Елизавета II: эпоха и рекорды Ее Величества
При рождении она могла претендовать на трон только теоретически. Но судьба была к ней благосклонна. В 1936 году от престола отрекся ее дядя Эдуард VIII и империю возглавил ее отец, Георг VI, а 10-летняя Елизавета стала наследницей
На фото: двухлетняя принцесса Великобритании Елизавета.
При рождении она могла претендовать на трон только теоретически. Но судьба была к ней благосклонна. В 1936 году от престола отрекся ее дядя Эдуард VIII и империю возглавил ее отец, Георг VI, а 10-летняя Елизавета стала наследницей
На фото: двухлетняя принцесса Великобритании Елизавета.
Елизавета II – участница Второй мировой войны. В феврале 1945 года она вступила в отряды самообороны, стала механиком-водителем санитарного автомобиля, получив воинское звание лейтенанта
На фото: принцесса Елизавета (в центре) завязывает узлы в Букингемском дворце, 9 января 1943 года.
Елизавета II – участница Второй мировой войны. В феврале 1945 года она вступила в отряды самообороны, стала механиком-водителем санитарного автомобиля, получив воинское звание лейтенанта
На фото: принцесса Елизавета (в центре) завязывает узлы в Букингемском дворце, 9 января 1943 года.
Ее военная служба продолжалась всего пять месяцев, но таким образом принцесса Елизавета стала первой женщиной из королевской семьи, формально служившей в армии
На фото: Елизавета меняет колесо военной машины во время Второй мировой войны.
Ее военная служба продолжалась всего пять месяцев, но таким образом принцесса Елизавета стала первой женщиной из королевской семьи, формально служившей в армии
На фото: Елизавета меняет колесо военной машины во время Второй мировой войны.
С Россией Елизавета была связана кровными узами: она приходилась внучатой племянницей Николаю II. Как и ее супруг Филипп, принц Греческий и Датский, который также приходился троюродным племянником последнему российскому императору
На фото: Елизавета с супругом Филиппом.
С Россией Елизавета была связана кровными узами: она приходилась внучатой племянницей Николаю II. Как и ее супруг Филипп, принц Греческий и Датский, который также приходился троюродным племянником последнему российскому императору
На фото: Елизавета с супругом Филиппом.
Елизавета II взошла на престол после скоропостижной смерти отца в феврале 1952 года. Королеве было 25 лет
На фото: официальный портрет королевы Елизаветы II, июнь 1953 года.
Елизавета II взошла на престол после скоропостижной смерти отца в феврале 1952 года. Королеве было 25 лет
На фото: официальный портрет королевы Елизаветы II, июнь 1953 года.
Она возглавила империю, когда в Москве правил Иосиф Сталин, а кабинет министров Великобритании возглавлял Уинстон Черчилль
На фото: Елизавета приветствует Черчилля на приеме в Гилдхолле.
Она возглавила империю, когда в Москве правил Иосиф Сталин, а кабинет министров Великобритании возглавлял Уинстон Черчилль
На фото: Елизавета приветствует Черчилля на приеме в Гилдхолле.
При Елизавете II впервые в истории королевства премьер-министром стала женщина – Маргарет Тэтчер. Всего при ней сменится 15 премьеров, шестнадцатого главу правительства – Лиз Трасс – королева утвердила накануне смерти
При Елизавете II впервые в истории королевства премьер-министром стала женщина – Маргарет Тэтчер. Всего при ней сменится 15 премьеров, шестнадцатого главу правительства – Лиз Трасс – королева утвердила накануне смерти
На ее царствование выпал широкий период британской и мировой истории, знаменательными событиями которого стали распад Британской империи и ее трансформация в Содружество наций, процесс деколонизации, холодная война, выход человека в космос и высадка на Луне, появление телевидения и интернета, вхождение Великобритании в Евросоюз и выход из него...
На ее царствование выпал широкий период британской и мировой истории, знаменательными событиями которого стали распад Британской империи и ее трансформация в Содружество наций, процесс деколонизации, холодная война, выход человека в космос и высадка на Луне, появление телевидения и интернета, вхождение Великобритании в Евросоюз и выход из него...
... но она смогла сохранить престиж и популярность британской монархии, хотя иногда сталкивалась с республиканскими настроениями и критикой в адрес королевской семьи, особенно после распада браков ее детей и гибели принцессы Дианы в 1997 году
На фото: принцесса Уэльская Диана (слева) и Елизавета II.
... но она смогла сохранить престиж и популярность британской монархии, хотя иногда сталкивалась с республиканскими настроениями и критикой в адрес королевской семьи, особенно после распада браков ее детей и гибели принцессы Дианы в 1997 году
На фото: принцесса Уэльская Диана (слева) и Елизавета II.
Королева Великобритании Елизавета II в 1994 году посетила Россию с единственным официальным визитом
На фото: прием в Кремле с президентом РФ Борисом Ельциным (справа) и его супругой Наиной Иосифовной.
Королева Великобритании Елизавета II в 1994 году посетила Россию с единственным официальным визитом
На фото: прием в Кремле с президентом РФ Борисом Ельциным (справа) и его супругой Наиной Иосифовной.
Среди хобби королевы — разведение собак, филателия, фотография, верховая езда, а в конце жизни и садоводство
На фото: Елизавета II посещает выставку цветов в Челси в Лондоне, 21 мая 2012 года.
Среди хобби королевы — разведение собак, филателия, фотография, верховая езда, а в конце жизни и садоводство
На фото: Елизавета II посещает выставку цветов в Челси в Лондоне, 21 мая 2012 года.
9 апреля 2021 года королева овдовела. Их союз с принцем Филиппом стал самым долгим королевским браком в мировой истории, продлившись почти 74 года. После смерти супруга здоровье Елизаветы начало ухудшаться, она все чаще стала пропускать публичные мероприятия
9 апреля 2021 года королева овдовела. Их союз с принцем Филиппом стал самым долгим королевским браком в мировой истории, продлившись почти 74 года. После смерти супруга здоровье Елизаветы начало ухудшаться, она все чаще стала пропускать публичные мероприятия
К моменту смерти Елизавета II являлась рекордсменом среди всех британских монархов по возрасту и продолжительности пребывания на престоле, а с 2017 года – старейшим в мире главой государства
На фото: королева Великобритании наблюдает за военной церемонией по случаю празднования своего 95-летия.
К моменту смерти Елизавета II являлась рекордсменом среди всех британских монархов по возрасту и продолжительности пребывания на престоле, а с 2017 года – старейшим в мире главой государства
На фото: королева Великобритании наблюдает за военной церемонией по случаю празднования своего 95-летия.
Королева умерла, да здравствует новый король! Британский престол перешел к старшему сыну Елизаветы, 73-летнему принцу Чарльзу, который взял себе имя Карл III. Взойдя на престол, он уже стал рекордсменом, как самый пожилой король на момент начала правления. Но это уже совсем другая история...
Королева умерла, да здравствует новый король! Британский престол перешел к старшему сыну Елизаветы, 73-летнему принцу Чарльзу, который взял себе имя Карл III. Взойдя на престол, он уже стал рекордсменом, как самый пожилой король на момент начала правления. Но это уже совсем другая история...
При рождении она могла претендовать на трон только теоретически. Но судьба была к ней благосклонна. В 1936 году от престола отрекся ее дядя Эдуард VIII и империю возглавил ее отец, Георг VI, а 10-летняя Елизавета стала наследницей
На фото: двухлетняя принцесса Великобритании Елизавета.
Елизавета II – участница Второй мировой войны. В феврале 1945 года она вступила в отряды самообороны, стала механиком-водителем санитарного автомобиля, получив воинское звание лейтенанта
На фото: принцесса Елизавета (в центре) завязывает узлы в Букингемском дворце, 9 января 1943 года.
Ее военная служба продолжалась всего пять месяцев, но таким образом принцесса Елизавета стала первой женщиной из королевской семьи, формально служившей в армии
На фото: Елизавета меняет колесо военной машины во время Второй мировой войны.
С Россией Елизавета была связана кровными узами: она приходилась внучатой племянницей Николаю II. Как и ее супруг Филипп, принц Греческий и Датский, который также приходился троюродным племянником последнему российскому императору
На фото: Елизавета с супругом Филиппом.
Елизавета II взошла на престол после скоропостижной смерти отца в феврале 1952 года. Королеве было 25 лет
На фото: официальный портрет королевы Елизаветы II, июнь 1953 года.
Она возглавила империю, когда в Москве правил Иосиф Сталин, а кабинет министров Великобритании возглавлял Уинстон Черчилль
На фото: Елизавета приветствует Черчилля на приеме в Гилдхолле.
При Елизавете II впервые в истории королевства премьер-министром стала женщина – Маргарет Тэтчер. Всего при ней сменится 15 премьеров, шестнадцатого главу правительства – Лиз Трасс – королева утвердила накануне смерти
На ее царствование выпал широкий период британской и мировой истории, знаменательными событиями которого стали распад Британской империи и ее трансформация в Содружество наций, процесс деколонизации, холодная война, выход человека в космос и высадка на Луне, появление телевидения и интернета, вхождение Великобритании в Евросоюз и выход из него...
... но она смогла сохранить престиж и популярность британской монархии, хотя иногда сталкивалась с республиканскими настроениями и критикой в адрес королевской семьи, особенно после распада браков ее детей и гибели принцессы Дианы в 1997 году
На фото: принцесса Уэльская Диана (слева) и Елизавета II.
Королева Великобритании Елизавета II в 1994 году посетила Россию с единственным официальным визитом
На фото: прием в Кремле с президентом РФ Борисом Ельциным (справа) и его супругой Наиной Иосифовной.
Среди хобби королевы — разведение собак, филателия, фотография, верховая езда, а в конце жизни и садоводство
На фото: Елизавета II посещает выставку цветов в Челси в Лондоне, 21 мая 2012 года.
9 апреля 2021 года королева овдовела. Их союз с принцем Филиппом стал самым долгим королевским браком в мировой истории, продлившись почти 74 года. После смерти супруга здоровье Елизаветы начало ухудшаться, она все чаще стала пропускать публичные мероприятия
К моменту смерти Елизавета II являлась рекордсменом среди всех британских монархов по возрасту и продолжительности пребывания на престоле, а с 2017 года – старейшим в мире главой государства
На фото: королева Великобритании наблюдает за военной церемонией по случаю празднования своего 95-летия.
Королева умерла, да здравствует новый король! Британский престол перешел к старшему сыну Елизаветы, 73-летнему принцу Чарльзу, который взял себе имя Карл III. Взойдя на престол, он уже стал рекордсменом, как самый пожилой король на момент начала правления. Но это уже совсем другая история...