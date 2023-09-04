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В двух районах Крыма в понедельник утилизируют взрывоопасные предметы
В двух районах Крыма в понедельник утилизируют взрывоопасные предметы - РИА Новости Крым, 04.09.2023
В двух районах Крыма в понедельник утилизируют взрывоопасные предметы
В Красногвардейском и Кировском районах Крыма в понедельник будут утилизировать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T08:37
2023-09-04T08:37
2023-09-04T08:37
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утилизация взрывоопасных предметов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В Красногвардейском и Кировском районах Крыма в понедельник будут утилизировать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Уточняется, что в Октябрьском работы пройдут с 13:00 до 15:00, в Старом Крыму – с 11:00 до 13:00.В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.Ранее в этих района утилизация взрывоопасных предметов проводилась 2 сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки взрывов в Крыму: власти объяснили причинуЗвуки взрывов в центре и на востоке Крыма – власти назвали причинуЗвуки взрывов в пяти районах Крыма – что известно
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В двух районах Крыма в понедельник утилизируют взрывоопасные предметы
В Кировском и Красногвардейском районах Крыма 4 сентября уничтожат взрывоопасные предметы