 1636 году был основан один из старейших и известных университетов США Гарвардский. За свою многовековую историю Гарвард стал одним из символов престижа и богатства. Университет занимает первое место в стране по числу миллиардеров среди выпускников. Свое имя он носит в честь английского миссионера и филантропа Джона Гарварда. Сейчас университет включает в себя 13 отдельных академических подразделений и семь факультетов.
В 1801 году в Санкт-Петербурге император Александр I заложил на Невском проспекте Казанский кафедральный собор – один из крупнейших храмов Северной столицы. За свою историю он успел стать памятником русской воинской славы после Отечественной войны 1812 года, Музеем истории религии и атеизма в 1932 году, а с 2000 это кафедральный собор Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви. В 1813 году здесь был упокоен русский полководец Михаил Кутузов.

Кто родился

В 1812 году в Тамбовской губернии родилась муза и жена Александра Сергеевича Пушкина Наталья Гончарова. Спустя пять лет после свадьбы "чистейшей прелести чистейший образец" познакомилась с французским подданным Жоржем Дантесом, который начал ухаживать за ней. Это породило слухи о предполагаемой внебрачной связи жены поэта. Ее поведение и роль в преддуэльных событиях до сих пор являются предметом дискуссий.
В 1923 году родился советский поэт, прозаик, публицист, Народный поэт Дагестанской АССР Расул Гамзатов, который в том числе написал слова к одной из самых известных военных песен – "Журавли".
Еще в этот день родились король Англии Ричард I Львиное Сердце, британский актер Мартин Фримен, воплотивший на экране образ Бильбо Бэггинса в трилогии "Хоббит", российский поэт Борис Рыжий, американская певица Алиша Бет Мур, более известная как Pink.
 
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22:33Главные события и заявления дня: 7 сентября
22:17Три атаки беспилотников за вечер совершены на Брянскую область
22:07Главные новости Крыма: 7 сентября
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21:04Крымский мост: оперативная информация на вечер четверга
20:50РФ запросила заседание Совбеза ООН по теме диверсии на "Северных потоках"
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