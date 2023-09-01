https://crimea.ria.ru/20230901/rnkb-poluchil-okolo-1-tysyachi-zayavok-na-poluchenie-obrazovatelnogo-kredita-1131092582.html

РНКБ получил около 1 тысячи заявок на получение образовательного кредита

РНКБ получил около 1 тысячи заявок на получение образовательного кредита - РИА Новости Крым, 01.09.2023

РНКБ получил около 1 тысячи заявок на получение образовательного кредита

Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, с июля этого года принял около одной тысячи заявок на оформление образовательных кредитов с государственной поддержкой,... РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T12:20

2023-09-01T12:20

2023-09-01T12:20

рнкб (пао)

образование в крыму и севастополе

высшее образование

общество

кубань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123080037_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_725ae75401a8462bcd0f5c0e7e140c76.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, с июля этого года принял около одной тысячи заявок на оформление образовательных кредитов с государственной поддержкой, сообщает пресс-служба банка.Кредит предоставляется в рамках федеральной программы "О государственной поддержке образовательного кредитования". Благодаря ей у каждого студента появилась возможность самостоятельно оплатить свое обучение в любом аккредитованном российском вузе или колледже, говорится в сообщении.Половина заявок на оформление образовательного кредита была подана дистанционно. Более 60% заемщиков оформляют кредит для получения высшего образования, остальные – для получения среднего профессионального образования в колледжах и техникумах. В топ-5 образовательных учреждений вошли: Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, Севастопольский государственный университет, Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева", Кубанский государственный университет, Кубанский государственный Аграрный университет имени И.Т.Трубилина, пояснили в пресс-службе.

https://crimea.ria.ru/20230901/odna-iz-samykh-sovremennykh-v-krymu-novaya-shkola-otkrylas-v-trekhprudnom-1131088025.html

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), образование в крыму и севастополе, высшее образование, общество, кубань