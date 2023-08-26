Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 26 августа - РИА Новости Крым, 26.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230826/kakoy-segodnya-prazdnik-26-avgusta-1130939273.html
Какой сегодня праздник: 26 августа
Какой сегодня праздник: 26 августа - РИА Новости Крым, 26.08.2023
Какой сегодня праздник: 26 августа
В России в эту субботу отмечают День дальнобойщика, во всем мире - День благодарности собаке, еще в этот день Беринг открыл пролив между Азией и Америкой... РИА Новости Крым, 26.08.2023
2023-08-26T00:00
2023-08-26T00:00
праздники и памятные даты
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/0e/1118617507_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ef3b43d8f1fc3d51564031fca59117a9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В России в эту субботу отмечают День дальнобойщика, во всем мире - День благодарности собаке, еще в этот день Беринг открыл пролив между Азией и Америкой. Родились советский кинорежиссер и сценарист Петр Тодоровский и звезда комедии "Один дома" Маколей Калкин.Что празднуют в миреВодители-дальнобойщики в России отмечают свой профессиональный праздник в последнюю субботу августа. Интересные факты по случаю праздника: каждую минуту более 1,7 миллиона дальнобойщиков проезжают по дорогам всего мира, а средний возраст водителей грузовиков составляет 33 года.26 августа отмечается добрый праздник – День благодарности собаке. Кстати, собаки умеют распознавать человеческие эмоции, еще у них потеют лапы, а отпечатки носов уникальны, также как отпечатки пальцев у человека.Еще сегодня можно отметить День привлечения удачи, Международный день актера и Международную ночь летучих мышей. Именины у Ипполита, Алексея, Якова, Конкордии, Максима, Константина, Ксении, Василия, Николая, Тихона, Евдокии, Ивана, Парамона.Знаменательные событияВ 1728 году российский мореплаватель Витус Беринг открыл пролив между Азией и Америкой, получивший название Берингов пролив. Открытие было совершено в ходе Первой Камчатской экспедиции, начавшейся в декабре 1724 года. Перед экспедицией стояла цель исследовать воды Тихого океана и подтвердить наличие пролива между Азией и Америкой. В ходе плавания были выявлены Карагинский залив с островом, залив Креста, бухта Провидения, Анадырский залив и остров Святого Лаврентия.В 1768 году началось первое кругосветное плавание английского мореплавателя Джеймса Кука. Экспедиция пересекла Атлантику, обогнула мыс Горн и добралась до Таити, достигла Новой Зеландии и восточного побережья Австралии. Основная заявленная цель — наблюдение прохождения Венеры через диск Солнца — была выполнена, и результаты эксперимента были использованы впоследствии для расчета расстояния от Земли до Солнца. Открыть гипотетический "Южный материк" мореплавателем не удалось.В 1972 году в Мюнхене открылись XX летние Олимпийские игры. Соревнования проводились с 26 августа по 10 сентября. В ходе Игр было установлено 100 олимпийских и 46 мировых рекордов. Семь золотых медалей выиграл американский пловец Марк Спитц. Это достижение было превзойдено только в 2008 году Майклом Фелпсом. Советская гимнастка Ольга Корбут впервые на Олимпиаде выполнила сложнейший гимнастический элемент, который назвали "петлей Корбут". В баскетбольном турнире впервые в истории сборная США не сумела выиграть золотые медали, уступив в драматичном финальном матче сборной СССР со счетом 50:51.Кто родилсяВ 1910 году родилась Агнес Гондже Бояджиу, известная всему миру как Мать Тереза – католическая монахиня албанского происхождения, основатель Ордена Милосердия, Лауреат Нобелевской премии мира. В 2003 году католическая церковь причислила Мать Терезу к лику блаженных, а в 2016 — к лику святых. При этом монахиню критиковали в связи с сомнительными политическими связями, неэффективным использованием пожертвований и отказом от обезболивающих при лечении пациентов.В 1925 году родился Петр Тодоровский – советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинооператор и композитор, народный артист РСФСР. Режиссерским дебютом Тодоровского стал фильм "Верность" (1964), после чего был еще ряд картин. В 1980-х снял фильмы "Любимая женщина механика Гаврилова", "Военно-полевой роман" , "По главной улице с оркестром", "Интердевочка" . В 1985 году номинировался на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" за киноленту "Военно-полевой роман".43-летие отмечает американский актер и музыкант Маколей Калкин. Один из самых успешных детей-актеров в истории Голливуда. Роль Кевина Маккаллистера в "Один дома" принесла Калкину первую номинацию на "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в комедии и звание "Ребенок года", а его гонорар составил 100 тысяч долларов. В американском и мировом прокате фильм собрал около 500 млн долларов и попал в Книгу рекордов Гиннесса как комедия, собравшая больше всех денег в прокате. За "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" гонорар Калкина составил 4,5 млн долларов.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/0e/1118617507_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0aab236b7b35e2c0a470c9af369a4df0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 26 августа

Что празднуют в России и в мире в субботу, 26 августа

00:00 26.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВодитель за рулем грузовика
Водитель за рулем грузовика - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В России в эту субботу отмечают День дальнобойщика, во всем мире - День благодарности собаке, еще в этот день Беринг открыл пролив между Азией и Америкой. Родились советский кинорежиссер и сценарист Петр Тодоровский и звезда комедии "Один дома" Маколей Калкин.

Что празднуют в мире

Водители-дальнобойщики в России отмечают свой профессиональный праздник в последнюю субботу августа. Интересные факты по случаю праздника: каждую минуту более 1,7 миллиона дальнобойщиков проезжают по дорогам всего мира, а средний возраст водителей грузовиков составляет 33 года.
26 августа отмечается добрый праздник – День благодарности собаке. Кстати, собаки умеют распознавать человеческие эмоции, еще у них потеют лапы, а отпечатки носов уникальны, также как отпечатки пальцев у человека.
Еще сегодня можно отметить День привлечения удачи, Международный день актера и Международную ночь летучих мышей. Именины у Ипполита, Алексея, Якова, Конкордии, Максима, Константина, Ксении, Василия, Николая, Тихона, Евдокии, Ивана, Парамона.

Знаменательные события

В 1728 году российский мореплаватель Витус Беринг открыл пролив между Азией и Америкой, получивший название Берингов пролив. Открытие было совершено в ходе Первой Камчатской экспедиции, начавшейся в декабре 1724 года. Перед экспедицией стояла цель исследовать воды Тихого океана и подтвердить наличие пролива между Азией и Америкой. В ходе плавания были выявлены Карагинский залив с островом, залив Креста, бухта Провидения, Анадырский залив и остров Святого Лаврентия.
В 1768 году началось первое кругосветное плавание английского мореплавателя Джеймса Кука. Экспедиция пересекла Атлантику, обогнула мыс Горн и добралась до Таити, достигла Новой Зеландии и восточного побережья Австралии. Основная заявленная цель — наблюдение прохождения Венеры через диск Солнца — была выполнена, и результаты эксперимента были использованы впоследствии для расчета расстояния от Земли до Солнца. Открыть гипотетический "Южный материк" мореплавателем не удалось.
В 1972 году в Мюнхене открылись XX летние Олимпийские игры. Соревнования проводились с 26 августа по 10 сентября. В ходе Игр было установлено 100 олимпийских и 46 мировых рекордов. Семь золотых медалей выиграл американский пловец Марк Спитц. Это достижение было превзойдено только в 2008 году Майклом Фелпсом. Советская гимнастка Ольга Корбут впервые на Олимпиаде выполнила сложнейший гимнастический элемент, который назвали "петлей Корбут". В баскетбольном турнире впервые в истории сборная США не сумела выиграть золотые медали, уступив в драматичном финальном матче сборной СССР со счетом 50:51.

Кто родился

В 1910 году родилась Агнес Гондже Бояджиу, известная всему миру как Мать Тереза – католическая монахиня албанского происхождения, основатель Ордена Милосердия, Лауреат Нобелевской премии мира. В 2003 году католическая церковь причислила Мать Терезу к лику блаженных, а в 2016 — к лику святых. При этом монахиню критиковали в связи с сомнительными политическими связями, неэффективным использованием пожертвований и отказом от обезболивающих при лечении пациентов.
В 1925 году родился Петр Тодоровский – советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинооператор и композитор, народный артист РСФСР. Режиссерским дебютом Тодоровского стал фильм "Верность" (1964), после чего был еще ряд картин. В 1980-х снял фильмы "Любимая женщина механика Гаврилова", "Военно-полевой роман" , "По главной улице с оркестром", "Интердевочка" . В 1985 году номинировался на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" за киноленту "Военно-полевой роман".
43-летие отмечает американский актер и музыкант Маколей Калкин. Один из самых успешных детей-актеров в истории Голливуда. Роль Кевина Маккаллистера в "Один дома" принесла Калкину первую номинацию на "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в комедии и звание "Ребенок года", а его гонорар составил 100 тысяч долларов. В американском и мировом прокате фильм собрал около 500 млн долларов и попал в Книгу рекордов Гиннесса как комедия, собравшая больше всех денег в прокате. За "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" гонорар Калкина составил 4,5 млн долларов.
Праздники и памятные датыОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 26 августа
23:33На месте крушения самолета Пригожина нашли "черные ящики"
23:09Движение по Крымскому мосту восстановлено
22:58Главные события и заявления дня: 25 августа
22:31Главные новости Крыма: 25 августа
21:46Крымский мост закрыли
21:45Урожай подсолнечника созрел в Крыму
21:33Умер пострадавший от украинских обстрелов житель Курской области
21:17В Крыму участились пожары
20:40Антилопы со времен мамонтов и другие открытия археозоолога в Херсонесе
20:22Больницы Крыма получили новые Lada Granta для перевозки врачей и больных
20:08Для борьбы с ДРГ в состав оперштаба Крыма включили военных и силовиков
19:55Грипп и новый штамм "короны": ждать ли подъема заболеваемости
19:36Виноградари смогут получить субсидию на саженцы из собственных питомников
19:16Захарова: Молдавию превращают в соучастника военных преступлений Киева
19:02Последние выходные лета: прогноз погоды в Крыму
18:50В Харьковской области усиливают мобилизацию украинцев
18:32Прокуратура требует отремонтировать дом-музей Грина в Феодосии
18:12"Делай что должно": моряки судов обеспечения ЧФ – о задачах в зоне СВО
Лента новостейМолния