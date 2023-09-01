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РНКБ получил около 1 тысячи заявок на получение образовательного кредита - РИА Новости Крым, 01.09.2023
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РНКБ получил около 1 тысячи заявок на получение образовательного кредита
РНКБ получил около 1 тысячи заявок на получение образовательного кредита - РИА Новости Крым, 01.09.2023
РНКБ получил около 1 тысячи заявок на получение образовательного кредита
Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, с июля этого года принял около одной тысячи заявок на оформление образовательных кредитов с государственной поддержкой,... РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T12:20
2023-09-01T12:20
рнкб (пао)
образование в крыму и севастополе
высшее образование
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, с июля этого года принял около одной тысячи заявок на оформление образовательных кредитов с государственной поддержкой, сообщает пресс-служба банка.Кредит предоставляется в рамках федеральной программы "О государственной поддержке образовательного кредитования". Благодаря ей у каждого студента появилась возможность самостоятельно оплатить свое обучение в любом аккредитованном российском вузе или колледже, говорится в сообщении.Половина заявок на оформление образовательного кредита была подана дистанционно. Более 60% заемщиков оформляют кредит для получения высшего образования, остальные – для получения среднего профессионального образования в колледжах и техникумах. В топ-5 образовательных учреждений вошли: Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, Севастопольский государственный университет, Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева", Кубанский государственный университет, Кубанский государственный Аграрный университет имени И.Т.Трубилина, пояснили в пресс-службе.
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рнкб (пао), образование в крыму и севастополе, высшее образование, общество, кубань

РНКБ получил около 1 тысячи заявок на получение образовательного кредита

12:20 01.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Пресс-служба РНКБРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости Крым . Пресс-служба РНКБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, с июля этого года принял около одной тысячи заявок на оформление образовательных кредитов с государственной поддержкой, сообщает пресс-служба банка.
Кредит предоставляется в рамках федеральной программы "О государственной поддержке образовательного кредитования". Благодаря ей у каждого студента появилась возможность самостоятельно оплатить свое обучение в любом аккредитованном российском вузе или колледже, говорится в сообщении.
Половина заявок на оформление образовательного кредита была подана дистанционно. Более 60% заемщиков оформляют кредит для получения высшего образования, остальные – для получения среднего профессионального образования в колледжах и техникумах.
В топ-5 образовательных учреждений вошли: Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, Севастопольский государственный университет, Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева", Кубанский государственный университет, Кубанский государственный Аграрный университет имени И.Т.Трубилина, пояснили в пресс-службе.
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