https://crimea.ria.ru/20230908/glavnye-novosti-kryma-8-sentyabrya-1131269785.html

Главные новости Крыма: 8 сентября

Главные новости Крыма: 8 сентября - РИА Новости Крым, 08.09.2023

Главные новости Крыма: 8 сентября

Теракт на железной дороге предотвратили в Крыму. Над Крымом сбили очередной украинский беспилотник. Стало известно, когда полностью запустят движение по... РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T22:25

2023-09-08T22:25

2023-09-08T22:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Теракт на железной дороге предотвратили в Крыму. Над Крымом сбили очередной украинский беспилотник. Стало известно, когда полностью запустят движение по Крымскому мосту. Деятельность "Крымэнерго" проверяют на коррупцию. В Крыму двое пойдут под суд за гибель ребенка и убийство женщины. Что с топливом для посевной в Крыму. Билеты на поезда в Севастополь из Питера стали доступнее.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Теракт на железной дороге предотвратили в КрымуСотрудники ФСБ предотвратили теракт на ж/д путях в Крыму, который по заданию Главного управления разведки (ГУР) МО Украины готовил 45-летний житель Севастополя. "Пресечена подготовка диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры полуострова в целях нарушения воинских перевозок", – сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В тайнике у задержанного изъяты самодельное взрывное устройство на основе иностранного пластичного взрывчатого вещества. Мужчину поместили в СИЗО.Над Крымом сбили очередной украинский беспилотникРоссийские ПВО сбили украинский беспилотник на севере Крыма сегодня утром, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."На севере Крыма отработало ПВО. Сбит вражеский БПЛА", – сообщил Аксенов. В Севастополе сегодня тоже стреляли, но по другому поводу.Движение по поврежденной при теракте части Крымского моста скоро запустятДвижение по поврежденной при июльском теракте части Крымского моста откроют в течение недели. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин."В ближайшую неделю планируем запустить движение", – сказал Хуснуллин журналистам в Арзамасе.Он также рассказал, какие работы сейчас ведутся на объекте. Деятельность "Крымэнерго" проверяют на коррупциюФинансово-хозяйственную деятельность "Крымэнерго" проверяет Комитет по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."Ситуацию держу на личном контроле. Прошу крымчан сообщать о неправомерных действиях сотрудников "Крымэнерго" на мои личные страницы в соцсетях", – написал Аксенов в своем Telegram-канале. В Крыму двое пойдут под суд за гибель ребенка и убийство женщиныЖитель крымского села пойдет под суд за гибель племянника, который угорел в его доме из-за неисправного котла. Об пресс-этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.В ведомстве рассказали, что мальчик погиб в ванной комнате. Также в прокуратуре сообщили, что в Симферополе осудят мужчину за убийство жены. Как установило следствие, трагедия произошла в июне в симферопольской квартире супругов, которые в тот день, распивая алкоголь, поссорились. Что с топливом для посевной в КрымуНесмотря на увеличение цен на горюче-смазочные материалы, крымские аграрии к началу сева озимых культур готовы: дизтопливо в наличии есть. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук."Мы видим изменения в стоимости дизельного топлива, но у крымских сельхозтоваропроизводителей топливо для начала посевных работ и обработки почвы в наличии есть", – заверил Савчук.Он также рассказал, какой урожай зерновых и зернобобовых культур собрали крымские аграрии к началу сентября. Билеты на поезда в Севастополь из Питера стали доступнееПриобрести билет на поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь теперь опять можно за 90 суток до даты отправления. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"."С 9 сентября Гранд Сервис Экспресс возвращает глубину продажи билетов в 90 суток на поезд №7/8 "Таврия" сообщением Санкт-Петербург – Севастополь", – уточнили в компании.Здесь также напомнили, на какие поезда еще увеличена глубина продаж.

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https://crimea.ria.ru/20230908/zhitelya-sevastopolya-zaderzhali-za-nadrugatelstvo-nad-flagom-rf-1131259690.html

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севастополь

крымский мост

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