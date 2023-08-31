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Какой сегодня праздник: 31 августа - РИА Новости Крым, 31.08.2023
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Какой сегодня праздник: 31 августа
Какой сегодня праздник: 31 августа - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Какой сегодня праздник: 31 августа
Во всем мире в этот четверг отмечают день борьбы с болезнями мозга, в России – День ветеринарного работника. 31 августа Санкт-Петербург переименовали в... РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T00:00
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Во всем мире в этот четверг отмечают день борьбы с болезнями мозга, в России – День ветеринарного работника. 31 августа Санкт-Петербург переименовали в Петроград, родились русская балерина Матильда Кшесинская, американский актер Ричард Гир.Что празднуют в миреВ России 31 августа отмечают День ветеринарного работника. Праздник был учрежден 11 июня 2014 года приказом министра сельского хозяйства России Николая Нефедова.По инициативе Всемирной ассоциации по борьбе с болезнями мозга 31 августа отмечается Всемирный день борьбы с провалами в памяти. В этот день проводятся мероприятия, направленные на повышение информированности населения, медики и ученые выступают с лекциями о профилактических мерах борьбы с недугом.Святые Лавр и Флор считаются покровителями лошадей, поэтому день поминовения этих мучеников еще называют конским праздником или Днем лошади. На Руси в этот день было принято баловать лошадей отборным овсом, солеными горбушками и свежими овощами. Гривы им в честь праздника украшали лентами или пестрыми лоскутками.Еще в этот четверг можно отметить Всемирный день блога или День шепота травы. Именины у Дениса, Ивана, Евгения, Михаила, Илариона, Георгия.Знаменательные событияСпустя месяц после начала войны с Германией, 31 августа 1914 года, столица Российской империи – город Санкт-Петербург – был переименован в Петроград. Указ был подписан императором Николаем II в разгар компании "против засилья немцев". Спустя 10 лет, в январе 1924 года, город снова сменил название и стал именоваться Ленинградом.31 августа 1935 года считается днем начала "стахановского движения". В этот день донбасский шахтер Алексей Стаханов в 14 раз превысил суточную норму добычи угля. Движение стало основной формой социалистического соревнования и быстро охватило всю страну: через несколько месяцев почти на каждом предприятии появились свои стахановцы.В это день в 1997 году в автомобильной катастрофе погибла принцесса Диана.Кто родился31 августа 1861 года родилась Мария Монтессори, итальянский врач и педагог, автор уникальной педагогической системы, основанной на идее свободного воспитания. Результативность принципов работы Монтессори остается признанной и в современных школах.31 августа 1872 года родилась ведущая балерина Мариинского театра Матильда Кшесинская. Танцевала в Мариинском театре до 1917 года, все это время пользовалась высочайшей поддержкой императорской семьи. В эмиграции продолжала выступать, а еще писала мемуары. В 64 года выступила на сцене Лондонского Ковент-Гарден, где легко и безукоризненно исполнила свой номер – легендарную "Русскую".31 августа 1948 года родился Рудольф Шенкер, немецкий музыкант, основатель группы Scorpions, ее гитарист и композитор. Первый альбом коллектива Tokyo Tapes вышел 1978 году. После этого началось постепенное восхождение группы на музыкальный Олимп. В 1996 и 1999 годах альбомы Pure Instinct и Eye II Eye вошли в топ-10 Германии.31 августа 1949 года родился актер Ричард Гир. На свою первую роль актер был утвержден в 1974 году, однако из-за постоянных потасовок с Сильвестром Сталлоне роль отдали другому. Счастливым билетом в мир кино стало состоявшееся в 1983 году знакомство актера с кинорежиссером Фрэнсисом Копполой. Среди известных фильмов с участием Гира: "Красотка", "Сбежавшая невеста", "Хатико: самый верный друг" и другие.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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общество, праздники и памятные даты, новости
Какой сегодня праздник: 31 августа

Что празднуют в России и в мире в четверг, 31 августа

00:00 31.08.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВетеринарный врач
Ветеринарный врач - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Во всем мире в этот четверг отмечают день борьбы с болезнями мозга, в России – День ветеринарного работника. 31 августа Санкт-Петербург переименовали в Петроград, родились русская балерина Матильда Кшесинская, американский актер Ричард Гир.

Что празднуют в мире

В России 31 августа отмечают День ветеринарного работника. Праздник был учрежден 11 июня 2014 года приказом министра сельского хозяйства России Николая Нефедова.
По инициативе Всемирной ассоциации по борьбе с болезнями мозга 31 августа отмечается Всемирный день борьбы с провалами в памяти. В этот день проводятся мероприятия, направленные на повышение информированности населения, медики и ученые выступают с лекциями о профилактических мерах борьбы с недугом.
Святые Лавр и Флор считаются покровителями лошадей, поэтому день поминовения этих мучеников еще называют конским праздником или Днем лошади. На Руси в этот день было принято баловать лошадей отборным овсом, солеными горбушками и свежими овощами. Гривы им в честь праздника украшали лентами или пестрыми лоскутками.
Еще в этот четверг можно отметить Всемирный день блога или День шепота травы. Именины у Дениса, Ивана, Евгения, Михаила, Илариона, Георгия.

Знаменательные события

Спустя месяц после начала войны с Германией, 31 августа 1914 года, столица Российской империи – город Санкт-Петербург – был переименован в Петроград. Указ был подписан императором Николаем II в разгар компании "против засилья немцев". Спустя 10 лет, в январе 1924 года, город снова сменил название и стал именоваться Ленинградом.
31 августа 1935 года считается днем начала "стахановского движения". В этот день донбасский шахтер Алексей Стаханов в 14 раз превысил суточную норму добычи угля. Движение стало основной формой социалистического соревнования и быстро охватило всю страну: через несколько месяцев почти на каждом предприятии появились свои стахановцы.
В это день в 1997 году в автомобильной катастрофе погибла принцесса Диана.

Кто родился

31 августа 1861 года родилась Мария Монтессори, итальянский врач и педагог, автор уникальной педагогической системы, основанной на идее свободного воспитания. Результативность принципов работы Монтессори остается признанной и в современных школах.
31 августа 1872 года родилась ведущая балерина Мариинского театра Матильда Кшесинская. Танцевала в Мариинском театре до 1917 года, все это время пользовалась высочайшей поддержкой императорской семьи. В эмиграции продолжала выступать, а еще писала мемуары. В 64 года выступила на сцене Лондонского Ковент-Гарден, где легко и безукоризненно исполнила свой номер – легендарную "Русскую".
31 августа 1948 года родился Рудольф Шенкер, немецкий музыкант, основатель группы Scorpions, ее гитарист и композитор. Первый альбом коллектива Tokyo Tapes вышел 1978 году. После этого началось постепенное восхождение группы на музыкальный Олимп. В 1996 и 1999 годах альбомы Pure Instinct и Eye II Eye вошли в топ-10 Германии.
31 августа 1949 года родился актер Ричард Гир. На свою первую роль актер был утвержден в 1974 году, однако из-за постоянных потасовок с Сильвестром Сталлоне роль отдали другому. Счастливым билетом в мир кино стало состоявшееся в 1983 году знакомство актера с кинорежиссером Фрэнсисом Копполой. Среди известных фильмов с участием Гира: "Красотка", "Сбежавшая невеста", "Хатико: самый верный друг" и другие.
 
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