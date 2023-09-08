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Главные новости Крыма: 8 сентября - РИА Новости Крым, 08.09.2023
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Главные новости Крыма: 8 сентября
Главные новости Крыма: 8 сентября - РИА Новости Крым, 08.09.2023
Главные новости Крыма: 8 сентября
Теракт на железной дороге предотвратили в Крыму. Над Крымом сбили очередной украинский беспилотник. Стало известно, когда полностью запустят движение по... РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T22:25
2023-09-08T22:25
главное за день
новости крыма
антитеррор
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
железные дороги крыма
беспилотник (бпла, дрон)
севастополь
сергей аксенов
михаил развожаев
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Теракт на железной дороге предотвратили в Крыму. Над Крымом сбили очередной украинский беспилотник. Стало известно, когда полностью запустят движение по Крымскому мосту. Деятельность "Крымэнерго" проверяют на коррупцию. В Крыму двое пойдут под суд за гибель ребенка и убийство женщины. Что с топливом для посевной в Крыму. Билеты на поезда в Севастополь из Питера стали доступнее.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Теракт на железной дороге предотвратили в КрымуСотрудники ФСБ предотвратили теракт на ж/д путях в Крыму, который по заданию Главного управления разведки (ГУР) МО Украины готовил 45-летний житель Севастополя. "Пресечена подготовка диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры полуострова в целях нарушения воинских перевозок", – сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В тайнике у задержанного изъяты самодельное взрывное устройство на основе иностранного пластичного взрывчатого вещества. Мужчину поместили в СИЗО.Над Крымом сбили очередной украинский беспилотникРоссийские ПВО сбили украинский беспилотник на севере Крыма сегодня утром, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."На севере Крыма отработало ПВО. Сбит вражеский БПЛА", – сообщил Аксенов. В Севастополе сегодня тоже стреляли, но по другому поводу.Движение по поврежденной при теракте части Крымского моста скоро запустятДвижение по поврежденной при июльском теракте части Крымского моста откроют в течение недели. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин."В ближайшую неделю планируем запустить движение", – сказал Хуснуллин журналистам в Арзамасе.Он также рассказал, какие работы сейчас ведутся на объекте. Деятельность "Крымэнерго" проверяют на коррупциюФинансово-хозяйственную деятельность "Крымэнерго" проверяет Комитет по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."Ситуацию держу на личном контроле. Прошу крымчан сообщать о неправомерных действиях сотрудников "Крымэнерго" на мои личные страницы в соцсетях", – написал Аксенов в своем Telegram-канале. В Крыму двое пойдут под суд за гибель ребенка и убийство женщиныЖитель крымского села пойдет под суд за гибель племянника, который угорел в его доме из-за неисправного котла. Об пресс-этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.В ведомстве рассказали, что мальчик погиб в ванной комнате. Также в прокуратуре сообщили, что в Симферополе осудят мужчину за убийство жены. Как установило следствие, трагедия произошла в июне в симферопольской квартире супругов, которые в тот день, распивая алкоголь, поссорились. Что с топливом для посевной в КрымуНесмотря на увеличение цен на горюче-смазочные материалы, крымские аграрии к началу сева озимых культур готовы: дизтопливо в наличии есть. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук."Мы видим изменения в стоимости дизельного топлива, но у крымских сельхозтоваропроизводителей топливо для начала посевных работ и обработки почвы в наличии есть", – заверил Савчук.Он также рассказал, какой урожай зерновых и зернобобовых культур собрали крымские аграрии к началу сентября. Билеты на поезда в Севастополь из Питера стали доступнееПриобрести билет на поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь теперь опять можно за 90 суток до даты отправления. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"."С 9 сентября Гранд Сервис Экспресс возвращает глубину продажи билетов в 90 суток на поезд №7/8 "Таврия" сообщением Санкт-Петербург – Севастополь", – уточнили в компании.Здесь также напомнили, на какие поезда еще увеличена глубина продаж.
https://crimea.ria.ru/20230908/zaderzhannyy-v-krymu-diversant-rasskazal-o-chem-ego-prosilo-gur-ukrainy-1131253163.html
https://crimea.ria.ru/20230908/zhitelya-sevastopolya-zaderzhali-za-nadrugatelstvo-nad-flagom-rf-1131259690.html
https://crimea.ria.ru/20230908/kak-krym-mozhet-zabrat-dokhod-ssha-i-evropy--kitayskiy-publitsist-1131268746.html
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https://crimea.ria.ru/20230908/v-simferopole-dtp-s-uchastiem-trekh-avtomobiley---chto-izvestno-1131264560.html
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https://crimea.ria.ru/20230908/kakaya-strana-sposobna-raz-i-navsegda-reshit-problemu-turpotoka-v-krym-1131266238.html
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крымский мост
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РИА Новости Крым
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4.7
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главное за день, новости крыма, антитеррор, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), железные дороги крыма, беспилотник (бпла, дрон), севастополь, сергей аксенов, михаил развожаев, пво, крымский мост, марат хуснуллин, гуп рк "крымэнерго", прокуратура республики крым, суд, андрей савчук, минсельхоз крыма, урожай в крыму, гранд сервис экспресс
Главные новости Крыма: 8 сентября

Новости Крыма: главные события и заявления пятницы, 8 сентября

22:25 08.09.2023
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Теракт на железной дороге предотвратили в Крыму. Над Крымом сбили очередной украинский беспилотник. Стало известно, когда полностью запустят движение по Крымскому мосту. Деятельность "Крымэнерго" проверяют на коррупцию. В Крыму двое пойдут под суд за гибель ребенка и убийство женщины. Что с топливом для посевной в Крыму. Билеты на поезда в Севастополь из Питера стали доступнее.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Теракт на железной дороге предотвратили в Крыму

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на ж/д путях в Крыму, который по заданию Главного управления разведки (ГУР) МО Украины готовил 45-летний житель Севастополя.
"Пресечена подготовка диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры полуострова в целях нарушения воинских перевозок", – сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
В тайнике у задержанного изъяты самодельное взрывное устройство на основе иностранного пластичного взрывчатого вещества. Мужчину поместили в СИЗО.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Вчера, 11:23
Задержанный в Крыму диверсант рассказал, о чем его просило ГУР Украины

Над Крымом сбили очередной украинский беспилотник

Российские ПВО сбили украинский беспилотник на севере Крыма сегодня утром, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"На севере Крыма отработало ПВО. Сбит вражеский БПЛА", – сообщил Аксенов.
В Севастополе сегодня тоже стреляли, но по другому поводу.
Уголовный кодекс Российской Федерации
Вчера, 16:31
Жителя Севастополя задержали за надругательство над флагом РФ

Движение по поврежденной при теракте части Крымского моста скоро запустят

Движение по поврежденной при июльском теракте части Крымского моста откроют в течение недели. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
"В ближайшую неделю планируем запустить движение", – сказал Хуснуллин журналистам в Арзамасе.
Он также рассказал, какие работы сейчас ведутся на объекте.
Китайский турист - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Вчера, 21:48Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как Крым может "забрать" доход США и Европы – китайский публицист

Деятельность "Крымэнерго" проверяют на коррупцию

Финансово-хозяйственную деятельность "Крымэнерго" проверяет Комитет по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Ситуацию держу на личном контроле. Прошу крымчан сообщать о неправомерных действиях сотрудников "Крымэнерго" на мои личные страницы в соцсетях", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Как строят индустриальный парк в Феодосии
Вчера, 17:28
Половинная готовность: как строят индустриальный парк в Феодосии

В Крыму двое пойдут под суд за гибель ребенка и убийство женщины

Житель крымского села пойдет под суд за гибель племянника, который угорел в его доме из-за неисправного котла. Об пресс-этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
В ведомстве рассказали, что мальчик погиб в ванной комнате.
Также в прокуратуре сообщили, что в Симферополе осудят мужчину за убийство жены. Как установило следствие, трагедия произошла в июне в симферопольской квартире супругов, которые в тот день, распивая алкоголь, поссорились.
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Вчера, 18:10
В Симферополе ДТП с участием трех автомобилей - что известно

Что с топливом для посевной в Крыму

Несмотря на увеличение цен на горюче-смазочные материалы, крымские аграрии к началу сева озимых культур готовы: дизтопливо в наличии есть. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук.
"Мы видим изменения в стоимости дизельного топлива, но у крымских сельхозтоваропроизводителей топливо для начала посевных работ и обработки почвы в наличии есть", – заверил Савчук.
Он также рассказал, какой урожай зерновых и зернобобовых культур собрали крымские аграрии к началу сентября.
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Вчера, 19:35Эксклюзивы РИА Новости Крым
В тренде крымское и безалкогольное: эти вина ящиками увозят из Крыма

Билеты на поезда в Севастополь из Питера стали доступнее

Приобрести билет на поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь теперь опять можно за 90 суток до даты отправления. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"С 9 сентября Гранд Сервис Экспресс возвращает глубину продажи билетов в 90 суток на поезд №7/8 "Таврия" сообщением Санкт-Петербург – Севастополь", – уточнили в компании.
Здесь также напомнили, на какие поезда еще увеличена глубина продаж.
Страны мира. Китай - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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Какая страна способна раз и навсегда решить проблему турпотока в Крым
 
Главное за деньНовости КрымаАнтитеррорФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Железные дороги КрымаБеспилотник (БПЛА, дрон)СевастопольСергей АксеновМихаил РазвожаевПВОКрымский мостМарат ХуснуллинГУП РК "Крымэнерго"Прокуратура Республики КрымСудАндрей СавчукМинсельхоз КрымаУрожай в КрымуГранд Сервис Экспресс
 
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Заголовок открываемого материала
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00:00Какой сегодня праздник: 9 сентября
22:53Главные события и заявления дня: 8 сентября
22:39Журналист Геворкян и блогер Бадалян освобождены в Армении
22:25Главные новости Крыма: 8 сентября
22:06Крымский мост: оперативная информация на вечер пятницы
21:48Как Крым может "забрать" доход США и Европы – китайский публицист
21:32Честно и демократично: иностранные эксперты оценили выборы на Херсонщине
21:11Безграмотный вызов XXI века: 773 млн читать не умеют, остальные не хотят
20:50Итоги первого дня голосования в Херсонской области – избирком
20:27"Никакого украинского зерна": премьер Польши предъявил ультиматум ЕК
20:11Какая страна способна раз и навсегда решить проблему турпотока в Крым
19:43"Помогала" с землей и авто: в Крыму мошенница похитила 3 млн рублей
19:35В тренде крымское и безалкогольное: эти вина ящиками увозят из Крыма
19:01Миллионы в гаражах: в Севастополе нашли крупную партию табака без акциза
18:39Три украинских беспилотника атаковали Брянскую область
18:35Комфортное тепло: прогноз погоды для Крыма на выходные от ФОБОС
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17:47Обман в Telegram: аферисты открыли фейковый канал "Госуслуг"
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