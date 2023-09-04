Рейтинг@Mail.ru
В двух районах Крыма в понедельник утилизируют взрывоопасные предметы - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230904/v-dvukh-rayonakh-kryma-v-ponedelnik-utiliziruyut-vzryvoopasnye-predmety-1131140920.html
В двух районах Крыма в понедельник утилизируют взрывоопасные предметы
В двух районах Крыма в понедельник утилизируют взрывоопасные предметы - РИА Новости Крым, 04.09.2023
В двух районах Крыма в понедельник утилизируют взрывоопасные предметы
В Красногвардейском и Кировском районах Крыма в понедельник будут утилизировать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T08:37
2023-09-04T08:37
крым
кировский район крыма
красногвардейский район
олег крючков
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
общество
новости крыма
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/09/1130630528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c393eafad6b78231a9666487d4126c02.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В Красногвардейском и Кировском районах Крыма в понедельник будут утилизировать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Уточняется, что в Октябрьском работы пройдут с 13:00 до 15:00, в Старом Крыму – с 11:00 до 13:00.В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.Ранее в этих района утилизация взрывоопасных предметов проводилась 2 сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки взрывов в Крыму: власти объяснили причинуЗвуки взрывов в центре и на востоке Крыма – власти назвали причинуЗвуки взрывов в пяти районах Крыма – что известно
крым
кировский район крыма
красногвардейский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/09/1130630528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00aae9c63f55daf452182cbb43b222c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, кировский район крыма, красногвардейский район, олег крючков, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, общество, новости крыма, утилизация взрывоопасных предметов в крыму
В двух районах Крыма в понедельник утилизируют взрывоопасные предметы

В Кировском и Красногвардейском районах Крыма 4 сентября уничтожат взрывоопасные предметы

08:37 04.09.2023
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюБоеприпасы. Архивное фото
Боеприпасы. Архивное фото
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В Красногвардейском и Кировском районах Крыма в понедельник будут утилизировать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
"Специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов в пгт Октябрьское и в городе Старый Крым. Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации", - написал он в своем Telegram-канале.
Уточняется, что в Октябрьском работы пройдут с 13:00 до 15:00, в Старом Крыму – с 11:00 до 13:00.
В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.
Ранее в этих района утилизация взрывоопасных предметов проводилась 2 сентября.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Звуки взрывов в Крыму: власти объяснили причину
Звуки взрывов в центре и на востоке Крыма – власти назвали причину
Звуки взрывов в пяти районах Крыма – что известно
 
КрымКировский район КрымаКрасногвардейский районОлег КрючковБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьОбществоНовости КрымаУтилизация взрывоопасных предметов в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:02ФСБ задержала изготовителя бомб для украинской ДРГ
10:50Лагерь в Анапе закрыли после инцидента с домогательством к детям
10:38Взрывы в Одессе и Днепре: повреждены предприятия и инфраструктура
10:09В Одессе сошел с рельсов пассажирский поезд
09:58Шторм в проливе: как работает Керченская переправа
09:47Бойцы "Днепра" разбили позицию сил ВСУ в Херсонской области
09:36Террор ВСУ: в Херсонской области еще 84 прилета за сутки
09:24Жуткое ДТП в Ростовской области: в машине заживо сгорели четыре человека
09:12На Крымском мосту очередь: сколько ждать проезда
09:01Российские боевые вертолеты разбили опорный пункт ВСУ
08:37В двух районах Крыма в понедельник утилизируют взрывоопасные предметы
08:24Переобуваемся к зиме: что надо знать о шинах и новых требованиях
07:52Масштабную выставку о Новороссии и Крыме откроют в Москве
07:23Минздрав Крыма назвал перечень противопоказаний для вакцинации от гриппа
07:02Обстановка на Крымском мосту на утро понедельника
06:31Часть Симферополя на сутки останется без воды - адреса
06:28Четыре катера с десантом ВСУ уничтожены в Черном море
05:49Над Черным морем у берегов Крыма сбит вражеский беспилотник
00:01Дожди с грозой: прогноз погоды в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 4 сентября
Лента новостейМолния